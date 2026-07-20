Заметно похудевшая Пугачева поразила публику появлением — детали

Вы узнаете:
- Как выглядит заметно похудевшая Алла Пугачева
- С кем проводит время Примадонна в Латвии
Известная певица Алла Пугачева традиционно выбралась к балтийскому побережью и сейчас проводит время в Латвии. Поклонники все чаще замечают артистку во время неспешных прогулок по улицам Юрмалы и комментируют значительные изменения в ее внешности, сообщают росСМИ.
Очевидцы и прохожие единодушно отмечают, что звезда выглядит очень бодро и передвигается самостоятельно, без трости, хотя при этом привлекла внимание заметным похудением. Несмотря на упорные слухи о проблемах со здоровьем, Примадонна не прячется от публики и демонстрирует отличную форму.
Для прогулок певица выбирает комфортные наряды. В один из дней ее заметили в простом и свежем образе: розовом кардигане, синих джинсах, удобных кроссовках и белой панаме. В другой раз Примадонна предпочла элегантный тотал-блэк, облачившись в черный брючный костюм и черный пиджак. Стоит отметить, что в Европе Алла Борисовна с большим удовольствием идет на контакт с публикой: она охотно общается с людьми и соглашается на совместные фотографии.
Пока Пугачева наслаждается отдыхом в компании близкой подруги, ее супруга Максима Галкина рядом замечено не было. Юморист сейчас активно гастролирует по европейским городам, и в день прогулки жены у него как раз был запланирован очередной концерт в болгарском Бургасе.
Очевидцы не скрывают своего восторга от случайных встреч с легендарной певицей и активно делятся эмоциями на своих страницах в социальных сетях.
"Алла Борисовна, спасибо за общение! Вы супер!" - написала восторженная фанатка.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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