Килограммы золота и серебра: в Украине нашли сокровище, что меняет взгляд на её историю

Юрий Берендий
26 мая 2026, 12:54обновлено 26 мая, 14:40
Эта находка до сих пор остается одной из величайших загадок Украины и вызывает споры о происхождении народов, населявших эти земли в средневековье.
Украинец нашел килограммы золота и серебра — клад меняет историю Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что известно о могиле Аспаруха
  • Где в Украине нашли килограммы золота и серебра
  • Что известно о сокровищах Украины

Уникальная археологическая находка вблизи Запорожья уже почти столетие остается одной из величайших загадок украинской истории. Во время раскопок археологи обнаружили захоронение с сокровищами, где были золотые, серебряные и бронзовые артефакты. Исследователи предполагают, что находка может быть связана с одним из самых влиятельных правителей раннего средневековья. Об этом сообщил основатель проекта "Реальная история" продюсера 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, кем были предки украинцев.

Сокровище под Запорожьем: что нашли археологи

По его словам, в 1930 году украинский археолог Владимир Гринченко проводил исследования вблизи Запорожья. Именно тогда в окрестностях села Вознесенка была сделана сенсационная находка.

"В центре каменного вала — прямоугольное сооружение. По периметру кольцо из камней, обломки керамики и целая куча костей", — отметил Галимов.

Наибольшее впечатление на ученых произвела яма с сокровищами. В ней лежали железные, бронзовые, серебряные и золотые предметы, сложенные в одну кучу. Часть артефактов имела следы сильного огня, а сами предметы были пронзены тремя мечами.

"Все эти предметы были покрыты следами огня, сложены в одну кучу и пронзены тремя мечами", — говорится в материале.

Сколько золота нашли в Вознесенке

После исследования артефактов стало ясно, что находка имеет исключительную историческую ценность. Только золотые предметы весили более килограмма.

"Одно только золото, найденное в яме, весило один килограмм двести граммов", - отметил он.

Среди серебряных артефактов особенно выделялась хорошо сохранившаяся фигура орла. Именно эта находка стала одной из самых известных деталей комплекса Вознесенского клада.

К какому периоду относится клад из Запорожья

Археологи датируют захоронение VII-X веками. Такой широкий временной промежуток затрудняет точное определение личности, которая могла быть похоронена в Вознесенке.

"Это захоронение датируется VII–X веками", — сообщил Галимов.

Именно из-за этого среди историков возникло много версий относительно происхождения клада и его владельца.

Могила хана Аспаруха: главная версия историков

Одной из самых популярных версий остается предположение, что в Вознесенке могли похоронить Аспаруха — правителя булгарского племени.

"Одна из самых популярных версий — это могила Аспаруха, хана кочевого племени Булгар", — отметил он.

В пользу этой теории свидетельствуют богатые погребальные дары и особый обряд погребения со следами кремации. В то же время окончательно подтвердить эту версию историкам до сих пор не удалось.

Почему могила булгарского хана находилась в Украине — кем были предки украинцев

Современные исследователи подчеркивают сложное этническое происхождение населения территории Украины, сформированное в результате многочисленных миграций.

"Современные украинцы являются потомками одновременно и славянских племен, и какой-то части гуннских племен, и германских племен, и поляков, и чехов, и так далее. То есть миграции никто не отменял, поэтому этот процесс не нужно так упрощать, что только мы являемся потомками вот этих славян. Мы являемся потомками всех народов, которые проживали здесь, на нашей территории. Даже венгры, которые там ненадолго, или булгары, проходили через территорию Украины и оставили свои культурные следы и биологические следы, скажем так, украинскому народу", — отметил блогер и исследователь истории Виталий Дрибница, автор YouTube-канала "Голос правды".

Эти слова подчеркивают сложность исторических процессов, которые формировали население региона, где и было найдено уникальное сокровище.

Какие племена ранее жили на территории Украины

Другая версия происхождения захоронения связана с булгарскими племенами, которые играли значительную роль в миграционных процессах раннего средневековья.

"Булгары пришли, по-видимому, с Северного Кавказа. Там у них был ареал обитания, их экологическая ниша. И часть булгар ушла на север и достигла современного Татарстана, где основала государство Великая Булгария. А часть ушла на восток и захватила власть над южными славянами на территории современной Болгарии. Ну и дали им соответственно свое политическое название, но они тоже чрезвычайно быстро славянизировались", — подытожил Виталий Дрибница.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

новости Запорожья История Украины сокровища
