Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жару

Езда с открытыми окнами — не лучший способ охладить салон автомобиля.

Как спастись от жары в машине

В летнюю жару салон автомобиля может превратиться в настоящую сауну уже через несколько минут пребывания под солнцем. Многие водители, чтобы максимально быстро охладить транспортное средство, часто открывают окна во время поездки. Однако так делать не стоит.

Главред решил разобраться, как правильно охладить автомобиль в жару.

Почему не стоит ездить с открытыми окнами в авто

Эксперты SUV News говорят, что езда с открытыми окнами не только не спасает от жары, но и увеличивает расход топлива и плохо влияет на здоровье.

"Через открытые окна в машину попадают грязь и пыль, что может вызвать болезни", — говорится в сообщении.

Кроме того, на высокой скорости через окна может влететь мусор, который может напугать водителя и привести к потере контроля над автомобилем.

Почему расход топлива растет при открытых окнах

Езда с открытыми окнами со скоростью более 70 км/ч увеличивает сопротивление воздуха и нагрузку на двигатель, что заставляет автомобиль расходовать больше топлива.

"Ошибочно думать, что ездить с открытыми окнами на высокой скорости дешевле, чем использовать кондиционер", — говорят эксперты.

Как правильно пользоваться кондиционером в авто

Автор канала "Avtozvuk_ua" на YouTube рассказал, что большинство водителей сразу после посадки в автомобиль включают кондиционер на максимальную мощность и ждут, пока температура в салоне начнет снижаться. Однако такой способ не является самым эффективным.

По его словам, главная ошибка водителей заключается в том, что они сразу закрывают окна и пытаются охладить уже перегретый воздух внутри салона.

Как быстро охладить салон автомобиля

Прежде чем включать кондиционер, автомобиль нужно проветрить. Это позволяет выпустить скопившийся горячий воздух и облегчить работу системы охлаждения.

"Для того, чтобы быстро создать прохладу в салоне автомобиля, перед тем, как садиться в него, его желательно проветрить", – пояснил специалист.

Эксперт советует открыть сразу несколько дверей автомобиля и дать возможность горячему воздуху выйти наружу.

"Поэтому мы открываем двери, можно открыть несколько дверей и просто несколько секунд проветриваем салон", – добавил он.

Как быстро охладить салон автомобиля – видео:

Об источнике: SUV News SUV News – это онлайн-ресурс, специализирующийся на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывающий новые модели, подробные обзоры, сравнения различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и являющийся ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

