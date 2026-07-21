Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Актер боролся с неизлечимым заболеванием и вел закрытый образ жизни.

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Умер популярный российский актер / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что случилось с актером

Что о нем известно

В террористической России стало известно о том, что скончался популярный там актер, который снимался во многих сериалах и кино - Дмитрий Поднозов из театра "Особняк".

Как сообщают российские пропагандисты, причиной смерти Дмитрия Поднозова стал рак легких с метастазами в мозг.

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Актеру неизлечимый диагноз поставили в декабре 2025 года. Поднозов лечится и собирал деньги на операцию, так как своих средств ему не хватало. Болезнь развивалась стремительно и уже к весне его состояние ухудшилось. Он скончался 20 июля.

Умер популярный российский актер / Фото Стархит

Поднозов известен как криминалист Митя в легендарном сериале "Тайны следствия" - актер снимался с 9-го по 16-й сезоны. Кроме того, его можно было увидеть в таких кинохитах, как "Литейный", "Карамора", "Кончится лето" и других.

Умер популярный российский актер / Фото Стархит

Пропагандисты также пишут, что актер был одним из самых скрытных актеров, он не говорил о личной жизни. После его смерти оказалось, что он был женат на женщине, младшей его на 23 года.

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О персоне: Дмитрий Поднозов Дмитрий Поднозов - российский актёр театра, телевидения и кино. Художественный руководитель и создатель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк".

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