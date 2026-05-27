Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

Синоптик спрогнозировала, сколько будет продолжаться похолодание.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 28 мая, будет прохладной. Территория страны окажется в тылу холодного атмосферного фронта, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине еще пройдут дожди, однако осадки будут незначительными и локальными. А за холодным фронтом распространится и холодный воздух.

Погода в Украине 28 мая

Температура воздуха в четверг ощутимо снизится, до +15+19 градусов днем. На юге будет немного теплее — +20+23 градуса.

"Холодный воздух — тяжелый, сильно давит, поэтому из-за сопротивления более теплого воздуха ветер будет усиливаться до штормовых порывов", — предупредила Диденко.

Погода в Киеве 28 мая

В четверг в столице ожидается сильный северо-западный ветер, также есть вероятность небольшого дождя. Температура воздуха в Киеве снизится до +15 градусов.

"До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, к приходу лета, снова потеплеет", - добавила синоптик.

Главред писал, что по данным метеорологов, на этой неделе первая волна жары накроет Европу. В Великобритании, Франции и Испании температура воздуха достигнет рекордных месячных значений.

Тепловой купол высокого давления поднимет температуру воздуха до 11 градусов выше нормы. При этом Украину волна жары фактически обойдет стороной, аномальные температуры пока не прогнозируются.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продолжится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

