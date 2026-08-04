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В РФ внезапно "отказались" от Крыма: россияне массово жалуются и паникуют

Юрий Берендий
4 августа 2026, 20:07
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Российский маркетплейс "Озон" признал, что полуостров Крым и Севастополь не являются российской территорией.
В РФ внезапно
В РФ внезапно "отказались" от Крыма: у россиян началась паника в сети / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что произошло:

  • Ozon прекратил оформление доставки в Крым и Севастополь
  • Техподдержка заявила, что доставка за пределы РФ доступна в 5 стран
  • Решение компании вызвало волну возмущения среди россиян

Российский маркетплейс Ozon прекратил оформление доставки товаров во временно оккупированные Крым и Севастополь. При оформлении заказа сервис больше не позволяет выбрать полуостров в качестве региона доставки, а в ответе пользователям прямо указывает, что отправки за пределы России осуществляются только в ряд других стран. Об этом пишут сами россияне в постах в Threads.

Это решение вызвало бурную реакцию среди российских пользователей. В соцсетях начали распространять видео и скриншоты переписки со службой поддержки Ozon, после чего в сети развернулась волна обсуждений.

видео дня

Почему Ozon перестал доставлять товары в Крым

Об изменении в работе маркетплейса стало известно после того, как пользователи заметили: оккупированные Крым и Севастополь больше невозможно выбрать в качестве места доставки при оформлении заказа.

Особый резонанс вызвало видео, опубликованное в Threads. Россиянка показала, что еще накануне доставка работала, а теперь сервис фактически исключил оккупированный полуостров из списка российских регионов.

Смотрите видео россиянки, которая жалуется, что Ozon "исключил" Крым из списка страны-агрессора России:

"Ещё буквально вчера "Озон" доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь - это не территория Российской Федерации. Как интересно", - заявила она.

На вопрос пользовательницы о причинах отсутствия доставки служба поддержки ответила:

"Ozon не доставляет товары в Севастополь. Доставка за пределы России доступна только в следующие страны: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. При оформлении заказа система автоматически проверит возможность доставки в ваш регион".

Формулировка ответа фактически означает, что Севастополь не рассматривается сервисом как территория России.

Кроме того, другие россияне также жалуются на невозможность воспользоваться услугами компании во временно оккупированном Крыму.

В РФ внезапно
/ Скриншот
В РФ внезапно
/ Скриншот

Что известно об Ozon

Ozon - один из крупнейших российских маркетплейсов, основанный в 1998 году. За годы работы компания превратилась в крупный цифровой холдинг, который, помимо торговой платформы, развивает экспресс-доставку продуктов, международную логистику, банковские услуги и туристический сервис.

По итогам 2024 года оборот компании достиг 2,8 трлн рублей. За год маркетплейс выполнил около 1,4 млрд заказов для более чем 56 млн покупателей, а количество продавцов превысило 600 тысяч. Логистическая сеть Ozon насчитывает около 200 объектов и более 84 тысяч пунктов выдачи заказов.

В то же время компания остается одной из самых убыточных в России. По рейтингу Forbes за 2023 год Ozon занимал третье место среди самых убыточных российских компаний.

Ozon уже менял логистику из-за угрозы атак

На этом фоне российские СМИ ранее сообщали об изменениях в логистической работе маркетплейса из-за рисков для складской инфраструктуры.

По информации The Moscow Times, после атак на логистические объекты Wildberries компания начала перемещать часть дорогостоящих товаров со складов в пункты выдачи заказов. Продавцы также получали уведомления о бесплатной перевозке продукции без подробного объяснения причин.

Несмотря на то, что собственные логистические комплексы Ozon официально не подвергались ударам, ситуация вокруг российской логистики уже повлияла на компанию. После новостей об атаках акции маркетплейса резко подешевели, а крупные российские торговые сети начали пересматривать схемы поставок товаров из-за роста рисков для складской инфраструктуры.

Какова цель ударов по логистическим центрам РФ - комментарий эксперта

Украина наносит удары по логистическим центрам РФ, чтобы усилить не только военное, но и экономическое давление на страну-агрессора. Такие объекты могут обеспечивать российскую оборонную промышленность импортными комплектующими, а их поражение способно создать дополнительные проблемы для бизнеса и финансового сектора России. Об этом сообщил экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран в интервью Главреду.

По словам эксперта, значительная часть крупных логистических комплексов выполняет функции, выходящие за рамки гражданской торговли. Через них в Россию поступает продукция, которая может использоваться в военном производстве.

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. п. Поэтому условно они являются законными военными целями", - подчеркнул Шапран.

Особое внимание экономист уделил тому, что подобные операции могут иметь и более широкий эффект. Речь идет не только о срыве поставок, но и о формировании дополнительных экономических рисков внутри страны-агрессора и влиянии на повседневную жизнь населения.

Кроме того, Шапран связывает ситуацию с последними процессами в российском банковском секторе. По его словам, банк ВТБ начал новую эмиссию акций, чтобы покрыть дефицит капитала примерно в 600 млрд рублей, и для этого объединил свои бизнесы с группой Wildberries.

По мнению экономиста, поражение логистической инфраструктуры, связанной с Wildberries, может затруднить реализацию этих планов.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России
Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Удары по Wildberries - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Exilenova+ отметил, что во Владимирской области дроны поразили логистический центр Wildberries. В сети опубликовали кадры пожара. Площадь центра оценивается почти в 172 тысячи квадратных метров.

Fire Point заявил, что логистический хаб был поражен украинскими беспилотниками. В аналитическом материале говорится о как минимум десяти складах Wildberries, пострадавших в ходе серии ударов. Серия ударов началась 18 июля и за две недели охватила несколько регионов, включая временно аннексированный Крым.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди публично заявлял о намерении продолжать удары по логистической инфраструктуре противника. Он подчеркнул, что атаки на объекты Wildberries будут продолжаться, при этом в социальных сетях россияне жаловались на задержки заказов и требовали компенсации за уничтоженный товар.

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Об источнике: Threads

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