Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторинговые каналы сообщили о подготовке Россией нового комбинированного удара по Украине с применением различных типов ракет и ударных дронов.

Удар по Украине — мониторы назвали дату новой массированной атаки РФ

О чем идет речь в материале:

Мониторинговые каналы заявили об угрозе новой атаки РФ

Не исключаются запуски ракет "Циркон" из Курской области

Самолеты Ту-22М3 передислоцировали ближе к границам Украины

Российские оккупационные войска, по предварительным данным, готовят новый массированный комбинированный удар по Украине. Атака состоится в ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мониторинговые каналы предупредили, что во время нового комбинированного удара по Украине РФ, вероятно, применит стандартный набор средств поражения — бомбардировщики Ту, дроны типа "Шахед" и баллистические ракеты. В то же время обращается внимание на возможные пуски ракет "Циркон" из Курской области, а также на повышенную готовность баллистического вооружения.

Также не исключается использование самолетов Ту-22М3, которые в последние дни были передислоцированы ближе к украинским границам.

"Наибольшая потенциальная угроза для г. Киева и области (включая Вышгород и Белую Церковь), Франковщины, Ровенщины и Житомирщины. Рекомендуем подготовиться заранее, сделать запасы воды и обязательно укрываться в случае возникновения угрозы", — говорится в сообщении.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, Россия может повторить массированные удары по Украине уже в течение ближайшей недели. Такую оценку озвучил генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, российские войска сейчас увеличивают запас баллистических ракет, готовясь к новым атакам. Он пояснил, что это связано с тем, что РФ осознает трудности украинской ПВО в перехвате именно этого типа вооружения.

Романенко отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник пытается воспользоваться этой уязвимостью и может быть готов нанести удар аналогичного масштаба уже в течение семи дней.

"Это может быть где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — сказал он.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия может нанести повторный удар по Киеву с масштабным применением ракет, в том числе нацеливаясь на правительственные здания.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически подтвердил возможность регулярных ударов по Киеву, пояснив, что "системность" не означает точную периодичность, но сигнализирует о возможности частых атак.

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 27 мая Чернигов подвергся массированной атаке российских дронов, во время которой прогремело более 15 взрывов, и было повреждено одно из городских предприятий. Глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщил об отсутствии пострадавших среди населения.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

