'Единственное, что нас спасет': Буданов сделал обнадеживающее заявление о следующей зиме

Глава Офиса президента объяснил, почему единство общества имеет решающее значение для переживания зимы и почему пауза в переговорах не означает их завершения.

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Буданов назвал единство главным условием выживания зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Буданов назвал единство главным условием выживания зимой

Переговоры с Россией не прекращались, а лишь приостановились

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что для переживания предстоящей зимы Украине необходимо общественное единство, а мирные переговоры с Россией, несмотря на паузу в активной фазе, не прекращались. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время беседы с журналистами, передает 24 канал.

Вопрос о том, как приблизить Россию к мирному процессу, по словам Буданова, зависит не только от переговорной тактики, но и от внутренней устойчивости самой страны. Он признает: впереди сложный отопительный сезон, который придется пережить при любых обстоятельствах.

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"Проблема в том, с чем мы выйдем из всего этого. К сожалению, как говорил предыдущий докладчик, господин Денис Шмыгаль (министр энергетики, - ред.), нужно готовиться к зиме. Это тоже правда. Но хорошая сторона в этом - я процитирую его слова: "Я надеюсь, что эта зима будет последней в нашей войне". Вот я тоже на это надеюсь. Но мы должны пройти её достойно и в единстве. Это единственное, что может нас спасти. Потому что во всех остальных случаях могут возникнуть проблемы", - заявил Буданов.

По словам главы ОП, любой намек на раскол в обществе Россия воспринимает как шанс изменить тон переговоров в свою пользу.

"Россия очень на это надеется, и мы не должны дать ей возможность перехватить инициативу. Когда Россия видит, что у нас есть единство, она всегда начинает говорить совсем по-другому. Я ощутил это лично на всех переговорах: когда есть сила и единство, разговор идет нормально. Когда начинаются непонятные процессы, которые могут разделить общество, разговаривать вообще невозможно", - отметил он.

Мирные переговоры не прекращались

Общаясь с журналистами, Буданов прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном возобновлении переговоров между Киевом и Москвой. По словам главы ОП, речь идет о попытках активизировать дипломатический процесс, который на самом деле никогда полностью не останавливался.

По словам главы ОП, в ближайшие недели Вашингтон будет пытаться выяснить, существуют ли реальные предпосылки для возобновления переговоров.

"В ближайшие недели они будут пытаться выяснить, возможно ли продолжение мирных переговоров, реалистично ли сейчас активизировать эти процессы. Мы все этого хотим, следовательно, нужно этого добиться", - сказал Буданов.

Несмотря на это, Буданов подчеркнул, что формального разрыва переговорного процесса между Киевом и Москвой не было.

"Мирные переговоры никогда не прекращались. Просто активная фаза сейчас приостановлена", - пояснил глава Офиса президента Украины.

Буданов / Инфографика: Главред

Чего ждать украинцам зимой - комментарий военного

Капитан Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат в интервью YouTube-каналу LIGA Бизнес высказал мнение, что этой зимой Украина может столкнуться с масштабными проблемами в энергосистеме, поэтому гражданам уже сейчас стоит готовиться к непростому отопительному сезону.

По его мнению, учитывая нынешнюю ситуацию с системами Patriot, существует высокая вероятность длительных перебоев с электроснабжением и отоплением. Онистрат считает такое развитие событий одним из наиболее реалистичных сценариев.

Военный советник рекомендует не откладывать подготовку к холодам и уже сейчас позаботиться о генераторах, аккумуляторах и других средствах для автономного обеспечения электроэнергией. Он предупреждает, что ближе к зиме спрос на такое оборудование может существенно вырасти, что приведет к его дефициту.

"Когда вы вернётесь к этой ситуации в декабре, там будет очередь до мая", - предположил он.

Также Онистрат отметил, что в случае масштабных отключений они затронут как Киев, так и Киевскую область, а разница между ними будет минимальной. В то же время, по его мнению, жизнь за пределами крупных городов может быть спокойнее из-за меньшей интенсивности воздушных атак и пролетов российских средств поражения.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин выступил в Государственной думе и заявил, что Россия продолжит добиваться своих целей и что западные санкции якобы не принесли результата. Путин также говорил о "решающем этапе" в жизни России и о приоритетах бюджета на ближайшие три года, в частности об укреплении обороны и поддержании социальных обязательств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Крыма пока не входит в повестку дня переговоров о мире. Зеленский также отметил, что высшей ценностью для страны является жизнь людей.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к США из-за дефицита ракет для систем ПВО Patriot. Он отметил, что ему требуется 300 ракет-перехватчиков и что запасы ракет для Patriot в Украине почти исчерпаны. Россия уже применяет от 30 до 40 баллистических ракет во время каждой массированной атаки, а ежемесячно таких обстрелов бывает от трёх до пяти.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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