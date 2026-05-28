В ЦПД назвали ключевые условия, при которых возможна остановка войны: что известно

Существуют реальные сценарии, при которых полномасштабные боевые действия могут прекратиться. Все зависит от Сил обороны Украины.

Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО, рассказал 24 Каналу, что сейчас есть все признаки того, что украинские военные в конечном итоге заставят Россию остановиться на фронте. Это будет определяться несколькими факторами.

По словам Коваленко, значительные потери оккупационной армии РФ, проблемы со снабжением и регулярные удары по нефтепромышленности и другим отраслям в конечном итоге заставят Россию отказаться от активных действий.

"Тогда эта "формула" сложится в пазл, и Россия не сможет вести активные боевые действия. Она будет вынуждена отойти от активной фазы войны на фронте с использованием людей, техники и дронов", — отметил Коваленко.

В то же время Коваленко подчеркнул, что даже в условиях относительного затишья на фронте Россия продолжит террористические акты и диверсии.

"Надо готовиться к противостоянию на долгие годы. У нас могут быть признаки мирной жизни с ПВО, адаптированной к новейшим вызовам. Но признаки противостояния будут сохраняться, даже если фронт будет "молчать", — отметил Коваленко.

Возможно ли быстрое завершение войны

Эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль заявлял, что быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит — конфликт может затянуться на годы и перерасти в "бесконечную войну дронов".

По его словам, нынешняя фаза боевых действий остается войной на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к быстрому завершению конфликта.

"На данный момент война на истощение будет продолжаться", — добавил он.

Как сообщал ранее Главред, в России призвали начать наносить массированные удары не только по Киеву, но и по аэропорту "Борисполь" и железнодорожным мостам через Днепр. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишут российские СМИ.

Напомним, РФ готовится к проведению новой волны мобилизации из-за высоких потерь в войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина получает все больше внутренней информации из России о подготовке дополнительной мобилизации в РФ.

Ранее сообщалось, что Крым остается ключевой точкой войны между Украиной и страной-агрессором Россией. Без возвращения полуострова невозможно достичь ни победы Украины, ни прочного мира в регионе. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

