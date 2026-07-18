Грызуны больше не появятся: найден дешевый способ отпугнуть крыс и мышей

Специалисты отмечают, что для проникновения в дом крысам не нужны большие отверстия.

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Раскрыт способ, как защитить дом от грызунов / колаж: Главред, фото: pixabay

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Для проникновения в дом крысам не нужны большие отверстия

Перекрыть доступ грызунам можно с использованием стальной ваты

С наступлением теплого сезона грызуны становятся более активными и нередко перебираются ближе к жилым домам. Их привлекают доступная пища, вода и укромные места для устройства гнезд.

Сады, огороды, плодовые деревья, компостные кучи и зоны отдыха с остатками еды создают для грызунов благоприятные условия, говорится в материале Express.

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Специалисты отмечают, что для проникновения в дом крысам не нужны большие отверстия. Они способны пробраться внутрь через совсем небольшие щели, поэтому важно регулярно осматривать здание на наличие потенциальных мест проникновения.

Особое внимание рекомендуется уделять участкам вокруг водопроводных и газовых труб, электрических кабелей, вентиляционных отверстий, оконных и дверных рам, а также трещинам в фундаменте и стенах. Даже небольшие повреждения могут стать входом для вредителей.

Если такие отверстия обнаружены, одним из простых способов временно перекрыть доступ считается использование стальной ваты. Благодаря жесткой металлической структуре этот материал трудно прогрызть, поэтому он помогает затруднить проникновение грызунов через небольшие зазоры.

Кроме герметизации щелей, специалисты советуют устранить факторы, которые привлекают крыс. Для этого следует плотно закрывать мусорные контейнеры, не оставлять остатки пищи на улице, своевременно собирать опавшие фрукты и убирать корм домашних животных после их кормления.

О присутствии грызунов могут свидетельствовать помет, характерный шум в стенах или под полом, следы зубов на различных предметах, а также поврежденная изоляция проводов, труб или других конструкций.

Если признаки заражения уже появились и численность вредителей растет, специалисты рекомендуют не затягивать с обращением в службу дератизации. Профессиональная обработка позволяет определить источник проблемы и провести комплексные меры по уничтожению грызунов и предотвращению их повторного появления.

/ Главред

Какие ароматы отпугнут мышей: названы природные средства

Эксперты рекомендуют использовать сильные природные запахи в качестве дополнительной меры защиты дома от мышей. По их словам, грызуны обладают очень чувствительным обонянием, поэтому стараются избегать мест, где присутствуют интенсивные ароматы растений.

Среди наиболее часто рекомендуемых вариантов специалисты выделяют мяту, ромашку, бузину, кориандр и кинзу. Считается, что запах этих растений создает для мышей дискомфорт и делает помещение менее привлекательным для их обитания.

Для усиления эффекта эксперты советуют применять не только свежие или высушенные растения, но и эфирные масла на их основе. Их насыщенный аромат дольше сохраняется в помещении и помогает поддерживать условия, которые могут снизить вероятность появления грызунов в доме.

Смотрите видео - борьба с грызунами:

Специалисты указывают, что обычная пищевая сода часто рассматривается как доступное средство для борьбы с мышами. Для этого ее смешивают с привлекательной для грызунов приманкой, чтобы они ее съели.

После попадания в желудок сода начинает взаимодействовать с желудочной кислотой, в результате чего образуется газ. Поскольку организм мышей не способен эффективно избавляться от его избыточного количества, такая реакция может оказаться для них смертельной.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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