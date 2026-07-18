Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Грызуны больше не появятся: найден дешевый способ отпугнуть крыс и мышей

Алексей Тесля
18 июля 2026, 19:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Специалисты отмечают, что для проникновения в дом крысам не нужны большие отверстия.
крыса, мышь
Раскрыт способ, как защитить дом от грызунов / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Для проникновения в дом крысам не нужны большие отверстия
  • Перекрыть доступ грызунам можно с использованием стальной ваты

С наступлением теплого сезона грызуны становятся более активными и нередко перебираются ближе к жилым домам. Их привлекают доступная пища, вода и укромные места для устройства гнезд.

Сады, огороды, плодовые деревья, компостные кучи и зоны отдыха с остатками еды создают для грызунов благоприятные условия, говорится в материале Express.

видео дня

Специалисты отмечают, что для проникновения в дом крысам не нужны большие отверстия. Они способны пробраться внутрь через совсем небольшие щели, поэтому важно регулярно осматривать здание на наличие потенциальных мест проникновения.

Особое внимание рекомендуется уделять участкам вокруг водопроводных и газовых труб, электрических кабелей, вентиляционных отверстий, оконных и дверных рам, а также трещинам в фундаменте и стенах. Даже небольшие повреждения могут стать входом для вредителей.

Если такие отверстия обнаружены, одним из простых способов временно перекрыть доступ считается использование стальной ваты. Благодаря жесткой металлической структуре этот материал трудно прогрызть, поэтому он помогает затруднить проникновение грызунов через небольшие зазоры.

Кроме герметизации щелей, специалисты советуют устранить факторы, которые привлекают крыс. Для этого следует плотно закрывать мусорные контейнеры, не оставлять остатки пищи на улице, своевременно собирать опавшие фрукты и убирать корм домашних животных после их кормления.

О присутствии грызунов могут свидетельствовать помет, характерный шум в стенах или под полом, следы зубов на различных предметах, а также поврежденная изоляция проводов, труб или других конструкций.

Если признаки заражения уже появились и численность вредителей растет, специалисты рекомендуют не затягивать с обращением в службу дератизации. Профессиональная обработка позволяет определить источник проблемы и провести комплексные меры по уничтожению грызунов и предотвращению их повторного появления.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
/ Главред

Какие ароматы отпугнут мышей: названы природные средства

Эксперты рекомендуют использовать сильные природные запахи в качестве дополнительной меры защиты дома от мышей. По их словам, грызуны обладают очень чувствительным обонянием, поэтому стараются избегать мест, где присутствуют интенсивные ароматы растений.

Среди наиболее часто рекомендуемых вариантов специалисты выделяют мяту, ромашку, бузину, кориандр и кинзу. Считается, что запах этих растений создает для мышей дискомфорт и делает помещение менее привлекательным для их обитания.

Для усиления эффекта эксперты советуют применять не только свежие или высушенные растения, но и эфирные масла на их основе. Их насыщенный аромат дольше сохраняется в помещении и помогает поддерживать условия, которые могут снизить вероятность появления грызунов в доме.

Смотрите видео - борьба с грызунами:

Специалисты указывают, что обычная пищевая сода часто рассматривается как доступное средство для борьбы с мышами. Для этого ее смешивают с привлекательной для грызунов приманкой, чтобы они ее съели.

После попадания в желудок сода начинает взаимодействовать с желудочной кислотой, в результате чего образуется газ. Поскольку организм мышей не способен эффективно избавляться от его избыточного количества, такая реакция может оказаться для них смертельной.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мыши крысы лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под ударом оказались дети: Россия атаковала Запорожье КАБами, куда попали

Под ударом оказались дети: Россия атаковала Запорожье КАБами, куда попали

19:22Война
Депутаты направили запрос Зеленскому относительно возможного увольнения Сырского

Депутаты направили запрос Зеленскому относительно возможного увольнения Сырского

19:21Украина
Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

18:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилой швеи за 29 с

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

Китайский гороскоп на завтра, 19 июля: Лошадям - радость, Козлам - открытия

Китайский гороскоп на завтра, 19 июля: Лошадям - радость, Козлам - открытия

Последние новости

19:42

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — плоды, Весам — выбор

19:29

Грызуны больше не появятся: найден дешевый способ отпугнуть крыс и мышейВидео

19:22

Под ударом оказались дети: Россия атаковала Запорожье КАБами, куда попалиФото

19:21

Депутаты направили запрос Зеленскому относительно возможного увольнения СырскогоФото

19:10

Тревожный рекорд РФ: Коваленко об ударах по Украинемнение

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
19:02

Что делать после плохого сна — почему он снится и как действовать утром

18:41

Раскрыты запасы ракет в РФ после ударов по Украине: в разведке назвали число

18:37

Как реже менять губку для мытья посуды — понадобятся всего два ингредиента

18:20

Китайский гороскоп на 20–26 июля: Драконам — приключения, Лошадям — ожидание

Реклама
18:05

Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

17:46

Сорняки больше не вернутся: простой и быстрый способ удивит результатомВидео

17:38

Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

17:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — планы, Скорпионам — карьера

16:53

"Не могу встать": Яна Глущенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

16:50

Можно ли стирать детскую одежду вместе со взрослой — ответ специалистов

16:47

Супруги обменяли дом на участок в лесу: спустя год они нашли "сокровище"Видео

16:38

Как вырастить огромный урожай помидоров: 7 секретов, о которых молчат соседиВидео

16:36

Бунт в РФ против Путина: Сотник раскрыл главный сценарий и назвал условиеВидео

16:29

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

16:04

Меладзе окончательно отказался от РФ и принял решение — детали

Реклама
15:59

Случается раз в 100 лет: четырех знаков зодиака ждут большие перемены

15:51

Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

15:46

Как использовать просроченную крупу: полезные советы для дома и сада

15:45

"Задача выполнена": ВСУ зачистили от россиян большой город на Донбассе и подняли флаг

15:27

Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - баланс, Рыбам - закрыть глаза

15:22

Нужно ли выключать всю технику во время грозы – физик поставил точку в вопросеВидео

15:22

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

15:22

Рыба с человеческими зубами держит в страхе курорт: что грозит туристам

15:18

Секреты стиля Тины Кароль: как одевается звезда согласно типажу внешностиВидео

15:10

Лысина у бабки: "облезлую" Повалий случайно засняли на улице в Москве

15:04

Украина поразила российский корабль "Светляк": Генштаб раскрыл подробности

15:00

Народные приметы 19 июля: что категорически запрещено поднимать с земли

14:58

Сорят деньгами направо и налево: три самых расточительных знака зодиака

14:41

"Научите ее танцевать": Лорак высмеяли за новую песню и не умение двигаться

14:10

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменитФото

14:06

"Выбили из колеи": Анджелина Джоли решилась на радикальные перемены

14:03

Розы пышно зацветут во второй раз: садовница раскрыла простой трюкВидео

13:54

Будет урожай до самых заморозков: что обязательно посадить на грядках в июле

13:53

Всего 3 секунды после стирки спасут стиральную машину от дорогого ремонта

13:44

Звезда российских сериалов полностью стала лысой

Реклама
13:00

Скандальные "Кролики" поплатились за поддержку РФ: попали в "черный список"

12:43

Украина нанесла сокрушительный удар в 700 км от фронта: Зеленский раскрыл целиФотоВидео

12:42

Тайные страхи знаков зодиака: астрологи назвали главные фобии

12:30

РФ изменила тактику ночных атак: людей предупреждают о новой угрозе

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 19 июля: Лошадям - радость, Козлам - открытия

11:44

Есть погибшие и раненые: Россия атаковала корабль вблизи Одессы, что известно

11:21

Гороскоп на завтра, 19 июля: Овнам — ссора, Близнецам — неожиданность

11:20

Увидела ценник и замерла: находка из секонд-хенда принесла женщине $9000Видео

11:01

"Минус 10 лет": Шоптенко поразила изменениями после возвращения в Украину

10:55

Любимые цветы можно размножить дома: 10 растений, которые легко вырастить из черенковВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять