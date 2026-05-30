Современное поле боя существенно изменилось под влиянием беспилотных технологий.

РФ не может достичь первоначальных целей в войне

Для РФ достижение первоначальных целей войны выглядит проблематичным

Поле боя существенно изменилось под влиянием беспилотных технологий

Спустя несколько лет после начала полномасштабной войны Россия, по оценкам ряда западных аналитиков, оказалась в ситуации, когда достижение первоначальных целей выглядит все более проблематичным.

Как пишет Washington Post, конфликт, который в Кремле рассчитывали завершить в короткие сроки, превратился в затяжное противостояние с высокой ценой для обеих сторон.

Издание отмечает, что темпы продвижения российских войск остаются ограниченными. Несмотря на продолжение боевых действий, территориальные изменения в последние годы оказались значительно скромнее ожиданий Москвы.

Одновременно растут потери личного состава. По оценкам западных экспертов, за годы войны Россия потеряла значительное количество военнослужащих убитыми и ранеными. Аналитики также обращают внимание на необходимость постоянного пополнения армии новыми мобилизованными и контрактниками.

Журналисты подчеркивают, что современное поле боя существенно изменилось под влиянием беспилотных технологий. Массовое применение дронов осложнило передвижение войск, снабжение подразделений и проведение наступательных операций. Даже небольшие продвижения нередко требуют значительных ресурсов и сопровождаются серьезными потерями.

По мнению экспертов, конфликт все больше приобретает характер войны на истощение, где ключевую роль играют экономические возможности, производственные мощности и способность поддерживать военный потенциал на длительной дистанции.

Кроме того, война привела к масштабным изменениям в европейской системе безопасности. Западные страны усилили военное сотрудничество, а НАТО расширило свое присутствие и укрепило оборонные возможности на восточном фланге.

Собеседники Washington Post характеризуют нынешнее положение России как ситуацию, при которой сохранение текущего курса требует все больших затрат, а поиск альтернативных решений становится все более сложной задачей. По их мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько быстро стороны смогут адаптироваться к меняющимся условиям войны и сохранять необходимые ресурсы для продолжения противостояния.

Вероятные сроки завершения войны: что говорят в ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут существенно ослабнуть уже к осени, если российские войска не смогут достичь успеха в текущем наступлении. По его словам, Москва рассчитывает на летнюю кампанию с целью расширения контролируемых территорий.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Об источнике: The Washington Post
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии.

