Тарифы на воду рассчитывают по-разному: почему некоторые украинцы платят дороже

Тарифы на водоснабжение в некоторых городах Украины существенно различаются, и на то есть свои причины.

Тарифы на воду в Украине зависят от нескольких факторов

Главное:

Тарифы на воду во многих регионах Украины различаются

Есть несколько причин, почему водоснабжение и водоотведение где-то стоит дороже

В Украине большинство коммунальных тарифов одинаковы для граждан. Но исключением является тариф на водоснабжение и водоотведение. В Тернопольводоканале объяснили, почему в каждом регионе разные тарифы на воду и стоки.

Цены на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения неодинаковы прежде всего из-за технологических особенностей предприятий.

"Часть водоканалов в Украине потребляет воду из поверхностных источников, другие — подземную. Наш "Тернопольводоканал" — во втором списке. Что это означает? Нам приходится тратить больше электроэнергии, чтобы добыть воду из скважин глубиной от 30 до 50 метров и с помощью насосов перекачать ее из окрестностей в каждое здание в городе. А предприятия, которые используют воду из поверхностных источников, не имеют значительных затрат на электроэнергию. Вместо этого они закупают реагенты для очистки жидкости", — говорится в сообщении.

Также водоканалы используют электронасосы для водоотведения, что тоже требует использования электроэнергии. Другие факторы, которые формируют тарифы на воду, — это рельеф местности, объемы потребления и инвестиционная составляющая.

Главред писал, что, по словам эксперта по энергетике Юрия Корольчука, тариф на электроэнергию в Украине может вырасти до 5-5,5 гривен за кВт-ч. Тарифы на другие коммунальные услуги остаются замороженными, но это может быть временным явлением.

Вскоре и тарифы на воду и тепло могут вырасти. В частности, тариф на воду за время полномасштабной войны против страны-агрессора России пытались повысить уже дважды.

Напомним, Главред писал, что коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" хочет повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тернополе. Такое предложение передали на рассмотрение горисполкома.

Ранее сообщалось, что государственные проверки тарифов на коммунальные услуги в Украине показали наличие довольно системных нарушений. Однако часть излишне начисленных денег людям вернут.

Накануне стало известно, что в Украине не будут повышать цены на электроэнергию для населения. Они останутся на прежнем уровне — 4,32 грн за 1 кВт/ч.

Об источнике: КП "Тернопольводоканал" Коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" — это главный поставщик услуг централизованного водоснабжения и водоотведения в Тернополе, история которого началась в 1949 году . Предприятие обеспечивает добычу, очистку и доставку воды потребителям, а также обслуживает городскую канализационную сеть.

