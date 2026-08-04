РФ резко нарастила применение дефицитных самолетов А-50У: в чем причина

Москва перебросила самолеты дальнего радиолокационного обнаружения глубже в тыл и увеличила число дежурств.

https://glavred.info/war/rf-rezko-narastila-primenenie-deficitnyh-samoletov-a-50u-v-chem-prichina-10785719.html Ссылка скопирована

Россия подняла почти весь боеспособный парк самолетов А-50У / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/firepointofficial

Кратко:

РФ резко увеличила число вылетов самолетов А-50У

Самолеты перебросили на тыловые аэродромы

Пик активности составил четыре А-50У одновременно

Страна-агрессор Россия резко нарастила использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и рассредоточила их по нескольким тыловым аэродромам, чтобы плотнее контролировать воздушное пространство и перехватывать украинские крылатые ракеты.

Как пишет Милитарный и аналитики проекта КіберБорошно, анализ более 1600 сообщений за период с 4 июня по 2 августа показывает четкую динамику применения этих бортов.

видео дня

В промежутке с 4 по 22 июня А-50У фактически не поднимали для дежурства против Украины. В этот период фиксировали лишь упоминания о введении в строй отремонтированного борта "47 красный", а также перелеты по маршруту Воркута – Оленья.

С 23 июня ситуация изменилась: один борт, в основном ночью, начал работать над тылом в пределах Ульяновской и Самарской областей. Такая активность продержалась до конца изучаемого периода, составив около 60 подъемов.

4 июля А-50У стал решающим элементом в отражении атаки украинских крылатых ракет.

Изменилась и география базирования. До 4 июлю такие борты работали преимущественно с аэродромов Иваново и Ульяновск, но противник прекратил активно использовать эти базы и отвел самолеты глубже - на Большое Савино в Перми, Оренбург-2 и Челябинск.

Пиковая точка зафиксирована 7 июля, когда РФ одновременно подняла в воздух четыре А-50У. По оценке аналитиков, это почти весь боеспособный парк таких машин.

Почему Москва вернулась к А-50У

Роль этих самолетов в отражении дальних ударов подтвердилась на практике: 4 июля именно А-50У сыграл ключевую роль при отражении атаки украинских крылатых ракет. Борт видит воздушные цели на большом расстоянии и передает данные средствам ПВО и авиации, оставаясь одним из центральных звеньев управления воздушными операциями.

За короткий срок противник прошел путь от почти полного простоя этих самолетов к системным дежурствам. Вероятная цель Москвы - усилить контроль неба и повысить эффективность обнаружения украинских средств поражения.

Самолет A-50 / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в феврале 2024 года бойцы Главного управления разведки и Воздушных сил ВСУ уничтожили над Азовским морем новую модернизацию российского самолета-разведчика А50У. Сокрушение самолета стало серьезным ударом для оккупантов – таких машин у них единицы.

В России, комментируя падение самолета А50У, заявили, что на месте крушения объекта "горит камыш". Самолет они назвали "неустановленным летательным аппаратом".

Позже в РФ заявили, что рухнуло два "летательных аппарата".

Как армия РФ использует самолеты А-50

Самолет А-50 является важнейшим элементом разведывательного функционала российской армии. В частности именно с его помощью россияне фиксируют взлеты и перемещения украинской тактической авиации, пуски ракет Storm Shadow и т.п. Об этом в 2024 году заявлял военный эксперт Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

"Кроме того, такие самолеты являются элементами целеуказания для тактической авиации РФ. Во время масштабных ракетных ударов по территории Украины используется именно информация с этих самолетов", – добавил Коваленко.

Учитывая технологическую сложность и дороговизну (300–400 миллионов долларов за штуку) самолетов A-50, этих машин у россиян в принципе было немного – всего девять.

Коваленко добавил, что новые самолеты этого типа в России не производят.

Другие новости:

Об источнике: КіберБорошно КіберБорошно - украинский волонтёрский OSINT-проект (Open Source Intelligence) и одноимённый Telegram-канал, специализирующийся на военной разведке по открытым источникам, геолокации и визуальном анализе событий в контексте российско-украинской войны. Основные направления деятельности: Анализ спутниковых снимков. Исследование изменений на местности, а также оценка повреждений объектов военной и критической инфраструктуры (аэродромов, нефтебаз, складов боеприпасов, систем ПВО и мостов) после нанесения ударов.

Исследование изменений на местности, а также оценка повреждений объектов военной и критической инфраструктуры (аэродромов, нефтебаз, складов боеприпасов, систем ПВО и мостов) после нанесения ударов. Точная геолокация. Определение географических координат по фото- и видеоматериалам с точностью до метра (места пролётов БПЛА, уничтожения или перемещения военной техники, артиллерийских прилётов).

Определение географических координат по фото- и видеоматериалам с точностью до метра (места пролётов БПЛА, уничтожения или перемещения военной техники, артиллерийских прилётов). Оценка ущерба. Независимая верификация сообщений об уничтожении или повреждении техники и объектов на основе сравнения кадров "до" и "после".

Независимая верификация сообщений об уничтожении или повреждении техники и объектов на основе сравнения кадров "до" и "после". Картографирование. Визуализация динамики боевых действий и фиксация позиционных изменений. Сообщество состоит из независимых исследователей и аналитиков данных из открытых источников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред