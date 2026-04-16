Принудительное возвращение в Украину: нардеп сказал, что ждет беженцев в Европе

Анна Ярославская
16 апреля 2026, 11:45
Украинцы будут менять страны проживания внутри Европы, чтобы сохранить возможность оставаться за границей.
Реально ли вернуть мужчин из-за границы в Украину силой: в Раде оценили шансы

Главные тезисы:

  • Украинцы за границей будут искать способы остаться в Европе
  • Принудительное возвращение не сработает, в том числе для мобилизации
  • Главная причина — отсутствие мотивации возвращаться в страну, где идет война

Украинцы, находящиеся за границей, скорее всего будут искать способы остаться в Европе, даже если власти попытаются стимулировать их возвращение. В парламенте также рассматривались варианты финансового стимулирования для тех, кто решит приехать домой. Однако этот путь считается тупиковым.

Детали раскрыл народный депутат от Слуги народа и член комитета по экономическому развитию Богдан Кицак.

У граждан нет мотивации возвращаться домой

Депутат подчеркнул, что ключевой проблемой остается отсутствие внутренней мотивации у граждан возвращаться в страну, где продолжаются боевые действия, передает ТСН.

По его словам, призывы вернуться в Украину для помощи государству вряд ли дадут ожидаемый эффект. Принудительные меры также не станут действенным инструментом, в том числе в контексте мобилизации. Даже при разработке специальных механизмов возвращения значительная часть граждан будет искать альтернативные пути, чтобы не возвращаться в Украину.

"Граждане просто не будут мотивированы возвращаться. Ведь многие из них потратили значительные средства, чтобы уехать и начать жить за границей. Кроме того, украинцы не желают возвращаться в условия войны", — заявил нардеп.

Европе грозит новая волна миграции

По словам политика, попытки принудительной депортации могут лишь усугубить демографическую ситуацию и спровоцировать очередное перемещение людей по территории Евросоюза.

Если отдельные европейские страны начнут активно сотрудничать с Украиной в вопросе возвращения мужчин, это приведет к тому, что украинцы будут просто переезжать в более "безопасные" для них государства.

"Такой подход может не принести желаемого результата, а создаст новую волну миграции по Европе. Лишь несколько случаев такого принудительного возвращения может усугубить ситуацию и люди начнут переезжать из стран, которые будут сотрудничать с Украиной и депортировать людей. Но все равно, таким образом, пополнять ряды Вооруженных Сил не получится", — считает депутат.

Украинские беженцы в Европе

Сработают ли деньги или бронь, чтобы украинцы вернулись домой

Если государство начнет платить деньги за возвращение в Украину, это вызовет справедливое возмущение среди тех, кто уже долго защищает страну на фронте.

Единственной категорией, которую можно заинтересовать возвращением, являются узкопрофильные специалисты, которых можно было бы мотивировать с помощью бронирования.

Впрочем, проблему с мобилизацией это все равно не решает, уверен нардеп.

По словам Кицака, фактически придумать простой и действенный механизм быстрого возвращения мужчин сейчас невозможно.

Бронирование от мобилизации в Украине

Возвращение украинских мужчин из Германии - заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что он хотел бы, чтобы украинцы, в частности молодые мужчины, возвращались домой из Германии. Однако, в Украине действует закон, который позволяет выезд тем, кто не подлежит мобилизации.

"В Украине действует закон — мужчины, которые не призывники, могут свободно выезжать. Да, я слышу, что говорит Фридрих [Мерц], и отвечаю: я не могу запретить людям свободно передвигаться", — сказал он.

Украинский президент признал, что для бюджета Германии социальная поддержка и помощь, которую получают украинцы в этой стране, является большой нагрузкой.

"Я искренне благодарю за то, что вы так помогаете этим людям. Я очень хочу, чтобы украинцы возвращались домой", — подчеркнул он.

По словам Зеленского отметил, что в Германии находятся 1,3 млн украинцев. Президент считает, что над их возвращением домой должны работать миграционные службы обеих стран.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС

Что нужно для возвращения украинцев домой: мнение Буданова

Для массового возвращения украинцев из-за границы государство должно обеспечить три ключевых условия: завершение боевых действий, гарантии безопасности и экономическое развитие. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время выступления на Business Wisdom Summit.

По его словам, Украина уже ведет активные переговоры с международными партнерами по разработке механизмов возвращения граждан.

В то же время административные усилия не принесут результата без реальных изменений внутри страны.

"Работа происходит... Однако без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-то серьезном результате бесполезно говорить. Потому что нужно создать условия, чтобы люди возвращались", - заявил глава ОП.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
