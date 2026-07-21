Ржавчины и налета на унитазе не останется: простой трюк заменит магазинную химию

Домашний рецепт чистящего средства, которое возвращает унитазу белизну без агрессивной химии.

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Как быстро отмыть унитаз / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Чем можно заменить химию для унитаза

Как удалить толстый налет под ободком унитаза

Унитаз нужно регулярно мыть, ведь на нем может появляться желтый или известковый налет, а также ржавчина. Обычно такие отложения трудно удалить без специальных средств, однако их можно приготовить дома.

Главред решил разобраться, как быстро отмыть унитаз от ржавчины.

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Что можно использовать для мытья унитаза

Избавиться от желтого налета, известковых отложений и следов ржавчины в унитазе можно без едкой бытовой химии. Автор канала "Советы для дома" на YouTube показала рецепт домашнего моющего средства из лимонной кислоты, хозяйственного мыла и перекиси водорода, которое заменяет дорогие магазинные гели.

Как приготовить домашнее средство для мытья унитаза

Для приготовления средства понадобится горячая вода. В нее следует добавить две столовые ложки лимонной кислоты и тщательно перемешать до полного растворения.

Далее нужно отмерить 100 мл жидкого хозяйственного мыла и, непрерывно помешивая, влить в него раствор лимонной кислоты.

Когда смесь немного остынет, в нее также следует добавить две столовые ложки перекиси водорода - заливать ее в слишком горячую воду нельзя, так как перекись быстрее разлагается и теряет эффективность.

Как действуют компоненты домашнего средства для унитаза

Готовый раствор удобнее перелить в бутылочку с дозатором - так средство попадает и под ободок, и равномерно распределяется по стенкам чаши.

Женщина добавляет, что каждый ингредиент в составе отвечает за отдельную часть работы.

"Лимонная кислота здесь помогает растворять накипь, минеральные отложения, следы жесткой воды и ржавые потеки, именно она выполняет основную работу по удалению налета", - пояснила автор видео.

В то же время хозяйственное мыло в этой смеси растворяет жировые загрязнения и не дает раствору быстро стекать со стенок, удерживая его на поверхности дольше.

"Перекись водорода осветляет загрязнения, освежает поверхность и дополнительно борется с органическими загрязнениями, то есть все неприятные запахи, которые были, она легко нейтрализует", - добавила она.

При незначительном налете средство достаточно распределить по всей внутренней поверхности унитаза, особенно тщательно обработав зону под ободком, и оставить на пять минут, после чего пройтись щеткой.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как удалить толстый налет и ржавчину под ободком унитаза

Если речь идет о толстом слое известковых отложений или сильном налете именно под ободком, обычного распределения раствора недостаточно.

"Если под ободком сильный налет или толстые известковые отложения, можно взять бумажные полотенца, смочить их приготовленным раствором и приклеить прямо под ободок, так средство дольше остается на проблемных участках и действует эффективнее", - советует автор канала.

В таком случае полотенца оставляют примерно на 30 минут, после чего их снимают и сразу протирают ими ободок и чашу изнутри.

Как удалить ржавчину и известковый налет в унитазе – видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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