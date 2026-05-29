Самолет Эпштейна вскрыли спустя годы и застыли от увиденного

Вы узнаете:
- Что исследователи обнаружили внутри заброшенного самолета Эпштейна
- Почему "Лолита-экспресс" до сих пор вызывает столько вопросов
- Какие предметы внутри самолета сохранились почти нетронутыми
Исследователи заброшенных мест получили доступ к одному из самых обсуждаемых частных самолетов в мире. Им оказался Boeing 727, который ранее принадлежал финансисту Джеффри Эпштейну. Борт, получивший в СМИ прозвище "Лолита-экспресс", теперь находится в заброшенном состоянии, однако внутри сохранились многие элементы его прежнего интерьера.
Редкие кадры опубликовали специалисты по городским исследованиям Urbex Specialist вместе с Decay.wrbx и Urbexyboo. Они показали, как сейчас выглядит самолет N908JE, который годами связывали с громкими судебными делами вокруг Эпштейна.
Заброшенный самолет скрывался среди деревьев
Самолет Boeing 727 был построен в 1969 году для авиакомпании TWA, а позже переоборудован в частный борт. В 2001 году его приобрела компания JEGE Inc., связанная с Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл.
Именно этот самолет впоследствии стал одним из самых известных частных бортов в мире из-за расследований, связанных с деятельностью Эпштейна. Согласно опубликованным судебным материалам, на нем летали различные известные люди, включая политиков и представителей королевских семей. При этом многие пассажиры отрицали причастность или осведомленность о преступлениях Эпштейна.
Сейчас самолет находится в аэропорту Брансуик Голден Айлс в штате Джорджия (США). После последнего рейса он больше не использовался и постепенно пришел в упадок.
Авторы видео рассказали, что после смены владельца из самолета вывезли ценные предметы, а сам борт оставили ожидать демонтажа.
Во что превратился роскошный салон
Когда-то внутри частного самолета находились спальня, кухня, две ванные комнаты и несколько отдельных зон отдыха. Однако теперь от прежней роскоши остались лишь следы.
На кадрах видно, что часть корпуса покрыта плесенью и ржавчиной, краска отслаивается, а в кабине пилотов разбросаны провода и мусор.
Несмотря на годы простоя, многие детали интерьера сохранились. Исследователи обнаружили кухонное оборудование, оставшиеся элементы мебели и предметы, которые выглядят так, будто их не трогали после последнего полета.
Особое внимание привлекла задняя часть самолета, где располагалась спальня. Там до сих пор остались кровать, матрас и некоторые предметы интерьера.
Смотрите в видео о том, что находки внутри заброшенного самолета Boeing 727:
Ранее Главред писал о том, что бабушка отказалась от особняка за миллионы у моря и сделала немыслимое. 77-летняя женщина выиграла дом мечты стоимостью 4,5 млн фунтов стерлингов, а затем продала его, чтобы обеспечить семье финансовую стабильность.
Также сообщалось о том, что украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной даче. Там садовые участки часто подчиняются строгим правилам кооперативов, а некоторые владельцы даже не имеют права постоянно жить в своих домиках.
Вам может быть интересно:
- Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной
- Мужчина получил особняк за миллионы всего за 15 фунтов: как так вышло
- Под Киевом продают особняк, похожий на замок вампиров: что скрыто внутри
Об источнике: Youtube-канал Urbex Specialist
Urbex Specialist — YouTube-канал, посвященный городским исследованиям (urban exploration) и изучению заброшенных мест по всему миру. Авторы проекта посещают оставленные здания, транспортные объекты и другие необычные локации, показывая их историю, атмосферу и сохранившиеся детали прошлого.
Канал специализируется на документальных видео об объектах, которые обычно скрыты от широкой публики.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред