В Киеве теракт на почте: есть погибший и пострадавшие

Что известно:
- В Киеве прогремел взрыв на Новой почте
- В результате взрыва погиб человек, есть пострадавшие
В Киеве прогремел взрыв на почтовом терминале. В результате этого погиб человек. Это подтвердили в полиции Киева.
Взрыв прогремел на территории сортировочного центра во время осмотра одной из посылок.
В результате взрыва погиб 59-летний мужчина. Также известно о том, что были ранены еще двое в возрасте 37 и 41.
В Киевской городской прокуратуре отметили, что правоохранители открыли уголовное дело о теракте.
Что известно о погибшем и пострадавших
По данным пресс-службы Новой почты взрыв прогремел около 4:15, после чего начался пожар.
В результате взрыва погиб сотрудник Иван Жарый, которому было 58 лет. Также были ранены Вадим Проценко и Денис Карачов. Работу терминала временно приостановили, там работают правоохранители.
"Новая почта в полной мере сотрудничает с правоохранительными органами и спасательными службами. До завершения официального расследования компания воздерживается от комментариев относительно возможных причин инцидента. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника", - говорится в сообщении.
Компания пообещала взять на себя организацию похорон погибшего сотрудника.
Может ли в Украине происходить больше терактов — мнение эксперта
По словам военного эксперта Ивана Ступака, в Украине сохраняется риск увеличения количества терактов из-за действий российских спецслужб. Он отмечает, что РФ может передавать оружие, обустраивать тайники и готовить диверсии, в частности направленные против отдельных украинских чиновников и публичных лиц.
По словам эксперта, украинские военные и спецслужбы отслеживают подобные угрозы, поскольку речь идет о целенаправленных атаках. Также фиксируются случаи закладки взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров.
Теракты в Украине - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины и Национальная полиция сорвали подготовку серии терактов в Кировоградской и Одесской областях. По данным следствия, организация могла координироваться российскими спецслужбами. Правоохранители установили, что к подготовке были привлечены двое школьников, которых, вероятно, завербовали через TikTok и Telegram с использованием манипуляций и шантажа.
Также 14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранения получил мужчина, подозреваемые по делу уже задержаны.
Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. По предварительным данным, конфликт мог носить бытовой характер и возник из-за длительных личных споров между соседями.
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Об источнике: "Новая почта"
"Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.
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