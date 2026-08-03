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Моль исчезнет навсегда: существует лишь один действительно эффективный способ борьбы

Дарья Пшеничник
3 августа 2026, 12:22
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Избавиться от насекомых можно самостоятельно, но только если найти источник их размножения - зараженную крупу или текстиль из натуральных волокон.
моль
Как самостоятельно избавиться от моли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Как отличить пищевую моль от одежной
  • Помогают ли лаванда, кедр и нафталин
  • Когда нужен специалист по дезинсекции

Взрослые моли, летающие по кухне или гардеробу, не наносят никакого вреда - портят продукты и ткани их личинки, поэтому опрыскивание шкафов инсектицидом в большинстве случаев бесполезно. Главная задача - найти и ликвидировать место размножения, пишет Pénzcentrum.

Одна "бабочка" в комнате ещё не свидетельствует о заражении. Но если насекомые появляются регулярно, в квартире уже есть кладка: самки откладывают яйца в подходящей среде, и новые особи появляются вскоре.

Первый шаг - определить вид. Пищевая моль (сухофруктовая) селится на кухне и в кладовой, имеет буроватый цвет и характерный рисунок крыльев. Одежная моль мельче, с узкими золотисто-жёлтыми крыльями, обрамлёнными тонкими волосками.

Самый распространенный "кухонный" вид - индийская сухофруктовая моль. Её личинки развиваются в муке, крупах, рисе, макаронах, орехах, семенах, сухофруктах, специях, сладостях, а также в корме для кошек, собак и птиц.

Именно корм для животных проверяют в последнюю очередь, хотя он представляет не меньший риск, чем пакет муки. Тонкое паутинчатое плетение на поверхности продукта, слипшиеся крупинки или сами личинки - прямые признаки заражения.

Часто насекомых приносят из магазина: яйца могут быть уже в купленном товаре, поэтому их появление не связано с чистотой кухни. Личинки, готовые к окукливанию, покидают упаковку и перемещаются на стены и потолок.

Гардероб: ущерб замечают слишком поздно

Одежная моль опасна для текстиля из натуральных волокон, так как её личинки способны переваривать кератин. Пищей для них становятся шерсть, мех, перья, ковры и даже шерсть животных, скапливающаяся в труднодоступных уголках.

Насекомые выбирают тёмные, тёплые и влажные места, куда редко заглядывают. Проблему обычно обнаруживают уже по факту - когда на шерстяной вещи, которую редко носят, появляются мелкие отверстия или характерные поверхностные повреждения ворса.

Домашние средства действуют иначе, чем ожидают от них покупатели. Лаванда, кедр, розмарин, гвоздика, хвоя, апельсиновая кожура, твердое мыло или стиральный порошок в воздухопроницаемом мешочке действительно могут отпугивать насекомых, однако существующее заражение они не устраняют. Эфирные масла растений обладают репеллентным действием, но не инсектицидным - длительного уничтожающего эффекта от них ждать не стоит.

Что действительно эффективно против моли

Зараженные продукты подлежат утилизации, а шкафы, полки, углы и щели - тщательной уборке пылесосом. Контейнер пылесоса нужно сразу опорожнить, а мешок выбросить: оставшиеся в нем особи способны вызвать повторное заражение.

Сухие продукты пересыпают в стеклянные, металлические или толстостенные пластиковые емкости с герметичной крышкой - бумажная и тонкая пластиковая упаковка защиты не обеспечивает.

Для старых продуктов без видимых признаков заражения есть альтернатива мусорному ведру. По рекомендации Университета Миннесоты, продукт следует держать в морозильной камере при температуре -18 °C не менее четырёх суток - этого достаточно, чтобы погибли яйца и насекомые.

Зараженные вещи, одеяла и другой текстиль стирают или сдают в химчистку в соответствии с типом материала, а редко используемые шерстяные и меховые изделия хранят в закрытой таре. Опрыскивать одежду или постельное белье инсектицидом можно только в том случае, если это прямо разрешено на этикетке средства.

Феромонные ловушки полезны для диагностики и мониторинга, однако сами по себе проблемы не решают: они привлекают преимущественно самцов.

Еще один нюанс - временной. Если после удаления зараженного продукта насекомые продолжают летать, это не обязательно означает, что источник не найден: в случае индийской пищевой моли взрослые бабочки могут появляться до трех недель.

Если же и после этого периода они регулярно встречаются в нескольких помещениях, а осмотр кладовой, кухонных шкафов и корма ничего не дает, стоит обратиться к специалисту по дезинсекции.

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Об источнике: Pénzcentrum

Pénzcentrum (penzcentrum.hu) - один из ведущих венгерских финансово-экономических порталов, специализирующийся на оперативных новостях в сфере финансов, инвестиций, недвижимости, личного бюджета и рынка труда. Ресурс публикует аналитические материалы, практические советы по сбережениям, обзоры банковских продуктов и кредитных предложений, а также освещает актуальные экономические тенденции. Портал ориентирован на широкую аудиторию - от частных лиц, стремящихся эффективно управлять собственными средствами, до предпринимателей и экспертов рынка.

Отдельным тематическим направлением издания является раздел HelloVidék, посвященный региональной жизни Венгрии. В нем освещаются новости провинции, сельского хозяйства, гастрономии, регионального туризма, экологии и быта за пределами крупных городов.

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