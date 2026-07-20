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Заставляли копать себе могилу: находка на чердаке изменила историю целого села под Киевом

Юрий Берендий
20 июля 2026, 19:15
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Записи, десятилетиями пролежавшие в семейном шкафу, раскрыли правду о человеке, о котором родные годами боялись вспоминать.
Заставляли копать себе могилу: находка на чердаке изменила историю целого села под Киевом
Дневник старосты Гатного - правда о спасении села / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • В честь кого названа улица Петра Янчука в Гатном
  • Чем известен Петр Янчук

Дневник старосты оккупированного немцами села Гатное, найденный на чердаке, изменил представление семьи о роли их предка в годы войны. Петр Янчук, которого десятилетиями подозревали в коллаборационизме, на самом деле ежедневно рисковал жизнью, чтобы спасать односельчан от расстрелов и вывоза в Германию.Находку сделала его правнучка Алина Осадчая во время исследования семейного генеалогического дерева. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, что происходило в селе Гатное во время немецкой оккупации.

видео дня

В старом шкафу она наткнулась на покрытую толстым слоем пыли тетрадь, в которой были зафиксированы не только годы оккупации, но и события, произошедшие задолго до рождения самого автора.

"Дневник начинался с рассказа о его деде, задолго до его рождения. Затем он вспоминал в нём своё детство, как у него была свадьба, какие были исторические события, какие указы вышли, когда царя свергли...", - поделилась впечатлениями от прочитанного Алина Осадчая.

Как староста спасал односельчан от расстрелов

Долгое время семья относилась к фигуре Петра Янчука с осторожностью из-за самой специфики его должности. Староста во времена немецкой оккупации автоматически вызывал подозрения в сотрудничестве с врагом.

Однако записи в дневнике раскрыли противоположную картину. Используя служебное положение, мужчина тайно спасал людей от казни и всячески препятствовал их принудительной депортации на каторжные работы в Германию.

Донос кумы и обвинение в предательстве

После освобождения Гатного советскими войсками на Петра Янчука поступил донос. Автором ложного обвинения в сотрудничестве с оккупантами оказалась его собственная кума.

Последствия для мужчины могли быть фатальными. Его жестоко допрашивали и даже заставляли собственноручно копать себе могилу.

Смотрите видео о том, как дневник из старого шкафа изменил историю села Гатное:

Почему в честь старосты назвали улицу в Гатном

От расправы Петра Янчука спасли сами жители села, которые массово заступились за своего спасителя перед властями. Впоследствии односельчане в знак уважения избрали его председателем местного колхоза.

Сегодня историческая справедливость официально восстановлена: одна из улиц Гатного названа в честь Петра Янчука. Правнучка тем временем оцифровала дневник и готовит к печати книгу об этой истории.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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