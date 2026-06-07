Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

Рассказываем, как вернуть чистоту даже сильно пригоревшей сковороде.

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Как очистить сковороду от нагара — как отмыть жир со сковороды / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как очистить сковороду от нагара без химии

Как отмыть застарелый жир со сковороды

Что делать, чтобы пища не прилипала к сковороде

Чистота сковороды — залог вкусных и безопасных блюд. Если поверхность покрылась нагаром, не стоит спешить выбрасывать ее или использовать агрессивные средства.

Главред расскажет, как быстро очистить сковороду от нагара и жира.

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Как очистить сковороду от жира и нагара

Прежде всего нужно дать посуде остыть, чтобы избежать деформации от резкого перепада температур. Далее рекомендуем залить сковороду водой с добавлением уксуса и лимонного сока. Кислота постепенно размягчит пригоревшие остатки пищи и жира, делая их менее стойкими, пишет Eating Well. Если загрязнение плотное, раствор следует довести до кипения и оставить настаиваться на несколько часов.

Для более эффективного результата в раствор добавляют немного мыла или средства для мытья посуды. После кипячения и настаивания остатки легко удаляются губкой или мягкой щеткой

Важно помнить, что керамические и антипригарные покрытия требуют особой осторожности. Длительное кипячение или резкие перепады температуры могут повредить их структуру. Поэтому для таких сковородок лучше ограничиться коротким замачиванием в теплой воде с уксусом и мягкой очисткой без абразивных средств.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Как предотвратить пригорание

Чтобы не приходилось тратить время на очистку, стоит соблюдать несколько простых правил:

Готовьте на среднем или чуть выше среднего огне — этого достаточно для равномерного обжаривания;

Используйте достаточное количество масла, особенно если сковорода без антипригарного покрытия;

Также важно выбирать правильную посуду для конкретных блюд: рыбу лучше готовить на керамической или стальной сковороде с качественным покрытием, а для мяса подойдет классическая чугунная.

Смотрите видео о том, как быстро очистить сковороду от нагара и жира:

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Об источнике: EatingWell EatingWell — издание, которое на протяжении 30 лет делится аппетитными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию. Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты). Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия — сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным. Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая ежемесячно охватывает миллионы пользователей.

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