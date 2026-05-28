Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

О чем идет речь в материале:
- Мониторинговые каналы заявили об угрозе новой атаки РФ
- Не исключаются запуски ракет "Циркон" из Курской области
- Самолеты Ту-22М3 передислоцировали ближе к границам Украины
Российские оккупационные войска, по предварительным данным, готовят новый массированный комбинированный удар по Украине. Атака состоится в ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Мониторинговые каналы предупредили, что во время нового комбинированного удара по Украине РФ, вероятно, применит стандартный набор средств поражения — бомбардировщики Ту, дроны типа "Шахед" и баллистические ракеты. В то же время обращается внимание на возможные пуски ракет "Циркон" из Курской области, а также на повышенную готовность баллистического вооружения.
Также не исключается использование самолетов Ту-22М3, которые в последние дни были передислоцированы ближе к украинским границам.
"Наибольшая потенциальная угроза для г. Киева и области (включая Вышгород и Белую Церковь), Франковщины, Ровенщины и Житомирщины. Рекомендуем подготовиться заранее, сделать запасы воды и обязательно укрываться в случае возникновения угрозы", — говорится в сообщении.
Когда может произойти новый удар по Украине — мнение эксперта
Как писал Главред, Россия может повторить массированные удары по Украине уже в течение ближайшей недели. Такую оценку озвучил генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.
По его словам, российские войска сейчас увеличивают запас баллистических ракет, готовясь к новым атакам. Он пояснил, что это связано с тем, что РФ осознает трудности украинской ПВО в перехвате именно этого типа вооружения.
Романенко отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник пытается воспользоваться этой уязвимостью и может быть готов нанести удар аналогичного масштаба уже в течение семи дней.
"Это может быть где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — сказал он.
Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия может нанести повторный удар по Киеву с масштабным применением ракет, в том числе нацеливаясь на правительственные здания.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически подтвердил возможность регулярных ударов по Киеву, пояснив, что "системность" не означает точную периодичность, но сигнализирует о возможности частых атак.
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 27 мая Чернигов подвергся массированной атаке российских дронов, во время которой прогремело более 15 взрывов, и было повреждено одно из городских предприятий. Глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщил об отсутствии пострадавших среди населения.
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
- оперативных сводках во время массовых атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
