РФ ударила по АЗС на Днепропетровщине: вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые

В настоящее время на месте попадания ведется аварийно-спасательная операция.

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Россияне нанесли удар по АЗС / коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия атаковала АЗС под Кривым Рогом

Известно о трех погибших и пяти раненых

Повреждена заправка и автомобили

Днем в понедельник, 3 августа, страна-агрессор Россия атаковала реактивным "Шахедом" АЗС под Кривым Рогом. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Враг атаковал реактивным "Шахедом" автозаправочную станцию под Кривым Рогом в Широковской общине", - написал он. видео дня

По его словам, к сожалению, уже известно о трех погибших. Также пять человек ранены - они уже доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая помощь.

"Аварийно-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил, что на месте попадания возник пожар. Разрушены заправка и автомобили.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Россия атакует АЗС

Эксперт по топливу и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин отметил, что в последнее время Россия усилила атаки беспилотниками на автозаправочные станции на территории Украины.

По его мнению, одной из возможных целей таких ударов является попытка создать перебои с обеспечением топливом, подобные тем, что сейчас наблюдаются в самой России.

Он добавил, что при нынешней интенсивности атак ежедневно под удар попадают от пяти до десяти автозаправочных станций, причем около 80% из них после этого временно прекращают работу.

"Если такая динамика сохранится, к концу года из строя может быть выведена примерно четверть всех украинских АЗС", - считает эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук говорил, что Россия во время ударов по Украине делает ставку на реактивные беспилотники, одновременно сокращая количество обычных дронов.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" заявлял, что российские ударные беспилотники пока не способны эффективно достигать западных регионов Украины из-за отсутствия действующих ретрансляторов на территории Беларуси.

Кроме того, в ночь на 30 июля российские войска массированно атаковали Украину. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых двигалась в направлении Киева. Из-за обстрела взрывы раздавались в столице, а также в Днепре и Кривом Роге.

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О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, лидер партии "Блок Вилкула". Глава военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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