Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

Вы узнаете:
- Как очистить сковороду от нагара без химии
- Как отмыть застарелый жир со сковороды
- Что делать, чтобы пища не прилипала к сковороде
Чистота сковороды — залог вкусных и безопасных блюд. Если поверхность покрылась нагаром, не стоит спешить выбрасывать ее или использовать агрессивные средства.
Главред расскажет, как быстро очистить сковороду от нагара и жира.
Как очистить сковороду от жира и нагара
Прежде всего нужно дать посуде остыть, чтобы избежать деформации от резкого перепада температур. Далее рекомендуем залить сковороду водой с добавлением уксуса и лимонного сока. Кислота постепенно размягчит пригоревшие остатки пищи и жира, делая их менее стойкими, пишет Eating Well. Если загрязнение плотное, раствор следует довести до кипения и оставить настаиваться на несколько часов.
Для более эффективного результата в раствор добавляют немного мыла или средства для мытья посуды. После кипячения и настаивания остатки легко удаляются губкой или мягкой щеткой
Важно помнить, что керамические и антипригарные покрытия требуют особой осторожности. Длительное кипячение или резкие перепады температуры могут повредить их структуру. Поэтому для таких сковородок лучше ограничиться коротким замачиванием в теплой воде с уксусом и мягкой очисткой без абразивных средств.
Как предотвратить пригорание
Чтобы не приходилось тратить время на очистку, стоит соблюдать несколько простых правил:
- Готовьте на среднем или чуть выше среднего огне — этого достаточно для равномерного обжаривания;
- Используйте достаточное количество масла, особенно если сковорода без антипригарного покрытия;
- Также важно выбирать правильную посуду для конкретных блюд: рыбу лучше готовить на керамической или стальной сковороде с качественным покрытием, а для мяса подойдет классическая чугунная.
Смотрите видео о том, как быстро очистить сковороду от нагара и жира:
@sizovasofiaa Убираем нагар в домашних условиях ?? #лайфхак#нагар#рек#сковорода#уборка♬ оригинальный звук - Сизова София
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Об источнике: EatingWell
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