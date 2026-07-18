Командир "Волков Да Винчи" получил выговор от Сырского — в Генштабе назвали причину

Дисциплинарное взыскание стало результатом служебного расследования противоправных действий военнослужащих 108-го батальона.

https://glavred.info/ukraine/komandir-volkov-da-vinchi-poluchil-vygovor-ot-syrskogo-v-genshtabe-nazvali-prichinu-10781666.html Ссылка скопирована

Выговор Филимонову - Сырский наказал командира "Волков Да Винчи" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Филимонов заявил о выговоре от Сирского

Расследование продолжалось с мая 2026 года

Наказаны также несколько других военных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил выговор командиру батальона "Волки Да Винчи" майору Сергею Филимонову. О дисциплинарном взыскании сам офицер сообщил в соцсети X.

"Вчера получил выговор от Сирского. Служу украинской нации", - написал Филимонов.

видео дня

В чем причина выговора Филимонову

Причину решения командующего впоследствии раскрыл Генеральный штаб ВСУ. Речь идет о результатах служебного расследования, которое длилось с мая этого года и касалось противоправных действий военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка.

Что установило служебное расследование

Поводом для проверки стало событие, произошедшее 1 мая 2026 года в городе Шахтерское Днепропетровской области. Тогда правоохранители задержали троих военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона и сообщили им о подозрении.

Речь идет об уголовных правонарушениях по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и части 4 статьи 296 ("Хулиганство").

По результатам расследования приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 27.06.2026 № 270 майор Сергей Филимонов привлечен к дисциплинарной ответственности. Нарушение уставов и наказание других военнослужащих.

В Генштабе уточнили, какие именно нормы нарушил командир батальона. Установлено, что Филимонов допустил нарушение требований ряда статей Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины.

Дисциплинарные взыскания по результатам того же расследования были наложены не только на Филимонова. Санкции получили и другие военнослужащие этой же воинской части.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Скандалы в ВСУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Нацполиция раскрыла детали инцидента с участием бойцов батальона "Волки Да Винчи" в ночном конфликте в Днепропетровской области. По факту стрельбы и похищения гражданского лица с участием военнослужащих подразделения было начато служебное расследование. Правоохранители установили личности фигурантов и задержали их.

Оперативное командование "Север" сообщило о задержании военнослужащих по делу о похищении и розыске командира в/ч А5001. По данным следствия, девять военнослужащих задержаны по подозрению в похищении двух гражданских лиц.

Hromadske сообщало подробности об обнаруженных боеприпасах и взрывоопасных предметах во время обысков у фигурантов дела 155-й бригады. По информации СМИ, более тысячи патронов и несколько десятков корпусов гранат были изъяты, а на имущество наложен арест в соответствии с постановлением суда. В ходе обысков также изъяты три мобильных телефона, несколько типов патронов и запалы к дымовым гранатам.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред