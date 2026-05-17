Как страны Запада "перерисовали" границы Украины — какие регионы и кому достались

Юрий Берендий
17 мая 2026, 13:44
После Первой мировой войны украинские земли были поделены между Польшей, Румынией и Чехословакией без участия украинцев.
О чем идет речь в материале:

  • Как разделили территории Украины после Первой мировой
  • Как формировались границы Украины
  • Какими были границы Украины по Брест-Литовскому миру

После завершения Первой мировой войны украинские земли стали предметом международных договоренностей между великими державами Европы. Судьбу территорий решали в Париже, Бресте и Риге без реального участия украинской стороны. Галичина, Закарпатье, Буковина и Холмщина постепенно перешли под контроль соседних государств. О том, как именно формировались границы Украины после распада империй, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, как менялись границы Украины.

Когда была провозглашена независимость УНР

По его словам, после большевистского переворота украинская власть осознала необходимость создания независимого государства. Центральная Рада стремилась получить статус субъекта международной политики и самостоятельно определять будущее страны.

"В Киеве понимают, что никакая федерация с большевистской Россией недопустима. Нужно иметь свое государство и быть субъектом международного права. То есть самим вести международные переговоры и определять судьбу своей страны. 22 января 1918 года Центральная Рада объявляет о независимости Украинской Народной Республики под бурные овации делегатов и триумфальные крики толпы на улице", — рассказал Галимов.

Каковы были официальные границы УНР

В начале 1918 года большевистские войска наступали на Киев, поэтому УНР искала поддержки у Германии и Австро-Венгрии. Именно тогда начались переговоры в Брест-Литовске.

"В январе 1918 года в оккупированном Германией Брест-Литовске проходят переговоры между представителями УНР, Германии и Австро-Венгрии. Переговоры сложные и длительные, однако Германия и Австро-Венгрия крайне заинтересованы в так называемом хлебном мире. В мирном соглашении, подписанном 9 февраля 1918 года, Холмщину и Берестейщину передают в состав Украинской Народной Республики", — отметил он.

Несмотря на подписанные документы, реального контроля над этими территориями УНР так и не получила. Холмщина оставалась под австрийской оккупацией, а впоследствии ее управление передали Польше.

Какие территории входили в состав ЗУНР

После распада Австро-Венгрии в ноябре 1918 года была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика. В ее состав украинские власти включили значительные этнические территории.

"Объявленная руководством ЗУНР территория охватывает всю украинскую этническую территорию Австро-Венгрии, включая Восточную Галичину — это Львов, Тернополь, Станислав, нынешний Ивано-Франковск, а также Перемышль, Самбор и Коломыю. Также в состав ЗУНР входит Северная Буковина с центром в Черновцах и Закарпатье. Эта заявленная территория охватывает 70 тысяч квадратных километров", — пояснил он.

Однако уже в конце ноября 1918 года польские войска взяли под контроль Львов. Несмотря на потерю территорий, украинская сторона пыталась закрепить свои претензии документально.

"Тогда, в 1918 году, никто не мог знать, как закончится вооруженное противостояние. Важно было заявить о своих территориях и документально их закрепить, то есть создать историческую основу для признания в будущем территории за своим государством", — подчеркнул Галимов.

Почему Парижская мирная конференция не поддержала Украину

Галимов рассказал, что в 1919 году украинская делегация прибыла в Париж, чтобы представить свое видение будущих границ Украины. На карте были обозначены территории с украинским населением, в частности Крым, Кубань, Холмщина и части Беларуси.

"В Париж украинскую делегацию не приглашали, однако представители УНР все равно приезжают. И привозят свою карту. На этой карте границы Украины охватывают территории, которые на тот момент были заселены этническими украинцами. Или такие, где украинцы составляют большинство. Здесь, как видите, украинский Крым, Кубань, части Беларуси, а также Подляшье и Холмщина, которые сейчас принадлежат Польше", — рассказал популяризатор истории.

Впрочем, европейские государства не поддержали украинские требования.

"Украинская делегация искренне надеется, что в справедливом мире найдется место и для украинского народа. Однако выясняется, что Европа не готова к независимой Украине. Никаких территориальных обоснований от украинцев в Париже и слышать не хотят", — рассказал он.

Какие украинские земли получили Польша, Румыния и Чехословакия

Галимов указывает, что после Парижской мирной конференции украинские территории были разделены между несколькими государствами.

"Закрепляют за Польшей и территории, населенные украинцами, такие как Восточная Галиция и Холмщина. Правда, с условием — украинские земли входят на правах автономии. Однако эту рекомендацию Парижской мирной конференции польские власти игнорируют", — пояснил специалист.

Закарпатье отошло к Чехословакии.

"Чехословакию Парижская мирная конференция признала как новое государство в Европе и установила ее границы. Кроме, собственно, земель Чехии и Словакии, этой стране отдали и территорию Подкарпатской Руси. Так тогда называлось украинское Закарпатье", — рассказал журналист.

Румыния закрепила контроль над Буковиной и Бессарабией.

"Румыния законодательно закрепляет свое присутствие в Северной Буковине и Южной Бессарабии. На эти территории в 1918 году вошло румынское войско под предлогом защиты румынского населения от большевиков. А в следующем году румынский парламент своим решением присоединил эти территории к Румынскому королевству", — отметил он.

Рижский договор и окончательный раздел украинских земель

В видео говорится о том, что последней попыткой спасти УНР стал союз Симона Петлюры с Польшей. В обмен на военную помощь украинская сторона согласилась уступить часть западных территорий.

"Польша признает независимость УНР, однако взамен получает западноукраинские земли — Галичину и часть Волыни. Границу устанавливают по реке Збруч. Это соглашение вызывает яростную критику среди украинцев, но позволяет начать контрнаступление на Киев", — пояснил Галимов.

После поражения армии УНР украинские территории окончательно разделили между Польшей и большевистской Россией.

"После этого украинские территории делят между собой Польша и российские большевики, захватившие власть в Российской империи. Это было время, когда российские оккупанты делали вид, что захваченная советскими войсками Украина — это субъект международных отношений", — подытожил он.

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

