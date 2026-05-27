По словам эксперта, основная работа начинается, когда куст активно растет.

Советы по выращиванию помидоров / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Как увеличить урожай помидоров

Как и когда пасынковать побеги

Садоводы, мечтающие о крупных и сладких помидорах, все чаще обращаются к советам специалистов. Ведь даже крепкая рассада не дает гарантии щедрого урожая, если на старте допустить ошибки.

Британский эксперт Монти Дон объясняет, что успех начинается с правильной посадки и своевременного ухода. Об этом пишет издание The Mirror.

Май он называет лучшим периодом для высадки помидоров в грунт. Именно в это время растения быстро адаптируются и активно наращивают корни. Дон применяет метод, который многие огородники считают нетипичным: рассаду он заглубляет почти до нижнего листа.

Часть стебля, которая оказывается под землей, образует дополнительные корни — они и обеспечивают кусту устойчивость и мощное питание.

Но настоящая работа начинается позже, когда растение начинает расти. В пазухах между листьями и главным стеблем появляются боковые побеги. Именно их, подчеркивает эксперт, нужно удалять. Чрезмерное количество пасынков делает куст загущенным, отнимает силы и уменьшает количество плодов, даже если сами побеги тоже могут завязывать помидоры.

Монти Дон советует осматривать кусты именно утром. В это время растение наполнено соком, а молодые пасынки легко отламываются пальцами. Это позволяет быстро и безопасно формировать куст. Вечером же побеги становятся вялыми и гибкими, и попытка оторвать их может повредить стебель. Тогда приходится пользоваться ножом, чтобы не открыть путь инфекциям.

Лучшие соседи по грядке для помидоров / Инфографика: Главред

Об источнике: The Mirror The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

