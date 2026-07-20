Запретят ли украинским мужчинам въезд в Польшу: ответ Варшавы

Главное:
- Граница с Польшей останется открытой для украинцев
- Пограничники будут фиксировать факт въезда штампом
- Правило не касается лиц, которые уже имели временную защиту
В Польше официально разъяснили, как будут действовать новые европейские правила в отношении въезда украинских мужчин призывного возраста: граница для них останется открытой, однако каждый такой переход пограничники будут обязательно фиксировать. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик, сообщает Польское радио.
По его словам, украинцы призывного возраста и в дальнейшем будут иметь возможность пересекать польскую границу. В то же время факт такого пересечения пограничная служба будет официально фиксировать.
"С формальной точки зрения это два разных вопроса. Во-первых, лицо, подлежащее мобилизации в Украине, конечно, сможет въехать в Польшу, но не будет иметь права обратиться за международной защитой. Во-вторых, польская пограничная служба при пересечении границы такими лицами будет фиксировать этот факт - либо путем проставления штампа, либо путем выдачи соответствующего подтверждения", - пояснил он.
Кого новые нормы не затронут
Отдельно заместитель министра описал ситуацию тех, кто уже ранее получал временную защиту в Евросоюзе. Здесь действуют другие правила, и главное значение имеет то, имело ли лицо такой статус ранее и в какой именно стране.
"Если человек когда-то уже получал временную защиту в одном из государств Европейского Союза, а затем захочет сменить страну пребывания, это уже другая ситуация, и ему необходимо подать соответствующее заявление. Зато если человек получил временную защиту в Польше, выехал и утратил это право, но уже имел его ранее, то его восстановление происходит автоматически. Новые правила касаются исключительно тех лиц, которые никогда ранее не пользовались временной защитой", - отметил Дущик.
Ожидается, что изменения, которые готовит Евросоюз, будут распространяться как на мужчин, так и на женщин призывного возраста.
Возвращение беженцев в Украину
Народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по экономическому развитию Богдан Кицак заявлял, что украинцы, находящиеся за рубежом, скорее всего, будут искать способы остаться в Европе, даже если власти попытаются стимулировать их возвращение.
По его словам, ключевой проблемой остается отсутствие у граждан внутренней мотивации возвращаться в страну, где продолжаются боевые действия.
"Граждане просто не будут мотивированы возвращаться. Ведь многие из них потратили значительные средства, чтобы выехать и начать жить за границей. Кроме того, украинцы не хотят возвращаться в условия войны", - подчеркнул он.
Украинские беженцы в Европе - что известно
Как сообщал Главред, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина и Германия сформировали совместную рабочую группу, которая занимается вопросом возвращения в Украину граждан мобилизационного возраста, незаконно выехавших за границу.
Также известно, что Европейский Союз продлит действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, одновременно вводя ограничения для отдельной категории заявителей.
Кроме того, Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. В Варшаве считают логичным, что лица, не имеющие права на законный выезд из Украины, не должны получать статус защиты в европейских странах.
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О персоне: Богдан Кицак
Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992 г., г. Бердичев, Житомирская область) - украинский педагог, общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.
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