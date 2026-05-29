Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе

Кристина Трохимчук
29 мая 2026, 16:39
Стилист Настя Россоха рассказала о стильных сочетаниях сумок и обуви, которые сделают интересным любой наряд.
Как сочетать обувь и сумку
Как сочетать обувь и сумку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; instagram.com, karina_amirova

Вы узнаете:

  • Как подобрать сумку к обуви
  • Правила сочетания цветов в одежде

Когда-то сумка и обувь одного цвета считались аксиомой построения модного образа. Однако современные луки строятся на акцентах, балансе цветов и правильном сочетании деталей, а одно правило на все случаи жизни ушло в прошлое. Главред расскажет, как сегодня правильно стилизовать сумку и обувь, чтобы образ выглядел актуально и дорого.

Сумка под цвет обуви — антитренд 2026

Стилистка Настя Росоха убеждена, что привычка подбирать сумку точно под обувь уже давно утратила актуальность.

"Вы носите сумку с обувью неправильно. И да, это не шутка. Большинство образов, которые вы видите на улицах, они совсем не актуальны", — подчеркнула стилистка.

По словам специалиста, современная мода позволяет гораздо больше экспериментировать с цветами и фактурами.

Как сочетать сумку и обувь: правило базового цвета

Один из самых простых способов создать стильный образ — оставить один из аксессуаров в базовом оттенке, а другой сделать акцентным.

"Первый вариант — один из элементов (сумку или обувь) мы берем в базовом цвете. Это у нас может быть белый, молочный, коричневый или черный", — пояснила Росоха.

Акцентная сумка в образе
Акцентная сумка в образе / фото: pinterest.com, evdokimovaaa

Стилист советует добавлять яркие цвета или принты именно через второй элемент образа.

"А второй элемент берем в ярком цвете. То есть это может быть яркий акцент — красный или любой принт на выбор: горох, лео или зебра", — отметила эксперт.

Чтобы образ выглядел гармонично, можно придерживаться следующих сочетаний:

  • черная сумка + красные туфли;
  • молочная обувь + сумка с принтом;
  • белые кеды + яркая цветная сумка;
  • коричневая сумка + обувь с анималистическим принтом.

Модные сочетания сумки и обуви в 2026 году

Второй способ стилизации аксессуаров стилистка называет своим фаворитом. Его главная особенность — повторение одного из цветов образа в обуви или сумке.

"Мы берем сумку или обувь также в базовом оттенке. А второй элемент повторяет один из цветов в образе", — пояснила специалистка.

По словам эксперта, такой стилистический прием помогает сделать образ более целостным и в то же время не перегруженным деталями.

"Это выглядит очень стильно и совсем не перегружено", — добавила стилистка.

Сумская повторяет цвет одежды
Сумка повторяет цвет одежды / фото: pinterest.com, yppahsun

Какие цвета сумок и обуви сейчас в моде

Имиджмейкер отмечает, что сейчас нет жестких ограничений в выборе цветов. Главное — правильно интегрировать акцент в общий образ.

"Тем более это может быть любой оттенок — от красного до зеленого или от голубого до розового", — подытожила эксперт.

Стилистка советует обратить внимание на такие трендовые комбинации:

  • голубая сумка + голубой элемент в одежде;
  • зеленая обувь + аксессуары в аналогичном оттенке;
  • розовая сумка + розовый принт в луке;
  • красные туфли + красная помада или деталь в образе.

Сумка и обувь — правила сочетания в образе:

Об источнике: Настя Росоха

Настя Росоха (rossokhaaa) — профессиональный стилист и имиджмейкер, работающая в Киеве, Днепре и странах Европы, с аудиторией более 42 тысяч подписчиков в Instagram. В своей работе эксперт специализируется на гармоничном сочетании вещей класса люкс с масс-маркетом, а также проводит индивидуальные разборы гардероба, шопинг-сопровождение и тематические интенсивы по стилю.

мода обувь сумка
