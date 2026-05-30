Россия ударила по поездам в крупном городе: есть жертвы, что известно о последствиях

В результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре погиб машинист, двое сотрудников получили ранения.

Россия нанесла удар по железной дороге в Запорожье — что известно о последствиях

Российские войска целенаправленно атаковали объекты гражданской железнодорожной инфраструктуры Украины. В результате удара по Запорожью погиб машинист, поврежден подвижной состав. Об этом сообщила "Укрзализныця".

"Сегодня около полудня террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара повреждены электровоз и тепловоз", — говорится в сообщении. видео дня

В "Укрзализныце" сообщили, что в результате российского обстрела погиб машинист, еще двое сотрудников получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в компании отметили, что семье погибшего сотрудника и травмированным работникам будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий настаивал на необходимости масштабных атак по железнодорожным мостам через Днепр для парализации украинской логистики, включая аэропорт "Борисполь" как ключевую цель. Россия стремится сорвать поставки техники на фронт, что совпадает с ударом по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка выявила подготовку нового массированного удара РФ, поэтому Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7.

Как ранее сообщал Главред, военный эксперт Игорь Романенко прогнозировал возможность повторного масштабного ракетного удара со стороны России уже в ближайшее время из-за проблем украинской ПВО со сбиванием баллистических ракет.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

