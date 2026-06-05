В Киеве теракт на почте: есть погибший и пострадавшие

Взрыв произошел в сортировочном центре во время осмотра посылки.

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В Киеве прогремел взрыв на почте / Коллаж: Главред, фото: полиция

Что известно:

В Киеве прогремел взрыв на Новой почте

В результате взрыва погиб человек, есть пострадавшие

В Киеве прогремел взрыв на почтовом терминале. В результате этого погиб человек. Это подтвердили в полиции Киева.

Взрыв прогремел на территории сортировочного центра во время осмотра одной из посылок.

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В результате взрыва погиб 59-летний мужчина. Также известно о том, что были ранены еще двое в возрасте 37 и 41.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что правоохранители открыли уголовное дело о теракте.

Что известно о погибшем и пострадавших

По данным пресс-службы Новой почты взрыв прогремел около 4:15, после чего начался пожар.

В результате взрыва погиб сотрудник Иван Жарый, которому было 58 лет. Также были ранены Вадим Проценко и Денис Карачов. Работу терминала временно приостановили, там работают правоохранители.

В Киеве погиб сотрудник Новой почты Иван Жарый / фото: Новая почта

"Новая почта в полной мере сотрудничает с правоохранительными органами и спасательными службами. До завершения официального расследования компания воздерживается от комментариев относительно возможных причин инцидента. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника", - говорится в сообщении.

Компания пообещала взять на себя организацию похорон погибшего сотрудника.

Может ли в Украине происходить больше терактов — мнение эксперта

По словам военного эксперта Ивана Ступака, в Украине сохраняется риск увеличения количества терактов из-за действий российских спецслужб. Он отмечает, что РФ может передавать оружие, обустраивать тайники и готовить диверсии, в частности направленные против отдельных украинских чиновников и публичных лиц.

По словам эксперта, украинские военные и спецслужбы отслеживают подобные угрозы, поскольку речь идет о целенаправленных атаках. Также фиксируются случаи закладки взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров.

Теракты в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины и Национальная полиция сорвали подготовку серии терактов в Кировоградской и Одесской областях. По данным следствия, организация могла координироваться российскими спецслужбами. Правоохранители установили, что к подготовке были привлечены двое школьников, которых, вероятно, завербовали через TikTok и Telegram с использованием манипуляций и шантажа.

Также 14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранения получил мужчина, подозреваемые по делу уже задержаны.

Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. По предварительным данным, конфликт мог носить бытовой характер и возник из-за длительных личных споров между соседями.

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Об источнике: "Новая почта" "Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

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