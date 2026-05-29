Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топлива

Вы узнаете:
- Проверка перед поездкой может заметно сократить расход топлива
- Один важный параметр многие водители недооценивают
- Специалисты советуют проверять давление не реже одного раза в месяц
Автомобилистам напомнили, что одна простая проверка перед поездкой может заметно сократить расход топлива и сделать вождение безопаснее.
Речь идёт о давлении в шинах — параметре, который многие водители недооценивают, хотя именно он напрямую влияет на работу автомобиля, пишет Express.
Если шины недостаточно накачаны, колёса начинают сильнее сопротивляться движению. В результате двигатель тратит больше энергии на разгон и поддержание скорости, а расход бензина или дизеля увеличивается. Кроме того, машине становится сложнее управляться на дороге, особенно при полной загрузке пассажирами или багажом.
Специалисты советуют проверять давление не реже одного раза в месяц и обязательно перед дальними поездками. Правильные показатели обычно указаны в инструкции к автомобилю, на наклейке внутри водительской двери или возле лючка бензобака.
Эксперты предупреждают, что езда на спущенных шинах опасна не только перерасходом топлива. Такие покрышки сильнее нагреваются и деформируются во время движения, из-за чего возрастает риск прокола или даже внезапного разрыва колеса.
Также неправильное давление ухудшает торможение, влияет на устойчивость машины в поворотах и ускоряет неравномерный износ шин — особенно по краям протектора. Поэтому регулярная проверка колёс помогает одновременно экономить деньги, продлевать срок службы резины и повышать безопасность на дороге.
Смотрите видео - как сэкономить на топливе:
В видео авторы делятся пятью простыми способами, которые помогают снизить расход топлива и сократить расходы на автомобиль.
Они объясняют, как на потребление топлива влияют манера вождения, уровень давления в шинах, общий вес автомобиля и другие повседневные факторы эксплуатации.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
