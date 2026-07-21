Курникова показала старших детей от Иглесиаса

Теннисистка из России Анна Курникова поделилась милым фото со своими детьми.

https://glavred.info/starnews/kurnikova-pokazala-starshih-detey-ot-iglesiasa-10782440.html Ссылка скопирована

Энрике Иглесиас с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/enriqueiglesias, instagram.com/annakournikova

Кратко:

По какому поводу Курникова показала детей

Как они сейчас выглядят

Жена испанского певца Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова показала своих старших детей.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram. На фото Люси, Николас и Мэри одеты в футболки сборной Испании. Очевидно, таким образом пара решила порадоваться за Испанию и ее побуду в ЧМ-2026.

видео дня

Улыбающиеся девочки смотрели в камеру, а мальчик что-то восторженно выкрикивает.

Дети Иглесиаса и Курниковой / Фото Instagram/annakournikova

Сама спортсменка никак не прокомментировала фото детей, ограничившись лишь эмодзи в виде сердечек.

Отметим, что пара воспитывает четверых детей, младшему из которых всего 7 месяцев.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известная певица Алла Пугачева традиционно выбралась к балтийскому побережью и сейчас проводит время в Латвии.

Ранее также стало известно о том, что в террористической России стало известно о том, что скончался популярный там актер, который снимался во многих сериалах и кино - Дмитрий Поднозов из театра "Особняк".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Энрике Иглесиас Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике - сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред