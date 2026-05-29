Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

Украинские спортсменки отказались слушать гимны России и Беларуси во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне. Об этом сообщает Tribuna.com.

Украинка Варвара Чубарова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом, уступив первое место белорусской спортсменке Кире Бабкевич. В финале упражнений с лентой ещё одна представительница Украины София Краинская стала серебряной призёркой, тогда как золото досталось россиянке Яне Заикиной.

Во время церемонии награждения, когда звучали гимны России и Беларуси, украинские гимнастки демонстративно надели наушники и закрыли глаза руками, выразив таким образом протест.

Ранее Международная федерация гимнастики приняла решение вернуть спортсменам из России и Беларуси возможность выступать на международных турнирах после обновлённых рекомендаций Международного олимпийского комитета, который выступил за отмену ограничений в отношении белорусских атлетов.

На ситуацию также отреагировала бронзовая призёрка Олимпийских игр Анна Ризатдинова. В комментарии изданию Новини.LIVE она призналась, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов под национальными флагами стало для неё шоком.

По словам Ризатдиновой, многолетнее доминирование российских спортсменок в художественной гимнастике делало их возвращение на международную арену вполне ожидаемым. Однако время принятия решения, по её мнению, вызывает особое возмущение - особенно на фоне продолжающихся российских атак по Украине.

"С одной стороны, это очевидно, потому что все знают, насколько они доминировали в нашем виде спорта. А с другой - это шок", - заявила спортсменка.

Ризатдинова также раскритиковала международных спортивных функционеров, намекнув, что финансовые интересы в мировом спорте зачастую оказываются важнее моральной позиции и реакции на войну.

Как ранее сообщал Главред, мировой спорт активно осуждал полномасштабную агрессию России против Украины в 2022 году, применяя санкции против страны-террористки. Команды и спортсмены из России были отстранены от соревнований, а атлеты не могли участвовать во многих турнирах. Со временем позиция международных организаций начала меняться. Международный олимпийский комитет разрешил россиянам выступать под нейтральным флагом. Атлеты должны были подтвердить, что не поддерживают войну в Украине и не принадлежат к военным структурам России.

Международная организация World Aquatics, отвечающая за развитие и проведение соревнований по водным видам спорта, приняла решение о полноценном возвращении российских спортсменов на международную арену. Отныне представители России и Беларуси смогут выступать под собственными флагами и с национальными гимнами.

На Кубке мира по художественной гимнастике произошел скандал. Россиянка София Ильтерякова, выступавшая под "нейтральным" флагом, во время церемонии награждения демонстративно отвернулась, когда зазвучал гимн Украины.

Об источнике: украинская федерация гимнастики Украинская федерация гимнастики является национальной спортивной федерацией, которая охватывает шесть видов гимнастики: спортивная гимнастика среди мужчин, спортивная гимнастика среди женщин, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика, говорится на официальном сайте. Украинская федерация гимнастики является полноправным членом Международной федерации гимнастики (FIG) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) и обладает исключительными правами представлять Украину на официальных международных соревнованиях и участвовать в деятельности и официальных мероприятиях этих международных спортивных организаций. В своей деятельности Украинская федерация гимнастики руководствуется Уставом, Законом Украины "О физической культуре и спорте", официальными документами и правилами Международной федерации гимнастики (FIG) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) и др.

