  Новости
  Экономика

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

Ангелина Подвысоцкая
26 мая 2026, 17:01
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 27 мая.
Курс валют на 27 мая / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 27 мая
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 27 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 25 мая 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 27 мая

На среду, 27 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,27 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 27 мая

Курс евро упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,51 грн/евро. Таким образом, гривня на 1 копейку укрепила свои позиции.

Курс злотого на 27 мая

26 мая НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,16 грн/злот. 27 мая курс установили на уровне 12,17 грн/злот, что на 1 копейку больше.

Что будет с гривной в 2026 году — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года. Об этом сказал экономист и советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко. Он отметил, что в госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара на 25 мая на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

