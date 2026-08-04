РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

Непокрытая потребность энергетической отрасли в преддверии зимы составляет около 650 млн евро.

https://glavred.info/analytics/rf-menyaet-taktiku-chem-popytaetsya-slomat-ukrainu-etoy-zimoy-i-gotova-li-strana-k-otporu-10785845.html Ссылка скопирована

Какой будет предстоящая зима для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Силы обороны юга Украины

О чем идет речь в материале:

видео дня

По каким направлениям будет целенаправленно наносить удары РФ

Чего больше всего не хватает украинской ПВО

Сколько денег не хватает энергетической отрасли в преддверии зимы

Что может спасти украинцев зимой

Украина постепенно вступает в фазу активной подготовки к очередному отопительному сезону, который может стать самым тяжелым испытанием за время полномасштабной войны. Несмотря на повышенную готовность энергетической системы и возобновление работы генерации мощностью до 18 ГВт, решающим фактором остается интенсивность российских атак. Враг меняет тактику, нацеливаясь не только на электростанции, но и на критическую инфраструктуру водоснабжения, чтобы вызвать гуманитарный кризис в крупных городах.

В то же время ключевым вызовом для Украины остается дефицит средств противовоздушной обороны, в частности ракет Patriot, необходимых для сбивания баллистических ракет. На фоне финансовых потребностей и кадровых перестановок правительственные чиновники, военные и международные эксперты оценивают шансы страны выстоять этой зимой, которую считают едва ли не последней перед возможным переломом в войне.

"Главред" собрал основные заявления правительственных чиновников, военных и международных аналитиков о том, с какими вызовами столкнется Украина в ходе предстоящего отопительного сезона.

Смена тактики РФ: новая угроза для водоснабжения и крупных городов

Денис Шмыгаль / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Российские оккупационные войска изменили приоритеты при выборе целей для авиаударов. По словам первого вице-премьер-министра - министра энергетики Дениса Шмыгаля в интервью Politico, главная цель врага этой зимой - системы водоснабжения и канализации.

Как сообщает издание, чиновник подчеркнул:

"Сейчас цель России - уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они наносили удары по электро- и теплоснабжению, но даже во время отключений электроэнергии можно было выжить, если были газ и вода. Без воды и канализации выжить больше трех дней чрезвычайно сложно".

По оценке Шмыгаля, Кремль стремится измотать украинское общество и спровоцировать внутреннее давление на власть. "Это как двенадцатый раунд боя, и каждый боксер надеется, что первым упадет соперник", - добавил министр энергетики.

Особенно уязвимыми в таких условиях остаются крупные мегаполисы. Издание Forbes подчеркивает, что около 70% теплоснабжения Киева обеспечивают три крупные теплоэлектроцентрали, и в случае их серьезного повреждения быстрая замена будет невозможна.

Критический дефицит ПВО и разработка собственных технологий

Главным пробелом в обороне остается нехватка средств перехвата баллистических ракет. Журналисты Forbes отмечают, что с начала 2026 года около 70% баллистических ракет, выпущенных РФ по Украине, достигли своих целей (по данным лондонского Центра информационной устойчивости).

Телеканал CNBC приводит комментарий генерального директора компании Fire Point Ирины Терех, которая призывает реалистично оценивать ситуацию: "Зима приближается, и прошлая зима была очень тяжелой для Украины и для крупных городов в целом. Эта будет не легче - а, вероятно, даже тяжелее".

Терех пояснила, что Украина сильно зависит от американских ракет Patriot PAC-3, а разработка собственных аналогов требует времени: "Мы пытаемся ускорить программу, на разработку которой обычно уходит от 20 до 30 лет, до нескольких лет, и это не то, что можно сделать за три месяца до зимы".

В связи с этим Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет-перехватчиков Patriot, поскольку украинские запасы почти исчерпаны. Трамп заверил, что постарается помочь, но отметил дефицит таких ракет в самих США.

Состояние энергосистемы: дефицит в 650 млн евро и развитие генерации

Несмотря на то, что РФ разрушила или повредила более 80% украинских электростанций, подготовка к этой зиме проходит лучше, чем в прошлом году. Как пишет Forbes, к началу отопительного сезона планируется вернуть в строй 6–6,5 ГВт мощностей благодаря ремонту АЭС, ТЭС и ГЭС, а также развитию распределенной генерации.

Совокупная доступная мощность может составить около 18 ГВт (что соответствует зимнему уровню потребления), плюс дополнительные 2,1 ГВт импорта из ЕС. Кроме того, в конце июля уже работали около 1,8 ГВт газовых установок, более 530 МВт находились на стадии строительства, а мощность систем накопления энергии превысила 600 МВт.

Сергей Корецкий / Фото: t.me/Koretskyi_official

Впрочем, отрасль нуждается в дополнительных средствах. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время совещания с послами отметил, что Фонд поддержки энергетики уже накопил более 2 млрд евро, однако "необеспеченная потребность отрасли накануне следующей зимы составляет около 650 миллионов евро. Поэтому темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кадровые изменения и стратегическое давление на Кремль

Подготовка к суровому периоду стала причиной и внутриправительственных преобразований. Аналитик Сергей Кузан в комментарии CNBC подчеркнул: "По сути, правительство было реформировано и обновлено для перезапуска институциональных процессов и улучшения координации между различными ведомствами. Как утверждал президент Зеленский, главная задача обновленного кабинета министров - обеспечить полную готовность энергетической и оборонной инфраструктуры к холодной погоде".

Вместе с тем Украина наращивает собственные удары по российской инфраструктуре. По данным Politico, удары по НПЗ вывели из строя около 40% основных нефтеперерабатывающих мощностей РФ, а атаки на логистических гигантов вроде Wildberries призваны повысить цену войны для российского бизнеса.

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер в интервью CNBC отметил, что Владимир Путин попытается использовать зиму для слома Украины, но "идет по долгосрочному пути к поражению. Он не может справиться с потерями на поле боя. Украина лишает Кремль нефтеперерабатывающих и экспортных мощностей, что истощает его бюджет". По мнению Волкера: "Я думаю, он продолжит борьбу зимой - полагая, что это может пойти на пользу России, - но к весне, я думаю, Путин столкнется с жесткими ограничениями в своей агрессивной войне, и ему придется согласиться на прекращение огня".

"Последняя зима войны": призыв к общественному единству

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Украинские чиновники подчеркивают, что успешное преодоление зимнего периода зависит от консолидации внутри страны.

Выступая на совещании послов 3 августа, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к гражданам с призывом держать строй: "К сожалению, как говорил предыдущий докладчик [первый вице-премьер-министр – министр энергетики] господин Денис Анатольевич Шмыгаль, нужно готовиться к зиме. Это тоже правда. Но хорошая сторона в этом, я процитирую его слова: "Я надеюсь, что эта зима будет последней в нашей войне". Вот я тоже на это надеюсь. Но мы должны пройти её достойно и сплочённо. Это единственное, что может нас спасти, потому что во всех остальных случаях будут проблемы". Данное видео опубликовал "24 канал".

Глава ОП отметил, что противник рассчитывает на внутренние противоречия в Украине. "Когда Россия видит, что у нас есть единство, она всегда начинает говорить совершенно по-другому, поверьте. И на всех переговорах я это, можно сказать, ощущал на себе. Когда у тебя есть сила и за тобой стоит единство, разговор идет нормально. Когда начинаются какие-то непонятные процессы, которые могут каким-то образом повлиять на раскол общества, разговаривать вообще не будут", – резюмировал Буданов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: CNBC CNBC - это американский кабельный телеканал и онлайн-платформа, специализирующаяся на бизнес-новостях, финансовых рынках и экономике. Канал принадлежит корпорации NBCUniversal и был основан в 1989 году. Его головной офис расположен в городе Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси. CNBC освещает биржевые индексы, корпоративные новости, инвестиционные тенденции и глобальные экономические процессы, а также предлагает аналитику и комментарии ведущих экспертов. Онлайн-версия ресурса, доступная по адресу www.cnbc.com, является одним из самых популярных мировых источников оперативной информации о финансах, бизнесе и технологиях, ориентированных как на профессионалов, так и на широкую аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред