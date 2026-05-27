Помидоры "взорвутся" урожаем: какое простое действие резко усиливает плодоношение

Вы узнаете:
- Как увеличить урожай помидоров
- Как и когда пасынковать побеги
Садоводы, мечтающие о крупных и сладких помидорах, все чаще обращаются к советам специалистов. Ведь даже крепкая рассада не дает гарантии щедрого урожая, если на старте допустить ошибки.
Британский эксперт Монти Дон объясняет, что успех начинается с правильной посадки и своевременного ухода. Об этом пишет издание The Mirror.
Май он называет лучшим периодом для высадки помидоров в грунт. Именно в это время растения быстро адаптируются и активно наращивают корни. Дон применяет метод, который многие огородники считают нетипичным: рассаду он заглубляет почти до нижнего листа.
Часть стебля, которая оказывается под землей, образует дополнительные корни — они и обеспечивают кусту устойчивость и мощное питание.
Но настоящая работа начинается позже, когда растение начинает расти. В пазухах между листьями и главным стеблем появляются боковые побеги. Именно их, подчеркивает эксперт, нужно удалять. Чрезмерное количество пасынков делает куст загущенным, отнимает силы и уменьшает количество плодов, даже если сами побеги тоже могут завязывать помидоры.
Монти Дон советует осматривать кусты именно утром. В это время растение наполнено соком, а молодые пасынки легко отламываются пальцами. Это позволяет быстро и безопасно формировать куст. Вечером же побеги становятся вялыми и гибкими, и попытка оторвать их может повредить стебель. Тогда приходится пользоваться ножом, чтобы не открыть путь инфекциям.
Интересное по теме:
- Перец стоит на месте и не растет: чем подкормить кусты прямо сейчас
- Томаты массово сбрасывают цветки: что сделать для спасения урожая
- Бледнеют, желтеют и засыхают: что делать с рассадой помидоров
Об источнике: The Mirror
The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред