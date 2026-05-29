Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

Румыния намерена принять необходимые дипломатические меры в отношении нарушения своего воздушного пространства.

С начала войны обломки дронов находили в Румынии уже 47 раз

Главное:

В МИД Румынии назвали падение дрона безответственной эскалацией РФ

Инцидент является поводом для применения статьи 4 НАТО

Альянс извещен обо всех обстоятельствах ночной атаки на Галац

Ударный российский беспилотник, которым российские оккупанты атаковали Украину, разбился в румынском городе Галац, что спровоцировало пожар на крыше жилого дома. В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации".

Об этом заявили в МИД Румынии и подчеркнули, что страна примет необходимые дипломатические меры в отношении этого серьезного нарушения международного права и своего воздушного пространства.

Румыния также сообщила государствам-членам ЕС, союзникам по НАТО и Генеральному секретарю Альянса об обстоятельствах падения российского дрона и обратилась с просьбой принять меры "для ускорения передачи Румынии возможностей борьбы с беспилотниками".

"Российская Федерация несет прямую ответственность за эти серьезные и безответственные действия. Румыния будет действовать с максимальной решимостью, чтобы усилить международное давление на РФ с целью достижения немедленного и всеобъемлющего прекращения огня", — отметили в МИД страны.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что падение российского дрона на жилой дом является поводом для применения статьи 4 НАТО о консультациях с союзниками.

По ее словам, "это инструмент, которым Румыния может воспользоваться".

"Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа (статья 4 НАТО, - ред.). Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением", - цитирует издание Digi 24 главу МИД Румынии.

Цою добавила, что с президентом Никушором Даном обсуждается вопрос относительно созыва заседания Совета национальной безопасности по поводу инцидента с российским дроном.

Министр добавила, что посол России в Румынии был вызван в четверг в МИД "в качестве ответа Румынии на заявления, сделанные Российской Федерацией в отношении миссий, присутствующих на территории Украины".

На вопрос, вызовут ли российского посла после этого инцидента с дроном, Цою ответила, что к этому вопросу вернутся в течение дня "с ответами на дипломатическом уровне".

Реакция НАТО на падение дрона в Румынии

Пресс-секретарь НАТО Элисон Гарт в соцсети X подчеркнула, что Генеральный секретарь Альянса находится на связи с румынскими властями.

"Мы осуждаем безрассудство России, и НАТО будет продолжать укреплять нашу оборону от всех угроз, включая дроны", - написала она.

В Румынии 47 раз находили обломки дронов

С начала полномасштабной войны России против Украины на территории Румынии 47 раз находили обломки беспилотников, пишет Digi 24.

По данным Минобороны Румынии, с начала полномасштабной войны на территории Украины вблизи границы с Румынией было зафиксировано более 90 обстрелов.

"В 28 случаях сообщалось о проникновении российских беспилотников в национальное воздушное пространство (последний – 29 мая). В 47 случаях фрагменты беспилотников были обнаружены на территории Румынии", – говорится в заявлении.

В 2026 году вблизи границы были зафиксированы 32 атаки, в 23 случаях в воздух поднимали авиацию, 15 раз было зафиксировано несанкционированное проникновение дронов в национальное пространство, а в 12 случаях фрагменты беспилотников были обнаружены на территории Румынии.

Румыния ни разу не сообщала о том, что сбила хотя бы один российский дрон в своём воздушном пространстве.

Атаки дронов РФ на Румынию - новости

Как писал Главред, минувшей ночью Воздушные силы Украины сообщали об атаке дронов на Одесскую область в направлении Рени. Позже стало известно, что российский беспилотник врезался в многоэтажку в приграничном городе Галац в Румынии.

На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Из дома эвакуировали 70 человек.

Квартира, в которую попал дрон в жилом доме, получила значительные повреждения. Двое людей - легкие травмы. Они пережили острую стрессовую реакцию.

Бригадный генерал Георге Максим заявил, что нехватка времени и ограничения, в условиях которых вынуждена работать армия, стали причиной того, что российский дрон не был сбит в Галаце в ночь на 29 мая, пишет Digi 24.

Напомним, 25 апреля в Румынии были обнаружены обломки дрона после ночной российской атаки на Украину. Был поврежден электрический столб и пристройка к жилому дому.

Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия Российской Федерации и подчеркнуло, что эти действия являются новым вызовом региональной безопасности и стабильности в районе Черного моря.

Об источнике: Минобороны Румынии Министерство национальной обороны Румынии (Ministerul Apărării Naționale или сокращенно MApN) — это центральный орган исполнительной власти, который координирует оборонную политику страны, управляет сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами, а также обеспечивает интеграцию Румынии в структуры НАТО. С момента вступления Румынии в альянс в 2004 году, ведомство полностью перевело свои войска на стандарты НАТО. В стране развернуты многонациональные боевые группы альянса (включая контингент из Франции, США и других стран). Одной из ключевых точек является 57-я авиабаза "Михаил Когэлничану" и авиабаза в Фетешти (Борча), откуда регулярно поднимаются истребители F-16 (как румынские, так и союзников) для миссий усиленной воздушной полиции (Air Policing). Из-за частых налетов на украинские порты Рени и Измаил на Дунае, Минобороны Румынии развернуло мощную систему радиолокационного контроля на юге и востоке страны. Ведомство отвечает за фиксацию нарушений воздушного пространства и оперативно координирует отправку сообщений системы гражданского оповещения RO-Alert в приграничных уездах (Тулча, Галац, Брэила).

