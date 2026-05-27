Слово "понарошку" употребляют неправильно — как следует говорить на украинском

Русское слово "понарошку" лучше исключить из лексикона.

Как сказать по-украински "понарошку"

В разговорной речи часто употребляют слово "понарошку", однако оно не является нормативным в украинском языке. Зато существует немало естественных соответствий, которые точно передают тот же смысл. Об этом в своем TikTok рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Чем заменить "понарошку"

Если нужно сказать, что действие происходит в игровой форме, не на самом деле или с легкостью, тренер по речи советует обратить внимание на такие выражения:

Ненасправжки (или не насправді ) — идеальный и самый точный эквивалент для детских игр.

(или ) — идеальный и самый точный эквивалент для детских игр. Звиграшки — означает делать что-то легко, играя, без лишних усилий.

— означает делать что-то легко, играя, без лишних усилий. Заіграшки — делать что-то в шутку, с легкостью или как в игре.

"Доченька, давай сейчас поиграем, будто ты ешь это печенье", — привела пример правильного использования Виктория Хмельницкая.

Как еще можно передать значение "понарошку"

Если описывается воображаемая ситуация, на помощь придут замечательные украинские союзы и частицы:

нібито;

начебто;

буцімби / буцім;

немов / немовби;

неначе.

Эти слова помогают построить предложение так, чтобы полностью обойтись без кальки. Вместо фразы "я понарошку злякався", правильно сказать: "я заіграшки злякався".

Как сообщал Главред, редис и редиска — обе формы являются нормативными в украинском языке, хотя литературной считается "редис". Форма "редиска" является калькой и не соответствует норме.

Кроме того, разница между "бажаю здоров’я" и "зичу здоров’я" заключается в стиле. Первое выражение является нейтральным и современным, второе — более торжественным и архаичным.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

