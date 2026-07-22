Канализация прочистится за считанные минуты — три простых способа

Эксперты рассказали, как быстро устранить засор в раковине или ванне без помощи сантехника.

https://glavred.info/dim/kanalizaciya-prochistitsya-za-schitannye-minuty-tri-prostyh-sposoba-10782587.html Ссылка скопирована

Как быстро прочистить слив без сантехника и вантуза / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро прочистить засорившийся слив

Какие домашние средства помогают устранить засоры в трубах

Действительно ли сода и уксус могут прочистить канализацию

Засор канализации - одна из самых распространенных бытовых проблем, которая может возникнуть как на кухне, так и в ванной комнате. Из-за скопления жира, остатков пищи, волос, мыла и других загрязнений вода начинает медленно стекать, появляется неприятный запах, а в некоторых случаях это может привести даже к более серьезным проблемам с трубами.

Главред узнал, как быстро прочистить канализацию без вантуза и вызова сантехника.

видео дня

Вызывать сантехника нужно не всегда. Специалисты Daily Express отмечают, что во многих случаях небольшую засору можно устранить самостоятельно с помощью простых средств, которые есть почти в каждом доме.

Как прочистить канализацию с помощью проволочной вешалки

Один из самых простых методов - использовать обычную металлическую вешалку для одежды. Ее нужно разогнуть, а на одном конце сделать небольшой крючок.

Такой самодельный инструмент можно осторожно просунуть в слив и попытаться извлечь скопившийся мусор. Важно не протолкнуть засор глубже в трубу, а именно вытащить его наружу. После этого рекомендуется промыть слив горячей водой, чтобы удалить остатки грязи.

Помогают ли сода и уксус от засоров

Пищевая сода и уксус - ещё одно популярное домашнее средство для очистки труб. Их реакция сопровождается шипением, которое может помочь расщепить часть загрязнений внутри канализации.

Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии / Инфографика: Главред

Для этого нужно смешать примерно треть стакана пищевой соды с таким же количеством уксуса. После реакции смесь необходимо вылить в забитый слив.

Средство следует оставить примерно на час, а ещё лучше - на всю ночь. После этого слив нужно промыть большим количеством горячей воды. Также можно сначала засыпать в слив сухую соду, а затем добавить уксус - эффект будет аналогичным.

Смотрите видео о том, как прочистить канализацию:

Почему кипяток может помочь прочистить трубы

Самый быстрый способ борьбы с легкими засорами - горячая вода. Для этого нужно вскипятить воду и медленно вылить её в слив в несколько этапов.

Кипяток может помочь растворить жировые отложения и смыть часть накопившейся грязи. Для усиления эффекта можно добавить немного средства для мытья посуды, особенно если проблема связана с жиром.

Когда без сантехника уже не обойтись

Если после применения этих методов вода по-прежнему плохо стекает, проблема может быть более серьёзной, например, глубокая засоренность или повреждение труб. В таком случае лучше обратиться к специалисту, чтобы избежать дополнительных затрат и повреждения канализационной системы.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред