Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе

Вы узнаете:
- Как подобрать сумку к обуви
- Правила сочетания цветов в одежде
Когда-то сумка и обувь одного цвета считались аксиомой построения модного образа. Однако современные луки строятся на акцентах, балансе цветов и правильном сочетании деталей, а одно правило на все случаи жизни ушло в прошлое. Главред расскажет, как сегодня правильно стилизовать сумку и обувь, чтобы образ выглядел актуально и дорого.
Сумка под цвет обуви — антитренд 2026
Стилистка Настя Росоха убеждена, что привычка подбирать сумку точно под обувь уже давно утратила актуальность.
"Вы носите сумку с обувью неправильно. И да, это не шутка. Большинство образов, которые вы видите на улицах, они совсем не актуальны", — подчеркнула стилистка.
По словам специалиста, современная мода позволяет гораздо больше экспериментировать с цветами и фактурами.
Как сочетать сумку и обувь: правило базового цвета
Один из самых простых способов создать стильный образ — оставить один из аксессуаров в базовом оттенке, а другой сделать акцентным.
"Первый вариант — один из элементов (сумку или обувь) мы берем в базовом цвете. Это у нас может быть белый, молочный, коричневый или черный", — пояснила Росоха.
Стилист советует добавлять яркие цвета или принты именно через второй элемент образа.
"А второй элемент берем в ярком цвете. То есть это может быть яркий акцент — красный или любой принт на выбор: горох, лео или зебра", — отметила эксперт.
Чтобы образ выглядел гармонично, можно придерживаться следующих сочетаний:
- черная сумка + красные туфли;
- молочная обувь + сумка с принтом;
- белые кеды + яркая цветная сумка;
- коричневая сумка + обувь с анималистическим принтом.
Модные сочетания сумки и обуви в 2026 году
Второй способ стилизации аксессуаров стилистка называет своим фаворитом. Его главная особенность — повторение одного из цветов образа в обуви или сумке.
"Мы берем сумку или обувь также в базовом оттенке. А второй элемент повторяет один из цветов в образе", — пояснила специалистка.
По словам эксперта, такой стилистический прием помогает сделать образ более целостным и в то же время не перегруженным деталями.
"Это выглядит очень стильно и совсем не перегружено", — добавила стилистка.
Какие цвета сумок и обуви сейчас в моде
Имиджмейкер отмечает, что сейчас нет жестких ограничений в выборе цветов. Главное — правильно интегрировать акцент в общий образ.
"Тем более это может быть любой оттенок — от красного до зеленого или от голубого до розового", — подытожила эксперт.
Стилистка советует обратить внимание на такие трендовые комбинации:
- голубая сумка + голубой элемент в одежде;
- зеленая обувь + аксессуары в аналогичном оттенке;
- розовая сумка + розовый принт в луке;
- красные туфли + красная помада или деталь в образе.
Об источнике: Настя Росоха
Настя Росоха (rossokhaaa) — профессиональный стилист и имиджмейкер, работающая в Киеве, Днепре и странах Европы, с аудиторией более 42 тысяч подписчиков в Instagram. В своей работе эксперт специализируется на гармоничном сочетании вещей класса люкс с масс-маркетом, а также проводит индивидуальные разборы гардероба, шопинг-сопровождение и тематические интенсивы по стилю.
