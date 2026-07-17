Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

Марина Иваненко
17 июля 2026, 22:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Стерилизация банок с огурцами требует соблюдения точного времени в зависимости от объема тары. Как правильно стерилизовать огурцы, чтобы они хорошо хранились.
Как правильно стерилизовать огурцы в банках
Как правильно стерилизовать огурцы в банках / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как долго стерилизовать банки разного объема
  • Как правильно стерилизовать консервацию
  • Когда огурцы готовы к закрутке

Сезон домашних заготовок - это время, когда каждая мелочь имеет значение для получения хрустящей и вкусной консервации. Недостаточно просто выбрать качественные овощи и проверенный рецепт, ведь успех заготовок и продолжительность их хранения во многом зависят от правильной стерилизации. Главред расскажет, как сделать это правильно.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко объясняет , что для одних рецептов достаточно простерилизовать пустые банки, тогда как другие требуют дополнительной стерилизации уже наполненной тары. Такой способ помогает дольше сохранить свежесть овощей и защищает консервацию от порчи.

видео дня

Сколько времени стерилизовать банки с огурцами

Продолжительность стерилизации зависит от объема банки. Чем больше тара, тем дольше ее нужно прогревать.

  • 0,5–1 л - 10–15 минут;
  • 1,5–2 л - 15–20 минут;
  • 3 л - 20–25 минут.

Именно такое время рекомендуется для классических маринованных огурцов.

Как правильно стерилизовать банки в кастрюле

Это один из самых надежных способов.

  1. На дно большой кастрюли положите полотенце или силиконовый коврик, чтобы банки не треснули.
  2. Наполните банки огурцами и залейте маринадом.
  3. Накройте крышками, но не закручивайте их.
  4. Поставьте банки в кастрюлю так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
  5. Налейте воду до уровня "плеч" банок.
  6. Если маринад холодный, используйте холодную воду, если горячий - горячую. Резкий перепад температур может повредить стекло.
  7. Доведите воду до кипения и только после этого начинайте отсчитывать время стерилизации.
  8. По окончании процесса осторожно достаньте банки, герметично закрутите крышки, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Видео о том, как приготовить огурцы на зиму с помощью сухой стерилизации, можно посмотреть здесь:

Как стерилизовать банки в духовке

Если не хочется пользоваться кастрюлей с кипящей водой, можно воспользоваться духовкой.

Поставьте наполненные банки без крышек в холодную духовку, установите температуру 200–215 °C и стерилизуйте столько же времени, сколько и в кастрюле. При этом внимательно следите за цветом огурцов.

Как понять, что огурцы уже готовы

Во время стерилизации свежие ярко-зеленые огурцы постепенно меняют цвет на оливковый или буро-зеленый. Это главный признак того, что банки можно доставать и закручивать.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Не забудьте подготовить банки

Перед консервацией внимательно осмотрите банки, чтобы на них не было трещин или сколов, и тщательно вымойте их.

Банки и крышки перед использованием необходимо отдельно простерилизовать - на пару, в духовке или микроволновой печи.

Читайте также:

О персоне: Евгений Клопотенко

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперёд" (Киев) и бистро "Иншие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт огурцы интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

23:23Украина
Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требования

Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требования

22:54Регионы
Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

22:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

Последние новости

23:43

Конец одиночества: для каких знаков зодиака суббота принесет перемены

23:23

Ракеты и самолеты уже готовы: когда РФ может нанести новый удар по Украине

23:03

В РФ скончалась жена КВН-щика Маслякова: что с ней случилось

22:54

Тысячи людей вышли на акции после громкого решения Зеленского: какие требованияФотоВидео

22:45

Как правильно стерилизовать огурцы в банках: правила и время обработки

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
22:37

Принцу Гарри стали известны секретные подробности о здоровье Короля

22:32

За нарушение правил - штраф: какой ремонт запрещено делать в квартире в Украине

22:19

Вступление Украины в ЕС: Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры - СМИ

22:14

Как использовать порванные колготки: простые лайфхаки для дома и сада

Реклама
21:53

Муравьи будут обходить дом стороной: все благодаря одной простой хитростиВидео

21:34

"Не могу без Федорова": "Флэш" получил новую должность в команде Зеленского

21:15

Урожай будет храниться месяцами: когда выкапывать ранний картофельВидео

20:53

В семье Кардашьян – горе: Ким сообщила о смерти близкого человека

20:46

РФ ударила по центру Харькова: есть погибший и много раненых, среди них - дети

20:24

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит массированный удар, что известно

20:08

Овощное ассорти с грибами на зиму — оригинальный рецепт яркого салата

19:55

Бензин и дизель ждет подорожание: раскрыты сроки нового роста цен

19:45

В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли

19:29

Зачем на самом деле нужны черные ромбы на рулетке: секрет символа удивит

19:10

Денисенко объяснил, почему Федоров может стать новым политическим феноменоммнение

Реклама
19:00

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

18:55

"Последний год": появился неожиданный прогноз "развязки для Путина"Видео

18:53

Какой будет оставшаяся часть лета: народные приметы на 18 июля

18:43

Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT

18:32

Розы будут усыпаны бутонами: хитрый трюк спасет от опасной болезниВидео

18:27

Подвал ювелирного магазина скрывал сокровища: что нашли внутриВидео

18:17

Лидер по количеству носителей: какая фамилия является самой популярной в Украине

18:16

Кабмин назначил временных руководителей Минобороны и МИД — кто они

18:01

Масштабный удар по РФ: поражены танкеры, корабль и один из крупнейших НПЗ

17:50

Умерла "Женщина с голубями" из "Один дома 2" - причина смерти оскароносной актрисы

17:41

РФ усиливает производство оружия и готовится к новым наступлениям – Сырский

17:35

Счастье уже на пороге — шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

17:15

На кухне нашли скрытую опасность: виновата обычная разделочная доскаВидео

17:03

У Путина остался лишь один вариант: какое оружие способно изменить ход войныВидео

17:00

Не хулиган и не дебошир: как на украинском назвать нарушителей порядка

16:55

"Я продал квартиру": Дмитрий Коляденко спустя 12 лет вернул долг Ирине Билык

16:50

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус

16:41

Беременность в 46: Витвицкая резко ответила на хейт своего решения

16:27

Огурцы, как в магазине — секретный ингредиент для суперхрустящих корнишонов

16:22

Все думали, что это сом: невероятный улов семилетнего мальчика вошел в историю

Реклама
16:15

Получил отсрочку благодаря экс-полицейскому, присвоившему 13 млн: ветераны призвали расследовать уклонение Николова от призыва

16:07

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

15:49

ЕС впервые ввел санкции против РФ за массированные обстрелы Киева

15:47

Родители не должны быть друзьями для своих детей: психолог объяснила почему

15:47

Стилистка раскрыла секреты длины одежды, которые делают фигуру стройнее

15:30

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

15:19

Почему 18 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

15:16

Теневой флот РФ идет ко дну, Кремль в панике: зачем Украина устроила погром

15:00

Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди

14:52

Летний тренд: люди начали класть кухонные полотенца в морозилку

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять