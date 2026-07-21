Взрывчатку спрятали в кастрюлях: СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку двойного теракта в центре Ивано-Франковска.

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СБУ предотвратила двойной теракт в центре Ивано-Франковска / Коллаж: Главред, фото: СБУ

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СБУ предотвратила двойной теракт в Ивано-Франковске

Взрывчатку маскировали под кухонные кастрюли со шрапнелью

Агента завербовали в Telegram под предлогом заработка

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила подготовку двойного теракта в Ивано-Франковске, который планировали российские спецслужбы. Взрывы хотели совершить во дворе жилого комплекса в центральной части города. Об этом сообщила СБУ.

По данным ведомства, план предусматривал два взрыва. Первый взрыв должен был произойти на парковке путем дистанционной активации самодельного взрывного устройства. Второй - после прибытия на место происшествия экстренных служб, чтобы нанести максимальный ущерб людям, оказавшимся поблизости.

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Кто готовил теракт в Ивано-Франковске

Как установила контрразведка, к подготовке преступления привлекли местного безработного мужчину, который искал быстрый заработок через Telegram-каналы. Именно там он попал в поле зрения представителей российских спецслужб.

Получив инструкции от кураторов из РФ, мужчина снял квартиру с видом на место, где планировались взрывы. Чтобы кураторы могли выбрать точное место взрыва, фигурант незаметно разместил во дворе телефон, подключенный к powerbank.

Затем он закупил компоненты для самодельных взрывных устройств и по указанию ра**истов замаскировал их под обычные кухонные кастрюли. В каждую емкость он должен был заложить по 6 килограммов взрывчатого вещества, подключить детонаторы и наполнить сотнями металлических болтов для увеличения поражающей силы.

Первое взрывное устройство планировали оставить среди гражданских автомобилей на парковке. После его детонации российские кураторы должны были взорвать вторую взрывчатку, размещенную неподалеку, когда на место прибудут жители, полицейские, медики и спасатели.

Контрразведчики СБУ раскрыли подготовку теракта на раннем этапе и не допустили взрывов. В то же время правоохранители задокументировали деятельность агента и установили причастных к организации преступления сотрудников российских спецслужб.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Национальной полицией и областной прокуратурой.

Могут ли в Украине участиться теракты - мнение эксперта

По словам военного эксперта Ивана Ступака, в настоящее время РФ применяет другие методы воздействия. Он отметил, что российские спецслужбы могут организовывать тайники с оружием, передавать взрывчатые вещества и готовить точечные атаки против украинских чиновников или общественных деятелей.

"Массовые стрельбы как инструмент - это не то, с чем раньше приходилось сталкиваться. Что касается взрывов - такие случаи были: закладка взрывных устройств в общественных местах с поражающими элементами. Это более характерная тактика", - пояснил Ступак.

Ступак подчеркнул, что полностью исключать новые угрозы нельзя, однако пока нет оснований говорить, что массовые стрельбы стали системным методом российских спецслужб в Украине.

Теракты в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, правоохранители Украины и стран ЕС раскрыли международную сеть агентов, которую, по данным следствия, координировали спецслужбы РФ. Группа готовила заказные убийства, диверсии и теракты в Европе, однако преступления удалось пресечь на этапе подготовки.

Также в Одессе в результате взрыва автомобиля Volkswagen пострадали два человека. Инцидент произошел вечером 23 мая в Приморском районе города. Пострадавших с травмами госпитализировали.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв в почтовом терминале во время досмотра посылки. Погиб 59-летний сотрудник, ещё два человека получили ранения.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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