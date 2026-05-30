Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

Инна Ковенько
30 мая 2026, 09:44обновлено 30 мая, 10:28
Оккупанты нанесли удар по одному из частных предприятий.
Нападение РФ на Ровенскую область
Атака РФ на Ровенскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Россияне атаковали Ровенскую область дронами
  • После попадания поднялся густой столб дыма
  • Целью атаки РФ стало одно из частных предприятий

Утром в субботу, 30 травня, в Ровенской области раздались мощные взрывы. Перед этим в области объявили воздушную тревогу.

По сообщениям местных жителей, вблизи областного центра раздался взрыв, после чего поднялся столб черного густого дыма

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, которые держали курс на Ровно.

Позже в Ровенской областной государственной администрации добавили, что целью российской атаки стало одно из частных предприятий.

"Ровенская область утром подверглась очередной атаке врага. Целью стало одно из частных предприятий. В результате возникло задымление. На месте работают все соответствующие службы. В том числе представители областного центра контроля и профилактики заболеваний", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Вибух у Рівному
Взрыв возле Ровно / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Когда может произойти новый удар по Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия может повторить массированные удары по Украине уже в течение ближайшей недели. Такую оценку озвучил генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, российские войска сейчас увеличивают запас баллистических ракет, готовясь к новым атакам. Он пояснил, что это связано с тем, что РФ осознает трудности украинской ПВО в перехвате именно этого типа вооружения.

Романенко отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник пытается воспользоваться этой уязвимостью и может быть готов нанести удар аналогичного масштаба уже в течение семи дней.

"Это может быть где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — сказал он.

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, 29 мая во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и ударными дронами. Известно, что взрывы прогремели в Киевской области. В целом ракеты летели в направлении Белой Церкви.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов еще за несколько дней до их начала.

Напомним, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Самые мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

