Курникова показала старших детей от Иглесиаса

Кратко:
- По какому поводу Курникова показала детей
- Как они сейчас выглядят
Жена испанского певца Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова показала своих старших детей.
Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram. На фото Люси, Николас и Мэри одеты в футболки сборной Испании. Очевидно, таким образом пара решила порадоваться за Испанию и ее побуду в ЧМ-2026.
Улыбающиеся девочки смотрели в камеру, а мальчик что-то восторженно выкрикивает.
Сама спортсменка никак не прокомментировала фото детей, ограничившись лишь эмодзи в виде сердечек.
Отметим, что пара воспитывает четверых детей, младшему из которых всего 7 месяцев.
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О персоне: Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике - сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.
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