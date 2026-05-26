РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

Российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки пострадали люди, были повреждены многоэтажные дома и вспыхнули пожары, сообщили в ОВА.

Что известно о последствиях удара РФ по Запорожью 26 мая

Российские оккупационные войска днем 26 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. Число пострадавших в результате атаки возросло. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам Федорова, в результате вражеской атаки на Запорожье по меньшей мере два человека получили ранения, также загорелись автомобили.

Позже он сообщил, что российские войска продолжают обстреливать областной центр. Воздушная тревога длилась более двух часов, поэтому жителей призвали оставаться в укрытиях до ее окончания.

Федоров отметил, что в результате взрывной волны и падения обломков было повреждено нежилое здание, а также припаркованные рядом автомобили. Часть машин загорелась, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Впоследствии количество раненых возросло сначала до 12 человек.

"Медики оказывают всем необходимую помощь. 17 многоквартирных домов и нежилые здания повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье. Специалисты райгосадминистрации фиксируют разрушения — поврежденные кровли, разбитые окна и балконы. Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий — закрывают окна листами OCB. На месте работают и благотворительные организации", — сообщил начальник ОВА.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ, что позволяет украинским военным готовиться и минимизировать последствия обстрелов. Подготовка таких атак требует времени и сложной координации, включая участие стратегической авиации, флота и ракетных подразделений. Это помогает Украине отслеживать активность противника задолго до начала боевых действий.

Мониторинговые источники предупреждают, что новый массированный удар РФ по Украине может произойти в ближайшие 72 часа. Под угрозой — Киев, правительственный квартал и область, где враг может применить широкий спектр вооружения, включая ракеты различного типа и ударные беспилотники.

Как ранее сообщал Главред, посол ЕС в Украине Катарина Матернова решительно отвергла угрозы РФ и заверила в продолжении работы дипломатических миссий в Киеве, подчеркнув, что попытки запугивания не изменят позицию Европейского Союза. Она подчеркнула, что агрессивные действия Кремля лишь свидетельствуют о его отчаянии и неспособности сломить стойкость украинцев и поддержку партнеров.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

