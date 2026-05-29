"Нельзя исключать вторжения": в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

Беларусь продолжает удерживать возле украинской границы ограниченное количество своих подразделений.

https://glavred.info/ukraine/nelzya-isklyuchat-vtorzheniya-v-gpsu-ocenili-situaciyu-na-granice-s-belarusyu-10768679.html Ссылка скопирована

В ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, скриншот

Кратко:

Россия усиливает давление на Минск

Сейчас на территории Беларуси отсутствуют российские ударные группировки

На данный момент признаков масштабного наращивания белорусских войск у границы с Украиной не фиксируется, однако риск провокаций и возможного вторжения сохраняется. Об этом 28 мая в комментарии "Радио Свобода" заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, с начала полномасштабной войны Беларусь продолжает удерживать возле украинской границы ограниченное количество своих подразделений. При этом происходит лишь ротация военных, без существенного увеличения их численности.

видео дня

В то же время Демченко отметил, что, по данным украинской разведки, Россия усиливает давление на Минск с целью более активного вовлечения Беларуси в войну против Украины.

"В дальнейшем могут быть и провокации в направлении нашей границы. Нельзя исключать и вторжения", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Он добавил, что сейчас на территории Беларуси отсутствуют российские ударные группировки, однако РФ при необходимости может оперативно перебросить туда силы и использовать военную инфраструктуру, которую развивает белорусская сторона.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Украина может нанести превентивные удары по Беларуси

Экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко говорил, что если на территории Беларуси начнется подготовка к новому наступлению, Украина не будет ждать развития событий, как это было в начале полномасштабной войны.

По его словам, ВСУ смогут нанести превентивные удары еще до того, как противник приблизится к границе.

Он также считает маловероятным, что Беларусь станет основной силой возможного наступления с севера.

"Скорее всего, основу такой группировки составят российские войска. Беларусь, как и раньше, может предоставить свою территорию, аэродромы, полигоны и инфраструктуру для размещения и обеспечения российских подразделений", — говорит Рыженко.

Угроза со стороны Беларуси — что известно

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Москва стремится втянуть Беларусь в войну, чтобы растянуть ресурсы Украины и усилить давление на украинское командование. Россия использует угрозу со стороны Беларуси как стратегический инструмент, заставляющий Украину держать оборону на северных направлениях.

Как ранее сообщал Главред, Украина определила более 500 потенциальных целей для ударов в случае наступления с территории Беларуси. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" открыто заявил о готовности к превентивным действиям и обратился к Лукашенко с предупреждением, что на каждую угрозу последует конкретный ответ.

В то же время аналитики Института изучения войны подтверждают, что с территории Беларуси растет угроза ударов дронами по западным регионам Украины, особенно по транспортным коридорам. Москва может использовать Минск для обоснования масштабных воздушных операций без привлечения наземных сил.

Читайте также:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред