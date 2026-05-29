Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Нельзя исключать вторжения": в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

Виталий Кирсанов
29 мая 2026, 10:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Беларусь продолжает удерживать возле украинской границы ограниченное количество своих подразделений.
В ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью
В ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, скриншот

Кратко:

  • Россия усиливает давление на Минск
  • Сейчас на территории Беларуси отсутствуют российские ударные группировки

На данный момент признаков масштабного наращивания белорусских войск у границы с Украиной не фиксируется, однако риск провокаций и возможного вторжения сохраняется. Об этом 28 мая в комментарии "Радио Свобода" заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, с начала полномасштабной войны Беларусь продолжает удерживать возле украинской границы ограниченное количество своих подразделений. При этом происходит лишь ротация военных, без существенного увеличения их численности.

видео дня

В то же время Демченко отметил, что, по данным украинской разведки, Россия усиливает давление на Минск с целью более активного вовлечения Беларуси в войну против Украины.

"В дальнейшем могут быть и провокации в направлении нашей границы. Нельзя исключать и вторжения", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Он добавил, что сейчас на территории Беларуси отсутствуют российские ударные группировки, однако РФ при необходимости может оперативно перебросить туда силы и использовать военную инфраструктуру, которую развивает белорусская сторона.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Украина может нанести превентивные удары по Беларуси

Экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко говорил, что если на территории Беларуси начнется подготовка к новому наступлению, Украина не будет ждать развития событий, как это было в начале полномасштабной войны.

По его словам, ВСУ смогут нанести превентивные удары еще до того, как противник приблизится к границе.

Он также считает маловероятным, что Беларусь станет основной силой возможного наступления с севера.

"Скорее всего, основу такой группировки составят российские войска. Беларусь, как и раньше, может предоставить свою территорию, аэродромы, полигоны и инфраструктуру для размещения и обеспечения российских подразделений", — говорит Рыженко.

Угроза со стороны Беларуси — что известно

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Москва стремится втянуть Беларусь в войну, чтобы растянуть ресурсы Украины и усилить давление на украинское командование. Россия использует угрозу со стороны Беларуси как стратегический инструмент, заставляющий Украину держать оборону на северных направлениях.

Как ранее сообщал Главред, Украина определила более 500 потенциальных целей для ударов в случае наступления с территории Беларуси. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" открыто заявил о готовности к превентивным действиям и обратился к Лукашенко с предупреждением, что на каждую угрозу последует конкретный ответ.

В то же время аналитики Института изучения войны подтверждают, что с территории Беларуси растет угроза ударов дронами по западным регионам Украины, особенно по транспортным коридорам. Москва может использовать Минск для обоснования масштабных воздушных операций без привлечения наземных сил.

Читайте также:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Беларусь ГПСУ Андрей Демченко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья Черниговщины

Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья Черниговщины

10:58Украина
Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

10:43Мир
"Нельзя исключать вторжения": в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

"Нельзя исключать вторжения": в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

10:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Китайский гороскоп на сегодня, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

Китайский гороскоп на сегодня, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Последние новости

11:41

Дроны крушат логистику оккупантов: ГУР заблокировало сухопутный коридор в Крым

11:36

В Украине растет чудо-гриб со вкусом курицы: где его можно найтиВидео

11:12

Почему 30 мая нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

11:04

"Эх ты, Дроня": путинист Шаман использовал Галкина и нарвался на ответВидео

10:58

Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья ЧерниговщиныФото

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
10:50

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

10:43

Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

10:42

Как правильно использовать вентилятор в жару и не навредить себе

10:11

"Нельзя исключать вторжения": в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

Реклама
10:01

От колорадского жука не останется и следа: чем обработать картофель в июнеВидео

09:55

"Можно без конверта": Никитюк сделала неожиданное заявление о свадьбеВидео

09:53

Регионы России снова в огне, после атаки дронов горят важные объекты: детали

09:14

Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

08:59

Нужно ли включать поворотник: тест по ПДД ставит в тупик каждого второгоВидео

08:33

Детей Путина и Кабаевой обучают педагоги из ЮАР и Британии - расследование СМИ

08:12

РФ атаковала турецкое гражданское судно в Черном море: есть раненыеФото

08:10

Красная линия для Минска: Новак рассказал, чем обернется попытка РФ заблокировать трассу Киев-Чопмнение

07:44

Пожары, выбитые окна и раненые: РФ ударила по жилым домам в ЗапорожьеФото

06:53

Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

05:58

Гороскоп на завтра, 30 мая: Девам — трудности, Козерогам — путешествие

Реклама
05:34

Кто получит подарок небес в начале лета: гороскоп на июнь 2026Видео

05:11

Чем пугали детей в СССР: абсурдные запреты, которые можно услышать и по сей день

04:30

Счастье уже на пороге: для каких знаков зодиака конец мая станет особенным

04:09

Как правильно брать кота на руки: большинство допускает ошибку, пугающую животноеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке магазина одежды за 25 с

03:37

Как правильно перевозить ребенка в автокресле - главное, что должны знать родители

03:11

Вечерний полив против утреннего: когда лучше всего поливать растения летом

02:15

Сенсация из космоса: учёные наткнулись на новую таинственную планету

01:06

Десятки ракет в месяц: прогноз сроков массированных ударов РФ по Украине

00:01

Транспортный удар по кошельку: киевлянам раскрыли новые цены на проезд

28 мая, четверг
23:58

Россия атакует Украину "ракетным винегретом": эксперт предупредил о новых ударахВидео

23:01

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

22:44

Часть мужчин могут лишиться бронирования — юрист предупредил о новом нюансе

22:42

Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

22:18

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многихВидео

22:03

Жесткая цензура в СССР: за какие зарубежные фильмы можно было попасть в тюрьму

22:00

Тигровые шорты и огненные волосы: как выглядит биологический сын Джоли и Питта

22:00

В Запорожье готовят рекордное повышение тарифов на воду — когда цена вырастет официально

21:38

Украинцы создали свое "государство" у Тихого океана — как оно называетсяВидео

21:05

Тарифы на газ изменятся: стало известно, сколько будут платить украинцы в июне

Реклама
21:03

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздноватьВидео

20:54

Чем подкормить клубнику после цветения: секрет сладкой ягоды

20:42

Известный актер показался на фронте после громкого скандала - детали

20:15

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:06

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:04

Цвет, о котором молчат все модницы: дизайнер назвал главный оттенок лета-2026

19:58

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

19:50

"Линия Суровикина" может рухнуть: Коваленко заявил о переломе в ходе войныВидео

19:43

Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьерыВидео

19:39

Никогда не подведут: три знака зодиака, которые станут надежной опорой в жизни

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять