Поражено техники на $45 миллионов: ВСУ ударили по аэродрому РФ в Курской области

Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении двух целей на территории Курской области РФ общей ориентировочной стоимостью более 45 миллионов долларов.

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Дроны ВСУ поразили МиГ-29 и ЗРГК "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые цели:

Поражены МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино"

Операцию провела 15-я отдельная бригада "Черный лес"

Общая стоимость целей - более $45 млн

Ударные дроны поразили истребитель МиГ-29 и ЗРК "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области России. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" успешно провела операцию на аэродроме "Халино" в Курской области. Поражены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Продолжение следует", - говорится в сообщении Генштаба.

видео дня

Сколько стоит уничтоженная техника

Ориентировочная стоимость пораженного МиГ-29 составляет около $25 000 000. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который также вышел из строя в результате удара, оценивается примерно в $20 000 000.

Смотрите видео атаки на аэродром "Халино":

/ Скриншот

Как США помогают Украине наносить удары по России - комментарий политолога

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что президент США Дональд Трамп положительно воспринимает украинские удары по территории страны-агрессора России. По его мнению, для американского лидера главное, чтобы такие атаки приближали завершение войны, именно поэтому Вашингтон поддерживает Украину в их проведении.

Фесенко отметил, что на это, в частности, указывают заявления госсекретаря США Марка Рубио. По его словам, речь идет не только об отсутствии возражений против ударов по территории РФ, но и о практической помощи Украине.

Политолог также подчеркнул, что в настоящее время Украина уже не зависит от американских разрешений на применение вооружения, поскольку США больше не передают его бесплатно, а продают. Следовательно, по его словам, Киев самостоятельно определяет, где и как использовать приобретенное оружие.

По мнению Фесенко, помощь, о которой говорил Рубио, прежде всего заключается в предоставлении Украине спутниковой разведывательной информации, включая точные координаты целей и данные, необходимые для планирования ударов.

"Приведу самый простой пример. Наши дроны атаковали Омский НПЗ - это примерно 2,5 тысячи км, за Уралом. Чтобы добраться туда, нужно обойти многочисленные российские системы ПВО. А их на этом маршруте очень много. Но даже если говорить об ударах по Москве, например, по НПЗ в Капотне, ситуация аналогична. Думаю, именно в этом смысле американская разведывательная информация чрезвычайно полезна: она позволяет нам обходить российские системы ПВО", - пояснил эксперт.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о возгорании на территории производственных объектов в Липецке. Он уточнил, что пожар площадью 2,5 тыс. кв. м охватил открытую площадку между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом.

14 июля глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил факты ударов по промышленным объектам в регионе и сообщил о последствиях. Он сообщил, что атаку на НПЗ в Башкортостане сопровождали взрывы и возгорания. Согласно сообщению, в Салавате был поражён нефтеперерабатывающий комплекс, и после удара возникло несколько очагов задымления, пострадавших не зафиксировано.

13 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по Москве и подмосковным районам. Он отметил, что атаки по Москве и Подмосковью привели к пожарам и разрушениям. По его данным, во время ночной атаки ПВО уничтожила якобы 37 беспилотников.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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