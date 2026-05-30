Путин загнал себя в тупик в Украине: в WP раскрыли главную проблему РФ

Важное:
- Для РФ достижение первоначальных целей войны выглядит проблематичным
- Поле боя существенно изменилось под влиянием беспилотных технологий
Спустя несколько лет после начала полномасштабной войны Россия, по оценкам ряда западных аналитиков, оказалась в ситуации, когда достижение первоначальных целей выглядит все более проблематичным.
Как пишет Washington Post, конфликт, который в Кремле рассчитывали завершить в короткие сроки, превратился в затяжное противостояние с высокой ценой для обеих сторон.
Издание отмечает, что темпы продвижения российских войск остаются ограниченными. Несмотря на продолжение боевых действий, территориальные изменения в последние годы оказались значительно скромнее ожиданий Москвы.
Одновременно растут потери личного состава. По оценкам западных экспертов, за годы войны Россия потеряла значительное количество военнослужащих убитыми и ранеными. Аналитики также обращают внимание на необходимость постоянного пополнения армии новыми мобилизованными и контрактниками.
Журналисты подчеркивают, что современное поле боя существенно изменилось под влиянием беспилотных технологий. Массовое применение дронов осложнило передвижение войск, снабжение подразделений и проведение наступательных операций. Даже небольшие продвижения нередко требуют значительных ресурсов и сопровождаются серьезными потерями.
По мнению экспертов, конфликт все больше приобретает характер войны на истощение, где ключевую роль играют экономические возможности, производственные мощности и способность поддерживать военный потенциал на длительной дистанции.
Кроме того, война привела к масштабным изменениям в европейской системе безопасности. Западные страны усилили военное сотрудничество, а НАТО расширило свое присутствие и укрепило оборонные возможности на восточном фланге.
Собеседники Washington Post характеризуют нынешнее положение России как ситуацию, при которой сохранение текущего курса требует все больших затрат, а поиск альтернативных решений становится все более сложной задачей. По их мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько быстро стороны смогут адаптироваться к меняющимся условиям войны и сохранять необходимые ресурсы для продолжения противостояния.
Вероятные сроки завершения войны: что говорят в ОП
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут существенно ослабнуть уже к осени, если российские войска не смогут достичь успеха в текущем наступлении. По его словам, Москва рассчитывает на летнюю кампанию с целью расширения контролируемых территорий.
Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.
Об источнике: The Washington Post
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
