Кратко:
- Что случилось с актером
- Что о нем известно
В террористической России стало известно о том, что скончался популярный там актер, который снимался во многих сериалах и кино - Дмитрий Поднозов из театра "Особняк".
Как сообщают российские пропагандисты, причиной смерти Дмитрия Поднозова стал рак легких с метастазами в мозг.
Актеру неизлечимый диагноз поставили в декабре 2025 года. Поднозов лечится и собирал деньги на операцию, так как своих средств ему не хватало. Болезнь развивалась стремительно и уже к весне его состояние ухудшилось. Он скончался 20 июля.
Поднозов известен как криминалист Митя в легендарном сериале "Тайны следствия" - актер снимался с 9-го по 16-й сезоны. Кроме того, его можно было увидеть в таких кинохитах, как "Литейный", "Карамора", "Кончится лето" и других.
Пропагандисты также пишут, что актер был одним из самых скрытных актеров, он не говорил о личной жизни. После его смерти оказалось, что он был женат на женщине, младшей его на 23 года.
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О персоне: Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов - российский актёр театра, телевидения и кино. Художественный руководитель и создатель Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк".
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