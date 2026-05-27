Можно положить в шкаф или комод: какой запах моль ненавидит больше всего

Сергей Кущ
27 мая 2026, 12:58
Эксперты уверяют, что уничтожить личинки можно и без агрессивных средств.
Какой запах отпугивает моль
Читайте в материале:

  • Как понять, что дома появилась моль
  • Какой запах лучше всего отпугивает вредителя
  • Как защитить одежду и шкафы без химии

Моль способна испортить любимые свитера, шерстяные вещи и даже продукты всего за несколько недель. При этом многие замечают проблему слишком поздно — когда на одежде уже появляются маленькие дырки.

Эксперты рассказали, какой запах ненавидит моль и как быстро избавиться от вредителя без лишней химии.

Как понять, что дома завелась моль

Появление одной моли в квартире еще не всегда говорит о серьезной проблеме. Однако если насекомые регулярно появляются возле шкафов или кладовки, стоит проверить места хранения одежды, пишет the spruce.

Одним из самых эффективных способов считается специальная ловушка для моли. Внутри таких устройств находится липкая поверхность с феромонами, которые привлекают самцов моли и помогают определить степень заражения.

Если в ловушке оказалось несколько насекомых, специалисты советуют сразу проверить:

  • шерстяные свитера;
  • пледы;
  • шарфы;
  • зимнюю одежду.

Особенно опасны маленькие незаметные личинки, которые и портят ткань.

Какой запах отпугивает моль

Одним из самых известных натуральных средств остается лаванда. Именно этот запах моль переносит хуже всего.

Для защиты вещей используют:

  • сушеную лаванду;
  • ароматические саше;
  • мешочки с травами;
  • сушеные стебли растения.

Лучше всего размещать их в шкафах, ящиках комода и коробках для хранения одежды. При этом лаванда должна быть свежей, иначе запах быстро ослабевает.

Также моль плохо переносит запах:

  • кедра;
  • нафталина;
  • некоторых эфирных масел.
Почему моль появляется в шкафу

Главная ошибка — хранение грязной одежды. Моль привлекают остатки пота, пятна еды и запах человеческого тела.

Именно поэтому перед тем как убрать зимние вещи до следующего сезона, специалисты рекомендуют:

  • тщательно стирать одежду;
  • хорошо выполаскивать ткань;
  • полностью просушивать вещи.

Если одежда предназначена только для химчистки, лучше не откладывать обработку.

Можно ли избавиться от моли без химии

Эксперты уверяют, что уничтожить личинки можно и без агрессивных средств. Один из самых эффективных способов — заморозка одежды.

Шерстяные вещи помещают в герметичный пакет и оставляют в морозильной камере примерно на 72 часа. Низкая температура помогает уничтожить яйца и личинки моли.

После этого одежду советуют постирать и хорошо высушить.

Почему важна регулярная уборка

Моль часто заводится в местах, где скапливаются пыль, шерсть животных и мелкий мусор. Поэтому шкафы и ящики для хранения нужно регулярно пылесосить и проветривать.

Кроме того, эксперты советуют не хранить одежду во влажных помещениях. Сырость создает идеальные условия для размножения вредителей и появления плесени.

Как правильно хранить шерстяные вещи

Лучше всего использовать хлопковые чехлы или специальные тканевые мешки на молнии. Они позволяют ткани "дышать" и одновременно защищают одежду от моли.

А вот герметичный пластик может задерживать влагу, что только ухудшает ситуацию.

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами. The Spruce

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

