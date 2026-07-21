Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Поражено техники на $45 миллионов: ВСУ ударили по аэродрому РФ в Курской области

Юрий Берендий
21 июля 2026, 15:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении двух целей на территории Курской области РФ общей ориентировочной стоимостью более 45 миллионов долларов.
Поражено техники на $45 миллионов: ВСУ ударили по аэродрому РФ в Курской области
Дроны ВСУ поразили МиГ-29 и ЗРГК "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые цели:

  • Поражены МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино"
  • Операцию провела 15-я отдельная бригада "Черный лес"
  • Общая стоимость целей - более $45 млн

Ударные дроны поразили истребитель МиГ-29 и ЗРК "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области России. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" успешно провела операцию на аэродроме "Халино" в Курской области. Поражены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Продолжение следует", - говорится в сообщении Генштаба.

видео дня

Сколько стоит уничтоженная техника

Ориентировочная стоимость пораженного МиГ-29 составляет около $25 000 000. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который также вышел из строя в результате удара, оценивается примерно в $20 000 000.

Смотрите видео атаки на аэродром "Халино":

Поражено техники на $45 миллионов: ВСУ ударили по аэродрому РФ в Курской области
/ Скриншот

Как США помогают Украине наносить удары по России - комментарий политолога

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что президент США Дональд Трамп положительно воспринимает украинские удары по территории страны-агрессора России. По его мнению, для американского лидера главное, чтобы такие атаки приближали завершение войны, именно поэтому Вашингтон поддерживает Украину в их проведении.

Фесенко отметил, что на это, в частности, указывают заявления госсекретаря США Марка Рубио. По его словам, речь идет не только об отсутствии возражений против ударов по территории РФ, но и о практической помощи Украине.

Политолог также подчеркнул, что в настоящее время Украина уже не зависит от американских разрешений на применение вооружения, поскольку США больше не передают его бесплатно, а продают. Следовательно, по его словам, Киев самостоятельно определяет, где и как использовать приобретенное оружие.

По мнению Фесенко, помощь, о которой говорил Рубио, прежде всего заключается в предоставлении Украине спутниковой разведывательной информации, включая точные координаты целей и данные, необходимые для планирования ударов.

"Приведу самый простой пример. Наши дроны атаковали Омский НПЗ - это примерно 2,5 тысячи км, за Уралом. Чтобы добраться туда, нужно обойти многочисленные российские системы ПВО. А их на этом маршруте очень много. Но даже если говорить об ударах по Москве, например, по НПЗ в Капотне, ситуация аналогична. Думаю, именно в этом смысле американская разведывательная информация чрезвычайно полезна: она позволяет нам обходить российские системы ПВО", - пояснил эксперт.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о возгорании на территории производственных объектов в Липецке. Он уточнил, что пожар площадью 2,5 тыс. кв. м охватил открытую площадку между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом.

14 июля глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил факты ударов по промышленным объектам в регионе и сообщил о последствиях. Он сообщил, что атаку на НПЗ в Башкортостане сопровождали взрывы и возгорания. Согласно сообщению, в Салавате был поражён нефтеперерабатывающий комплекс, и после удара возникло несколько очагов задымления, пострадавших не зафиксировано.

13 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по Москве и подмосковным районам. Он отметил, что атаки по Москве и Подмосковью привели к пожарам и разрушениям. По его данным, во время ночной атаки ПВО уничтожила якобы 37 беспилотников.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

16:05Экономика
Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины

Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины

15:45Аналитика
Поражено техники на $45 миллионов: ВСУ ударили по аэродрому РФ в Курской области

Поражено техники на $45 миллионов: ВСУ ударили по аэродрому РФ в Курской области

15:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
От русизма "дворник" пора отказаться: как правильно назвать профессию на украинском

От русизма "дворник" пора отказаться: как правильно назвать профессию на украинском

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Огурцы в бутылках без стерилизации: идеальная заготовка без лишних хлопот

Огурцы в бутылках без стерилизации: идеальная заготовка без лишних хлопот

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Последние новости

16:05

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

16:03

Древнее украинское слово "реманент": что оно на самом деле означает

15:49

Хитрый тест ПДД, который запутывает водителей: кто кому обязан уступить дорогуВидео

15:45

Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины

15:29

Мухи больше не испортят лето: забудьте о мертвых насекомых на окнах

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
15:19

Перец перестал расти и сбрасывает цветы — что не так с растением и что делатьВидео

15:16

Поражено техники на $45 миллионов: ВСУ ударили по аэродрому РФ в Курской областиВидео

14:54

Александр Свищев - Федерация водного поло определила приоритеты развития на новый сезон

14:51

Не требуют постоянного полива: какие цветы украсят участок даже в засушливое лето

Реклама
14:14

"Будет жарко": синоптик назвала даты, когда в Украине резко изменится погода

14:09

Звезда первой величины готовится вернуться на шоу Victoria’s Secret

13:49

Художник случайно изобразил "путешественника во времени": что его выдало

13:27

Как количество детей может влиять на продолжительность жизни — ученые дали ответ

13:16

Россия ударила по центру Одессы ракетами и БПЛА: есть раненыеФото

13:15

О слове "благополучие" стоит забыть: как сказать по-украински красивее и естественнее

13:08

Чайник заблестит как новый: женщина раскрыла, что добавить при кипяченииВидео

13:02

Китайский гороскоп на завтра, 22 июля: Крысам - идеи, Обезьянам - сюрпризы

12:45

Жена оккупанта переехала в чужое жилье и пожаловалась на грязь - реакция украинцев

12:24

Почему одна кошка постоянно лижет другую: учёные раскрыли язык мурлык

12:16

Очередная фейковая "победа" РФ в Константиновке: в ISW рассказали о текущей ситуация

Реклама
12:08

Как сказать на украинском "мне по барабану" — меткие, но малоизвестные фразыВидео

12:00

Актеры Тышкевич и Томусяк рассекретили пол первенца

11:44

Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

11:30

Соратница Трампа Лора Лумер, которая раньше была на стороне РФ, прибыла в Украину

11:29

Жена оригинально отомстила мужу всего за $6: такого не ожидал никто

10:59

Взрывчатку спрятали в кастрюлях: СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-ФранковскеФото

10:58

Китай нанес двойной удар по РФ: какие еще страны также отворачиваются от Кремля

10:49

Ленивая пицца за 35 минут: рецепт восхитительного домашнего блюда

10:46

Занудный Козерог и Рыбы-мученики: что друзья говорят за спиной каждого знака зодиака

10:35

Три знака зодиака оставят одиночество позади: кого удивит судьба

10:27

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухниВидео

09:48

Зона "свободной охоты": украинские дроны открыли новый фронт против логистики РФ

09:26

Тарифы на воду в Киеве могут вырасти втрое: сколько будет стоить куб

09:24

В РФ пропагандисты устроили "бунт" против Кремля из-за лжи о Крыме — ISW

08:37

Атака на Крым: в Симферополе - масштабный пожар в районе логистического центраВидео

08:17

Гороскоп на завтра, 22 июля: Скорпионам — награда, Водолеям — признание

07:42

В Липецке - взрывы: под удар мог попасть завод, поставлявший сталь для ракетВидео

06:57

Зеленский рассматривает отставку Сырского: в Bloomberg назвали вероятного преемника

05:36

Поймают волну удачи: какие три знака зодиака станут счастливчиками 21 июля

04:41

Сленг, о котором стыдно вспоминать: кого в СССР пренебрежительно называли "мочалками"

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

03:58

Главные угодники по гороскопу: кто ставит чужие потребности выше своих

03:32

Сигнал, который нельзя игнорировать — почему собака пьет много водыВидео

03:01

Гороскоп для Тельца на август 2026 года: затмения принесут важные перемены

02:40

Черная полоса заканчивается: какие знаки зодиака вырвутся из плена неудач

02:08

Умственные способности ребенка зависят не от обоих родителей: что узнали ученые

02:05

Украина усилила давление: враг начал терять позиции на важном участке - СМИ

01:21

Стеклянные перегородки в душевой теряют лидерство: что приходит им на смену

00:22

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созреванияВидео

20 июля, понедельник
23:25

Россия сменила ракеты для обстрелов Украины: что стоит за новой тактикой

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять