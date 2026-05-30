Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин загнал себя в тупик в Украине: в WP раскрыли главную проблему РФ

Алексей Тесля
30 мая 2026, 22:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Современное поле боя существенно изменилось под влиянием беспилотных технологий.
Власти Украиня готовят людей и экономику к "вечной войне" с РФ
РФ не может достичь первоначальных целей в войне / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Важное:

  • Для РФ достижение первоначальных целей войны выглядит проблематичным
  • Поле боя существенно изменилось под влиянием беспилотных технологий

Спустя несколько лет после начала полномасштабной войны Россия, по оценкам ряда западных аналитиков, оказалась в ситуации, когда достижение первоначальных целей выглядит все более проблематичным.

Как пишет Washington Post, конфликт, который в Кремле рассчитывали завершить в короткие сроки, превратился в затяжное противостояние с высокой ценой для обеих сторон.

видео дня

Издание отмечает, что темпы продвижения российских войск остаются ограниченными. Несмотря на продолжение боевых действий, территориальные изменения в последние годы оказались значительно скромнее ожиданий Москвы.

Одновременно растут потери личного состава. По оценкам западных экспертов, за годы войны Россия потеряла значительное количество военнослужащих убитыми и ранеными. Аналитики также обращают внимание на необходимость постоянного пополнения армии новыми мобилизованными и контрактниками.

Журналисты подчеркивают, что современное поле боя существенно изменилось под влиянием беспилотных технологий. Массовое применение дронов осложнило передвижение войск, снабжение подразделений и проведение наступательных операций. Даже небольшие продвижения нередко требуют значительных ресурсов и сопровождаются серьезными потерями.

По мнению экспертов, конфликт все больше приобретает характер войны на истощение, где ключевую роль играют экономические возможности, производственные мощности и способность поддерживать военный потенциал на длительной дистанции.

Кроме того, война привела к масштабным изменениям в европейской системе безопасности. Западные страны усилили военное сотрудничество, а НАТО расширило свое присутствие и укрепило оборонные возможности на восточном фланге.

Собеседники Washington Post характеризуют нынешнее положение России как ситуацию, при которой сохранение текущего курса требует все больших затрат, а поиск альтернативных решений становится все более сложной задачей. По их мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько быстро стороны смогут адаптироваться к меняющимся условиям войны и сохранять необходимые ресурсы для продолжения противостояния.

Вероятные сроки завершения войны: что говорят в ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут существенно ослабнуть уже к осени, если российские войска не смогут достичь успеха в текущем наступлении. По его словам, Москва рассчитывает на летнюю кампанию с целью расширения контролируемых территорий.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФ

Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФ

21:31Украина
Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрела

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрела

20:25Украина
Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:52Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

Последние новости

23:48

Самый опасный район Киева: почему РФ массированно бьет по одной локации

22:52

Путин загнал себя в тупик в Украине: в WP раскрыли главную проблему РФ

22:23

Вместо пользы — вред: какие растения и овощи нельзя удобрять золой

21:31

Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФВидео

21:28

Слишком наивные: какие знаки зодиака слишком быстро доверяют другим людям

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
20:25

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрелаВидео

19:52

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:40

Уксус больше не нужен: стиральная машина засияет с одним простыми методомВидео

19:37

Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

Реклама
19:11

Не Банковая и не Рада: названы истинные цели нового удара РФ по Киеву

19:10

Почему Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина: неожиданная версиямнение

18:48

Телефон подключили к двум зарядкам одновременно и раскрыли "секрет"

18:34

Новая помощь Украине в войне с РФ: в США сделали неожиданное заявление

18:27

РФ может ударить "Орешником" по Киеву: полковник - о "договоренностях" с КремлемЭксклюзив

18:07

Чудодейственное средство за гроши: как перекись водорода отмоет весь дом

18:02

Угроза на кухне: эксперты призвали не мыть посуду губками, названа альтернативаВидео

17:34

Экс-сотрудник СБУ назвал вероятные сроки завершения войны и раскрыл условие

17:29

В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случился раздор — что произошло

17:01

Как еще можно назвать Оксану по-украински: только не Ксюша

16:51

В Украине выпал снег перед началом лета: где ударил мороз

Реклама
16:51

Попугай обругал детей и "посылал куда подальше" птиц в зоопарке

16:42

Джинсы добавят 5 килограммов на ровном месте: стилист раскрыла, как спасти образВидео

16:33

"Мясорубка" на фронте: Коваленко раскрыл причину колоссальных потерь армии РФВидео

16:33

Россия ударила по поездам в крупном городе: есть жертвы, что известно о последствиях

16:26

Хлеб будет свежим неделями: диетолог раскрыла гениальный способ хранения

16:13

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выборВидео

16:06

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

15:51

Всего несколько простых действий помогут уберечь авто от летней жарыВидео

15:43

Ротару похвасталась внучкой и обратилась к ней по особому поводу — детали

15:39

Почему Россия боится бить по правительственному кварталу: назван неожиданный нюанс

15:18

Приметы о волосах: почему домашняя стрижка мужа разрушает брак

15:15

Чтобы не навлечь беду: какие травы категорически нельзя освящать на Троицу

15:11

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот прячется и кричит по ночамВидео

14:45

"Даже были истерики": Ксения Мишина удивила признаниями о себе

14:43

Студентка пережила момент, который напугал, а позже рассмешил всех

14:39

Война дронов и интеллекта: Юсов назвал ключевые технологические тренды на ближайшие 12 месяцев

14:37

Уходит удача и финансовый ресурс: почему нельзя спать с мокрыми волосами

14:29

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться боиВидео

14:13

Эмма стала Оскаром: дочь Джей Ло решилась на каминг-аут

13:47

"Несмотря на предательство": украинский фильм получил престижную премию "Эмми"Видео

Реклама
13:31

В пустыне вскрыли сосуд и нашли загадочные сокровища эпохи халифов

13:07

"Плохого не сделала": Елена Тополя высказалась про измены в браке

13:07

РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

12:58

Почему желтеет лук: скрытая угроза может отравить почву на 20 летВидео

12:55

"Все постоянно болеют": Alyona Alyona пожаловалась на ухудшение здоровья

12:22

Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствияхФото

12:20

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

12:09

Братья вытащили огромную рыбу, которую называют "сокровищем морей"

11:54

31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

11:45

Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: "Мадяр" заявил о взрывной ночи в РФ

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять