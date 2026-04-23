Украинцам вернут деньги за коммуналку: кто может рассчитывать на возмещение

Кратко:
- В Украине прошли государственные проверки тарифов на коммунальные услуги
- В 86 случаях из 88 инспекторы обнаружили нарушения
- Украинцам должны возместить излишне уплаченные деньги
Государственные проверки тарифов на коммунальные услуги в Украине показали, что встречаются довольно системные нарушения. Однако часть излишне начисленных денег людям вернут.
В Госпродпотребслужбе сообщили, что в январе-марте 2026 года было проведено 88 внеплановых проверок в сфере регулируемых цен. В большинстве случаев — а именно в 86 — инспекторы обнаружили нарушения. В связи с этим:
- оштрафовали некоторых должностных лиц;
- выдали 77 предписаний, чтобы тарифы привели в соответствие с законом;
- вынесли 22 решения о штрафах для предприятий на общую сумму более 862 тысяч гривен.
Параллельно людям возвращают излишне уплаченные деньги. В целом предприятия должны возместить около 453 тысяч гривен, но фактически в этом отчетном периоде уже вернули больше — 517,4 тысячи (с учетом решений, принятых в предыдущие периоды).
"Наша цель — обеспечение экономически обоснованных тарифов и недопущение нарушений законодательства в сфере ценообразования на жилищно-коммунальные услуги. Госпродпотребслужба осуществляет контроль исключительно в пределах определенных полномочий и реагирует на каждое обоснованное обращение граждан", — подчеркнул заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее заявляла, что правительство пока не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для населения.
Также в Украине для владельцев жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате полномасштабной войны, отменили оплату жилищно-коммунальных услуг и ввели автоматический перерасчет после проведения обследования.
Кроме того, 10 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1321. Документ регулирует вопросы производства электроэнергии, однако содержит важную поправку №764. Она предусматривает, что установление тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение переходит в компетенцию местных администраций.
Читайте также:
- Цены на бензин и дизель скоро обрушатся: насколько подешевеет топливо
- Гривна резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля
- Цены на клубнику готовят сюрприз: к чему готовиться покупателям в этом сезоне
Об источнике: Госпродпотребслужба
Госпродпотребслужба — это сокращенное название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы все, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя.
Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.
