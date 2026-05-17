Тарифы на воду рассчитывают по-разному: почему некоторые украинцы платят дороже

- Тарифы на воду во многих регионах Украины различаются
- Есть несколько причин, почему водоснабжение и водоотведение где-то стоит дороже
В Украине большинство коммунальных тарифов одинаковы для граждан. Но исключением является тариф на водоснабжение и водоотведение. В Тернопольводоканале объяснили, почему в каждом регионе разные тарифы на воду и стоки.
Цены на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения неодинаковы прежде всего из-за технологических особенностей предприятий.
"Часть водоканалов в Украине потребляет воду из поверхностных источников, другие — подземную. Наш "Тернопольводоканал" — во втором списке. Что это означает? Нам приходится тратить больше электроэнергии, чтобы добыть воду из скважин глубиной от 30 до 50 метров и с помощью насосов перекачать ее из окрестностей в каждое здание в городе. А предприятия, которые используют воду из поверхностных источников, не имеют значительных затрат на электроэнергию. Вместо этого они закупают реагенты для очистки жидкости", — говорится в сообщении.
Также водоканалы используют электронасосы для водоотведения, что тоже требует использования электроэнергии. Другие факторы, которые формируют тарифы на воду, — это рельеф местности, объемы потребления и инвестиционная составляющая.
Могут ли в Украине повысить тарифы для населения — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам эксперта по энергетике Юрия Корольчука, тариф на электроэнергию в Украине может вырасти до 5-5,5 гривен за кВт-ч. Тарифы на другие коммунальные услуги остаются замороженными, но это может быть временным явлением.
Вскоре и тарифы на воду и тепло могут вырасти. В частности, тариф на воду за время полномасштабной войны против страны-агрессора России пытались повысить уже дважды.
Коммунальные тарифы в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" хочет повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в Тернополе. Такое предложение передали на рассмотрение горисполкома.
Ранее сообщалось, что государственные проверки тарифов на коммунальные услуги в Украине показали наличие довольно системных нарушений. Однако часть излишне начисленных денег людям вернут.
Накануне стало известно, что в Украине не будут повышать цены на электроэнергию для населения. Они останутся на прежнем уровне — 4,32 грн за 1 кВт/ч.
Об источнике: КП "Тернопольводоканал"
Коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" — это главный поставщик услуг централизованного водоснабжения и водоотведения в Тернополе, история которого началась в 1949 году. Предприятие обеспечивает добычу, очистку и доставку воды потребителям, а также обслуживает городскую канализационную сеть.
