Канализация прочистится за считанные минуты — три простых способа

Вы узнаете:
- Как быстро прочистить засорившийся слив
- Какие домашние средства помогают устранить засоры в трубах
- Действительно ли сода и уксус могут прочистить канализацию
Засор канализации - одна из самых распространенных бытовых проблем, которая может возникнуть как на кухне, так и в ванной комнате. Из-за скопления жира, остатков пищи, волос, мыла и других загрязнений вода начинает медленно стекать, появляется неприятный запах, а в некоторых случаях это может привести даже к более серьезным проблемам с трубами.
Главред узнал, как быстро прочистить канализацию без вантуза и вызова сантехника.
Вызывать сантехника нужно не всегда. Специалисты Daily Express отмечают, что во многих случаях небольшую засору можно устранить самостоятельно с помощью простых средств, которые есть почти в каждом доме.
Как прочистить канализацию с помощью проволочной вешалки
Один из самых простых методов - использовать обычную металлическую вешалку для одежды. Ее нужно разогнуть, а на одном конце сделать небольшой крючок.
Такой самодельный инструмент можно осторожно просунуть в слив и попытаться извлечь скопившийся мусор. Важно не протолкнуть засор глубже в трубу, а именно вытащить его наружу. После этого рекомендуется промыть слив горячей водой, чтобы удалить остатки грязи.
Помогают ли сода и уксус от засоров
Пищевая сода и уксус - ещё одно популярное домашнее средство для очистки труб. Их реакция сопровождается шипением, которое может помочь расщепить часть загрязнений внутри канализации.
Для этого нужно смешать примерно треть стакана пищевой соды с таким же количеством уксуса. После реакции смесь необходимо вылить в забитый слив.
Средство следует оставить примерно на час, а ещё лучше - на всю ночь. После этого слив нужно промыть большим количеством горячей воды. Также можно сначала засыпать в слив сухую соду, а затем добавить уксус - эффект будет аналогичным.
Смотрите видео о том, как прочистить канализацию:
Почему кипяток может помочь прочистить трубы
Самый быстрый способ борьбы с легкими засорами - горячая вода. Для этого нужно вскипятить воду и медленно вылить её в слив в несколько этапов.
Кипяток может помочь растворить жировые отложения и смыть часть накопившейся грязи. Для усиления эффекта можно добавить немного средства для мытья посуды, особенно если проблема связана с жиром.
Когда без сантехника уже не обойтись
Если после применения этих методов вода по-прежнему плохо стекает, проблема может быть более серьёзной, например, глубокая засоренность или повреждение труб. В таком случае лучше обратиться к специалисту, чтобы избежать дополнительных затрат и повреждения канализационной системы.
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Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.
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