Может ли РФ 'отрезать' Киев: прогноз ударов по ключевой магистрали

Если с территории Беларуси начнутся системные обстрелы, украинский ответ не заставит себя ждать, убежден Андрей Новак.

Появился прогноз вероятности атак с территории Беларуси

Важное из заявлений Новака:

Глобального влияния атака на трассу Киев-Чоп не окажет

Украинский ответ не заставит себя долго ждать

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал вероятность ударов по важной автотрассе Киев – Чоп с территории Беларуси.

"Если же произойдут какие-то отдельные обстрелы, то сразу после первых таких фактов практически все или почти все транспортные и логистические компании перенаправят свои потоки по другим дорогам. И на этом все. Никаких особых проблем Украина от этого не испытает. Могут быть определенные задержки поставок в какую-то торговую или производственную точку, в какой-то город, в отношении одной или нескольких единиц транспорта — грузовиков или автомобилей", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт не исключает, что в этом случае определенное транспортное плечо может увеличиться, пока логистика будет перенастраиваться на другие маршруты.

"Помимо временных неудобств, это ни к чему не приводит, хотя, к сожалению, иногда бывают жертвы. Но глобального влияния атака на одну из многочисленных автомобильных трасс, в частности Киев-Чоп, не окажет", - указал он.

Собеседник считает: чтобы осуществлять непрерывные, системные обстрелы только одной автомобильной дороги, для России это уже не под силу даже с военной точки зрения.

"Обстреливать машины на трассе с военной точки зрения у России нет достаточных ресурсов и средств. А с психологической точки зрения это уже давно не даст того эффекта для украинцев, на который они могли бы рассчитывать", - утверждает он.

Новак добавил, что в то же время и Украина также не будет молчать.

"Если с территории Беларуси начнутся системные обстрелы Украины, в частности трасс, украинский ответ не заставит себя ждать. Для Беларуси это может очень быстро закончиться крайне плачевно. Думаю, белорусские власти это четко понимают, ведь здесь нетрудно просчитать и ответ Украины, и последствия этого ответа для самой Беларуси", - резюмировал он.

Оценка угроз для Киева и Житомира

Военные эксперты считают, что белорусская армия пока не обладает достаточными ресурсами для масштабного наступления и ограничена в возможностях ведения активных боевых действий.

Тем не менее, основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев, ссылаясь на разведданные, не исключает, что Москва может рассматривать использование белорусского направления для операций. По его словам, возможны совместные действия российских и белорусских войск.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

