Новым начальником Генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк — что о нем известно

Скибюк сменит на этом посту Андрея Гнатова, возглавлявшего Генштаб с марта 2025 года.

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Генштаб ВСУ возглавит Игорь Скибюк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада

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Генеральный штаб ВСУ возглавит Игорь Скибюк

Игорь Скибюк командовал 80-й десантно-штурмовой бригадой и ДШВ ВСУ

За участие в освобождении Изюма получил звание Героя Украины

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины будет назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и и. о. министра обороны Евгением Хмарой.

"Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк - очень опытный военный, с которым новый главнокомандующий бок о бок защищал Украину", - заявил глава государства. видео дня

По его словам, соответствующий указ о кадровых изменениях в военном руководстве уже готовится. Зеленский подчеркнул, что главной задачей остается слаженная работа всех составляющих украинской армии.

Игорь Скибюк сменит на этом посту Андрея Гнатова, который занимал должность начальника Генштаба с марта 2025 года. Также президент сообщил, что определены дальнейшие роли для Александра Сырского и Андрея Гнатова в системе обороны государства.

Что известно об Игоре Скибюке

Игорь Анатольевич Скибюк - генерал-майор Вооруженных сил Украины. До нового назначения он занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

Родился в 1977 году. Военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск. Также учился в Национальном университете обороны Украины в 2011 и 2024 годах.

В 1998 году он начал службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, базирующейся во Львове, заняв должность командира взвода. Подразделение участвовало в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года - в частности, в боях за Славянск, Луганский аэропорт и Авдеевскую промзону.

В 2021 году Скибюк возглавил 80-ю бригаду. Во время полномасштабного вторжения РФ подразделение под его командованием участвовало в Харьковской наступательной операции 2022 года и освобождении Изюма. За эти действия Скибюку было присвоено звание Героя Украины. Также в 2022 году его наградили орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней за мужество и вклад в защиту Украины.

В 2023 году Игорь Скибюк стал начальником штаба - заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. В 2024 году президент Владимир Зеленский назначил его командующим ДШВ.

В июне 2025 года Скибюка освободили от должности командующего ДШВ и назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины. В настоящее время его кандидатура выдвинута на должность нового начальника Генштаба ВСУ.

Отставка Сырского и назначение Драпатого - главное

Как сообщал Главред, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кадровых изменениях в высшем военном руководстве. Александр Сырский был освобожден от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а его преемником стал генерал-майор Михаил Драпатый.

Решение о назначении нового главы ВСУ президент принял после ряда консультаций с военным руководством, командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты и командующими оперативными группировками.

После увольнения Александр Сырский обнародовал заявление, в котором подвел итоги своей работы на посту главнокомандующего. Он отметил, что передает преемнику армию, способную эффективно выполнять боевые задачи, удерживать оборону и сохранять стратегическую инициативу на отдельных направлениях фронта.

Подробнее о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом и его боевом пути - читайте в материале: От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главнокомандующем ВСУ Драпатом.

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О персоне: Игорь Скибюк Игорь Анатольевич Скибюк - генерал-майор Вооруженных сил Украины. До назначения начальником Генерального штаба ВСУ занимал должность заместителя начальника Генштаба. Родился в 1977 году. Военное образование получил в Одесском институте Сухопутных войск и Национальном университете обороны Украины. В 1998 году начал службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2021 году возглавил 80-ю бригаду. Во время полномасштабного вторжения РФ подразделение под его командованием участвовало в боях на Херсонском направлении и в Харьковской наступательной операции 2022 года, в частности в освобождении Изюма. За эти действия Скибюку присвоили звание Героя Украины. В 2023 году он стал начальником штаба - заместителем командующего ДШВ ВСУ, а в 2024 году возглавил Десантно-штурмовые войска. В июне 2025 года его назначили заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

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