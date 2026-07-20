Старинное украинское слово "очкур": что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Что означает украинское слово "очкур"
- Откуда оно происходит
- Где встречаетсяэто старинное слово
Язык меняется вместе с нашими привычками: с появлением новых технологий и элементов гардероба многие старинные слова исчезают из повседневного обихода, оставаясь только на страницах классической литературы. Одним из таких слов стал "очкур" - незаменимая деталь традиционной украинской одежды, без которой еще столетие назад не обходился почти ни один хозяин.
О тайнах украинского быта и происхождении этого забытого элемента рассказывает Главред со ссылкой на 24 Канал.
Традиционный "заменитель" современного пояса
Задолго до того, как в нашем гардеробе появились эластичные резинки и металлические пряжки, именно очкур удерживал одежду на талии.
Очкур (или альтернативные формы - учкур, бочкур) - это специальный шнурок, тканая тесьма или кожаный ремешок, который продевали в верхний край (заборку) брюк или казацких шаровар для их фиксации.
Благодаря очкуру одежду можно было мгновенно подтянуть или ослабить, что делало его чрезвычайно удобным в походах и во время физического труда.
Тюркские корни и казацкое наследие
Этимологически слово имеет тюркские корни (uçkur в крымско-татарском и турецком языках) и переводится как "пояс", "веревка" или "шнур для подвязывания". Этот заимствованный языковой элемент прочно укоренился в Украине во времена казачества - вместе с популярностью широких шаровар.
Это слово активно использовали классики украинской литературы:
"Дід хутко зсунувся з печі на лежанку, підтягнув на білих штанях очкур." (Дмитрий Бедзик)
"Якби вам той чорт пострічався, то у вас з переляку, мабуть, очкур би луснув." (Марко Вовчок)
След в фразеологии и фамилиях
Очкур был настолько важным элементом быта, что оставил заметный след в народной мудрости и языковых оборотах:
- "Затянуть очкур" - аналог современного выражения "затянуть пояс", означающего начать жить экономно и существенно ограничить свои расходы.
- "Всыпать (бросить) приску за очкур" - причинить кому-то серьёзные неприятности или хлопоты.
- "Как очкур на шею" - колоритное выражение для категорического отрицания (означает "совершенно ненужно").
Кроме того, популярная украинская фамилия Очкур также происходит от этого предмета. Ремесленников, специализировавшихся на плетении и изготовлении кожаных или тканевых очкуров, в древности называли именно так.
Поэтому в следующий раз, когда вы встретите это слово в книге или музее, знайте: речь идет не просто о веревке, а о целой истории украинского строя и казацкого быта.
Смотрите видео о том, что такое "очкур":
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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