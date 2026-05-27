Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

Анна Косик
27 мая 2026, 12:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Синоптик спрогнозировала, сколько будет продолжаться похолодание.
похолодание
Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Насколько снизится температура воздуха в Украине
  • Как изменится характер осадков в ближайшее время
  • Когда в Украину вернется тепло

Погода в Украине завтра, 28 мая, будет прохладной. Территория страны окажется в тылу холодного атмосферного фронта, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине еще пройдут дожди, однако осадки будут незначительными и локальными. А за холодным фронтом распространится и холодный воздух.

видео дня

Погода в Украине 28 мая

Температура воздуха в четверг ощутимо снизится, до +15+19 градусов днем. На юге будет немного теплее — +20+23 градуса.

погода в украине 28 мая
Погода в Украине 28 мая / фото: скриншот с meteoprog

"Холодный воздух — тяжелый, сильно давит, поэтому из-за сопротивления более теплого воздуха ветер будет усиливаться до штормовых порывов", — предупредила Диденко.

Погода в Киеве 28 мая

В четверг в столице ожидается сильный северо-западный ветер, также есть вероятность небольшого дождя. Температура воздуха в Киеве снизится до +15 градусов.

погода в киеве 28 мая
Погода в Киеве 28 мая / фото: скриншот с meteoprog

"До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, к приходу лета, снова потеплеет", - добавила синоптик.

Европу накроет первая волна жары — прогноз

Главред писал, что по данным метеорологов, на этой неделе первая волна жары накроет Европу. В Великобритании, Франции и Испании температура воздуха достигнет рекордных месячных значений.

Тепловой купол высокого давления поднимет температуру воздуха до 11 градусов выше нормы. При этом Украину волна жары фактически обойдет стороной, аномальные температуры пока не прогнозируются.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продолжится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война в Украине может продлиться ещё два-три года — The Economist

Война в Украине может продлиться ещё два-три года — The Economist

12:41Война
Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

12:26Синоптик
РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

11:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

Последние новости

12:41

Война в Украине может продлиться ещё два-три года — The Economist

12:29

Вместо рукколы и шпината: топ-10 сорняков, которые можно и нужно естьВидео

12:26

Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

12:18

Простой способ помогает охладить авто летом быстрее, чем кондиционерВидео

11:50

РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
11:46

Пауки будут разбегаться, как от огня: запах какого растения навсегда прогонит их из дома

11:37

Блондин с голубыми глазами: как выглядит младший сын Меладзе и Джанабаевой

11:26

Мужчина отправился покорять необитаемый остров и быстро пожалел

11:12

Пропагандисты в панике из-за сухопутного коридора в Крым: ВСУ "вырезают" логистику ВС РФ

Реклама
11:05

Как охладить квартиру без кондиционера в жару: лайфхак от испанцев

10:55

ВСУ перешли в наступление, россияне отступают: Тимочко — о ситуации на фронте

10:47

Варум рассказала об изменах Агутина: "он цунами"

10:42

Посевной календарь на июнь 2026: лучшие дни для посева и посадки

10:36

Что будет с ценами на молоко и молочные продукты летом: прогноз эксперта

09:42

РФ готовит опасный план атак через Беларусь: какие области и трассы под угрозой

09:26

Атака на Крым и Кубань: под удар ракет попали НПЗ и штаб ВВС РФ - деталиВидео

09:25

Трем знакам зодиака с этого момента и до конца июня 2026 года повезет с деньгами

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 мая (обновляется)

08:27

Не обошлось без пропаганды: Россия в ООН выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:02

Путин теряет чувство реальности: Портников предупредил о большой опасностимнение

07:53

Взрывы и черный дым в РФ: под удар Storm Shadow попали аэродром и авиазавод - мониторыВидео

06:49

Чернигов - под ударом: дроны РФ атаковали город, прогремело минимум 15 взрывов

05:45

Один символ Польши "ломает" всю историю России: чего боится Кремль и какова роль УкраиныВидео

05:06

Что делать, если пересолили блюдо: секретный трюк от профессиональных поваров

04:41

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

03:57

Из-за одной ошибки зарядка для телефона перестает работать: что не стоит делать

03:37

Украина может полностью остаться без урожая: каких фруктов не будет на прилавках летом

01:31

Ослепла в 30 лет: Энн Хэтэуэй рассказала о своем раннем заболевании

01:21

"Не лезьте ко мне": Рассел Кроу матом выругался на фанатов

00:41

"Секретные крылья": Силы беспилотных систем парализовали снабжение оккупантов на югеВидео

26 мая, вторник
23:43

"На последнем издыхании": ослабленный Сильвестр Сталлоне появился с тростью

22:51

Черешня больше никогда не будет червивой: как спасти урожай от вишневой мухи

22:41

Денежный успех уже на пороге: четырем знакам зодиака повезет больше всех

22:26

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

22:13

Эффект за 2 минуты: как избавиться от мух в доме с помощью простого метода

21:47

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

21:42

Известный украинский актер поразил похудением на 40 кг: фото до и после

21:41

Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются котыВидео

Реклама
21:34

Допьете или выльете — сколько дней хранится открытое вино разных сортов

21:25

Кондиционер не нужен: немецкий способ охладить воздух без электричества

21:22

Чтобы оборачивались мужчины: дизайнер назвал стильные акценты

21:11

Усиление мобилизации в Украине: увеличилось ли количество групп ТЦК в Черкасской области

21:03

Избранники судьбы: рожденные в какие три месяца обладают сильной защитой

20:46

Вирусный лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера: действительно ли он работает

20:41

"Половина умерла уже": Киркоров пожаловался на завистливых одноклассников

20:15

Не камыш и не тростник: как на самом деле называют растение с коричневой "сосиской"

20:12

Без всякой химии: муравьи навсегда забудут дорогу к растениям

19:57

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять