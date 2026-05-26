Кондиционер не нужен: немецкий способ охладить воздух без электричества

Рассказываем, как снизить температуру в помещении даже без использования электроприборов.

Как в жару охладить комнату без кондиционера / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В жаркие летние дни большинство сразу включает кондиционер или вентилятор. Но есть простой способ снизить температуру в комнате без лишних затрат на электроэнергию. В Германии популярность приобрел лайфхак с замороженной пластиковой бутылкой с водой.

Бутылку с водой нужно поставить в морозильник, а затем разместить в комнате. Когда лед начинает таять, он поглощает тепло из окружающей среды, постепенно охлаждая воздух, пишет Okdiario.

Чтобы эффект был заметнее, бутылку стоит поставить на высокую поверхность. Это связано с тем, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный — опускается. Таким образом охлажденный воздух равномерно распространяется по комнате. Рекомендуем подставить емкость для сбора воды, которая образуется при таянии льда.

В отличие от кондиционера или вентилятора, замороженная бутылка не создает шума, что особенно важно для комфортного сна. Кроме того, этот способ не сушит воздух, а значит, не вызывает дискомфорта или раздражения.

Как усилить эффект

Одна бутылка может немного снизить температуру, но есть способы сделать охлаждение более эффективным:

поставить вентилятор так, чтобы он прогонял воздух через бутылку со льдом;

использовать несколько бутылок одновременно, если комната большая;

добавить в воду несколько капель эфирных масел — мяты, лаванды или эвкалипта. Во время таяния льда они постепенно выделяют аромат, создавая приятную атмосферу.

Об источнике: OKDIARIO OKDIARIO.com — испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты". Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

