Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ резко нарастила применение дефицитных самолетов А-50У: в чем причина

Анна Ярославская
4 августа 2026, 09:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
Москва перебросила самолеты дальнего радиолокационного обнаружения глубже в тыл и увеличила число дежурств.
Самолеты А-50У, ракета Fire Point
Россия подняла почти весь боеспособный парк самолетов А-50У / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/firepointofficial

Кратко:

  • РФ резко увеличила число вылетов самолетов А-50У
  • Самолеты перебросили на тыловые аэродромы
  • Пик активности составил четыре А-50У одновременно

Страна-агрессор Россия резко нарастила использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и рассредоточила их по нескольким тыловым аэродромам, чтобы плотнее контролировать воздушное пространство и перехватывать украинские крылатые ракеты.

Как пишет Милитарный и аналитики проекта КіберБорошно, анализ более 1600 сообщений за период с 4 июня по 2 августа показывает четкую динамику применения этих бортов.

видео дня

В промежутке с 4 по 22 июня А-50У фактически не поднимали для дежурства против Украины. В этот период фиксировали лишь упоминания о введении в строй отремонтированного борта "47 красный", а также перелеты по маршруту Воркута – Оленья.

С 23 июня ситуация изменилась: один борт, в основном ночью, начал работать над тылом в пределах Ульяновской и Самарской областей. Такая активность продержалась до конца изучаемого периода, составив около 60 подъемов.

4 июля А-50У стал решающим элементом в отражении атаки украинских крылатых ракет.

Изменилась и география базирования. До 4 июлю такие борты работали преимущественно с аэродромов Иваново и Ульяновск, но противник прекратил активно использовать эти базы и отвел самолеты глубже - на Большое Савино в Перми, Оренбург-2 и Челябинск.

Пиковая точка зафиксирована 7 июля, когда РФ одновременно подняла в воздух четыре А-50У. По оценке аналитиков, это почти весь боеспособный парк таких машин.

Почему Москва вернулась к А-50У

Роль этих самолетов в отражении дальних ударов подтвердилась на практике: 4 июля именно А-50У сыграл ключевую роль при отражении атаки украинских крылатых ракет. Борт видит воздушные цели на большом расстоянии и передает данные средствам ПВО и авиации, оставаясь одним из центральных звеньев управления воздушными операциями.

За короткий срок противник прошел путь от почти полного простоя этих самолетов к системным дежурствам. Вероятная цель Москвы - усилить контроль неба и повысить эффективность обнаружения украинских средств поражения.

Самолет A-50 А-50
Самолет A-50 / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в феврале 2024 года бойцы Главного управления разведки и Воздушных сил ВСУ уничтожили над Азовским морем новую модернизацию российского самолета-разведчика А50У. Сокрушение самолета стало серьезным ударом для оккупантов – таких машин у них единицы.

В России, комментируя падение самолета А50У, заявили, что на месте крушения объекта "горит камыш". Самолет они назвали "неустановленным летательным аппаратом".

Позже в РФ заявили, что рухнуло два "летательных аппарата".

Как армия РФ использует самолеты А-50

Самолет А-50 является важнейшим элементом разведывательного функционала российской армии. В частности именно с его помощью россияне фиксируют взлеты и перемещения украинской тактической авиации, пуски ракет Storm Shadow и т.п. Об этом в 2024 году заявлял военный эксперт Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

"Кроме того, такие самолеты являются элементами целеуказания для тактической авиации РФ. Во время масштабных ракетных ударов по территории Украины используется именно информация с этих самолетов", – добавил Коваленко.

Учитывая технологическую сложность и дороговизну (300–400 миллионов долларов за штуку) самолетов A-50, этих машин у россиян в принципе было немного – всего девять.

Коваленко добавил, что новые самолеты этого типа в России не производят.

Другие новости:

Об источнике: КіберБорошно

КіберБорошно - украинский волонтёрский OSINT-проект (Open Source Intelligence) и одноимённый Telegram-канал, специализирующийся на военной разведке по открытым источникам, геолокации и визуальном анализе событий в контексте российско-украинской войны.

Основные направления деятельности:

  • Анализ спутниковых снимков. Исследование изменений на местности, а также оценка повреждений объектов военной и критической инфраструктуры (аэродромов, нефтебаз, складов боеприпасов, систем ПВО и мостов) после нанесения ударов.
  • Точная геолокация. Определение географических координат по фото- и видеоматериалам с точностью до метра (места пролётов БПЛА, уничтожения или перемещения военной техники, артиллерийских прилётов).
  • Оценка ущерба. Независимая верификация сообщений об уничтожении или повреждении техники и объектов на основе сравнения кадров "до" и "после".
  • Картографирование. Визуализация динамики боевых действий и фиксация позиционных изменений.

Сообщество состоит из независимых исследователей и аналитиков данных из открытых источников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России военный самолет российский самолет война России и Украины Ликвидация российского А-50
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину может ждать самая тяжелая зима с начала полномасштабной войны - CNBC

Украину может ждать самая тяжелая зима с начала полномасштабной войны - CNBC

09:52Украина
"Тела детей достали из-под завалов": РФ ударила по Сумам шестью КАБами

"Тела детей достали из-под завалов": РФ ударила по Сумам шестью КАБами

09:19Украина
Трамп анонсировал возможное открытие Ормузского пролива 4 августа: что говорят в Иране

Трамп анонсировал возможное открытие Ормузского пролива 4 августа: что говорят в Иране

08:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Последние новости

09:52

Украину может ждать самая тяжелая зима с начала полномасштабной войны - CNBC

09:40

Похож на американский F-117 Nighthawk: во время удара по Уфе заметили загадочный дрон

09:20

Гороскоп Таро на завтра 5 августа: Скорпиону - сожаление, Льву - нет компромиссу

09:19

"Тела детей достали из-под завалов": РФ ударила по Сумам шестью КАБамиФото

09:02

РФ резко нарастила применение дефицитных самолетов А-50У: в чем причина

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:23

Трамп анонсировал возможное открытие Ормузского пролива 4 августа: что говорят в Иране

07:56

Война вошла в опасную спираль: у Трампа есть шанс остановить войну в Украине - NYT

07:23

Новый мобилизационный вал: Невзлин заявил о подготовке Кремлямнение

07:00

Дроны ударили по Санкт-Петербургу и Подмосковью: после атаки горят склады WildberriesВидео

Реклама
05:46

Гороскоп на завтра, 5 августа: Тельцам — радость, Львам — перемены

05:11

Туалетная бумага в скором времени может исчезнуть из уборных: что ее заменит

04:30

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

04:09

Еще не поздно: 20 овощей, которые нужно посеять в августе, чтобы собирать урожай до зимыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

03:34

Совместимость Девы по гороскопу: три знака, с которыми получится идеальный союз

03:11

Что означает необычное слово "проциндрити": когда его следует употреблять

02:54

Спелый арбуз можно определить за несколько секунд: какие признаки выдают сладкий плод

01:34

Украина ввела санкции против поставщиков деталей для баллистики РФ - список

00:53

"Никогда не вступим": Залужный сделал заявление о будущем Украины в НАТО

00:05

Fire Point готовит "Фламинго" к новому турбореактивному двигателю

Реклама
03 августа, понедельник
23:17

Иран готовил удары по трем объектам в Украине: в Тегеране сделали заявление

23:08

Нумерологи назвали день рождения, который приносит больше испытаний

22:42

"Единственное, что нас спасет": Буданов сделал обнадеживающее заявление о следующей зиме

22:16

Деньги будут литься рекой: какие четыре знака зодиака разбогатеют после 4 августа

22:02

"На фоне бесконечных спекуляций": Ариана Гранде возьмет паузу в карьере

21:52

Овощи завалят урожаем: простая медовая приманка, привлекающая пчел за минуты

20:55

"Я никуда не уезжаю": Анатолий Анатолич признался, почему не пошел на фронт

20:27

Украинцы за границей получили новое ограничение - кого заденет

20:14

Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США — в чем причина

20:00

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августеВидео

19:58

Дело не в порошке: почему вещи после стирки остаются грязными

19:57

"Нашла свою нишу": Вакарчук рассказал о влиянии дочери на его музыкальные вкусы

19:32

Командиры Христианского корпуса провели совместную молитву за мир и победу Украины

19:23

Плодов больше, чем листьев: назвал лучший сорт помидоров для консервированияВидео

19:19

Жара до +38 °С и "тропические ночи" охватят Украину: когда ожидается похолодание

19:10

Копытько: Россия получает ответные болезненные удары - август готовит Кремлю сюрпризымнение

19:06

Проблемы останутся позади: какие три знака зодиака почувствуют облегчение

18:51

Терехов: Промышленность должна стать драйвером послевоенного восстановления Украины

18:47

В США признали, что с лицензиями на Patriot для Украины придется подождать

18:37

Буданов сделал важное заявление о завершении войны — что сказал

Реклама
18:24

Маринованные огурцы "Под снегом": старинный бабушкин рецепт с мукой

18:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с жарой за 10 секунд

17:58

Огородница сравнила четыре метода выращивания лука – какой самый лучший и почемуВидео

17:19

Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

17:18

Забытое украинское слово "сливе", которое использовали классики: что оно означает

17:17

Кроты будут обходить участок стороной: секретный способ, о котором мало кто знает

17:16

Больше никаких комочков: как и сколько варить манную кашу на молоке

17:07

Не для себя: Тринчер удивила подарком за миллионы гривен в свой день рожденияВидео

16:57

Не все можно замораживать сырыми: какие грибы нужно отварить перед заморозкой

16:47

Как быстро кот может забыть своего хозяина: ответ ученых удивит многих

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять