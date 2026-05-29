Женщина переехала в "страну мечты" и быстро разочаровалась

Женщина рассказала о переезде в Исландию, высокой стоимости жизни, одиночестве и неожиданных проблемах, о которых не знают многие туристы.

Многие видят Исландию как сказочный остров с невероятной природой и высоким уровнем жизни, однако реальность для местных жителей может оказаться гораздо сложнее.

Полька Агнешка Ястшабек, которая уже много лет живет в исландском городе Акурейри, рассказала, с какими трудностями сталкиваются люди после переезда. По ее словам, красивые фотографии в социальных сетях показывают только одну сторону жизни на острове. Об этом пишет Interia.

Что удивило женщину в Исландии

Женщина впервые приехала в Исландию в 2014 году по программе обмена Erasmus во время учебы. Именно там она познакомилась со своим будущим мужем-исландцем, а спустя несколько лет окончательно переехала на остров.

Сначала ее впечатлили чистый воздух, необычная природа и спокойный образ жизни. Но позже девушка поняла, что повседневная жизнь в Исландии сильно отличается от того образа, который многие представляют.

По словам Агнешки, одной из главных сложностей жизни на острове являются огромные расходы. Несмотря на высокие зарплаты, цены на жилье и повседневные услуги также очень высокие.

"Исландия считается богатой страной. Хотя зарплаты высоки, стоимость жизни еще выше", - рассказала Агнешка Ястшабек.

Женщина отметила, что обычная жизнь семьи с арендой квартиры, детским садом, автомобилем и другими расходами совсем не похожа на истории о людях, которые приезжают на несколько месяцев и быстро зарабатывают большие деньги.

"Среднестатистическая семья с трудом откладывает деньги на черный день, и жизнь в долг благодаря кредитной карте неудивительна", - призналась она.

По ее словам, аренда жилья может стать настолько большой статьей расходов, что способна забрать почти весь заработок.

Врач за сотни километров и темная зима

Еще одной неожиданной стороной жизни в Исландии для Агнешки стала ситуация с медициной. Женщина рассказала, что из-за нехватки специалистов жителям небольших городов приходится преодолевать большие расстояния.

"Чтобы попасть на прием к офтальмологу, мне приходится ехать в Рейкьявик, который находится почти в 400 километрах от меня", - поделилась она.

Некоторые медицинские обследования женщина предпочитает проходить во время поездок в Польшу.

Кроме того, непростым испытанием становится климат. Зимой на севере Исландии световой день очень короткий. Агнешка вспоминает, что после приезда в январе ее поразило, что утром долго оставалось темно.

"Меня удивил свежий воздух и темнота до 11:30 утра", - рассказала она.

Жизнь в Исландии оказалась совсем не такой, как в Instagram

По словам женщины, Исландия действительно поражает природой, безопасностью и особой атмосферой. Ее удивило, насколько просто здесь общаются люди: даже известных политиков можно встретить в обычных местах без большой охраны.

Также она ценит возможность решать многие официальные вопросы онлайн и спокойный ритм жизни.

Однако за красивой картинкой скрываются одиночество и сложности эмиграции. Особенно остро это ощущается после появления ребенка.

