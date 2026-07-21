Зеленский отправил Сырского в отставку — кто станет новым главнокомандующим ВСУ

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/ Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко.

"Сырский больше не главнокомандующий", - написал он.

Впоследствии во время вечернего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отставку Сырского и сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

видео дня

Решение президент принял после серии встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты и командующим оперативной группировкой "Восток" Виктором Николюком, заявил Зеленский в обращении к украинцам.

Президент подчеркнул, что выработал общую позицию с ключевыми фронтовыми командирами - среди них Редис, Белецкий, Горбатюк, Оболенский и Бровди.

"Все приоритеты и путь модернизации управления армией проанализированы. Во-первых, я определил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый", - заявил Зеленский.

Несмотря на кадровую ротацию, президент отдельно поблагодарил Александра Сырского за конкретные боевые результаты последних лет.

"Александр Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Пройден значительный путь", - отметил Зеленский, добавив, что благодарен и Драпатому за такой же взгляд на дело.

По словам президента, вопрос о дальнейшем формате службы Сирского и передаче дел уже обсуждался отдельно.

"Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", - сообщил Зеленский.

Задачи для нового командования

Вместе со сменой главнокомандующего президент определил и новую структуру Генерального штаба. Над этим совместно работали Драпатый, Евгений Хмара и Павел Палиса.

Ключевое требование - не допустить паузы в боевых операциях во время передачи полномочий.

"Операции Сил обороны Украины продолжаются и должны продолжаться стабильно. План дальнобойных санкций Украины, наша программа ответных ударов будут выполняться абсолютно четко", - подчеркнул Зеленский.

Президент также обозначил перечень задач, которые новое руководство должно решить в ближайшее время. Среди приоритетов - модернизация снабжения, обновление оборонной стратегии и контроль над воздушным пространством.

"Михаил Драпатый, Евгений Хмара и другие командиры, которых мы совместно определим, должны подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию нашей обороны, шаги по продолжению реформы корпусной системы, выполнение запросов боевых командиров на поставку оружия, дронов и оборудования. Максимально закрыть небо от российских ударов, дать реальное видение мобилизационного процесса - это приоритет", - заявил президент.

Роль Федорова и формализация решений

Отдельную встречу в этот день Зеленский провел с Михаилом Федоровым, которому предложил новую роль во власти.

Речь идет об объединении технологического направления государства под единым руководством, тогда как составляющая безопасности этого процесса закрепляется за Хмарой.

"Боевые достижения, технологические результаты и дипстрайки, альфы, говорят сами за себя. И в условиях системы правительственных структур это необходимо", - пояснил президент логику кадрового решения в отношении Федорова.

Все перечисленные назначения и изменения в структуре командования президент пообещал официально закрепить уже на следующий день.

"Завтра оформим все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее. И России будет сложнее", - подытожил Зеленский.

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