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Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди

Анна Косик
17 июля 2026, 15:00
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Погода преподнесла многим украинцам неприятный "сюрприз" на выходные.
Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди
Погода в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда и где в Украине будут идти дожди
  • Какой будет максимальная температура в Киеве в эти выходные

В выходные, 18 и 19 июля, погода в Украине будет сухой и солнечной, так как антициклон не пропустит дожди в большинство областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, линия восхождения приведёт к грозовым дождям разве что на западе. И только вечером 19 июля грозовые дожди могут дойти до Винницкой и Житомирской областей.

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Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди
Синоптическая карта / фото: t.me/PohodaNatalka

В дневные часы, по прогнозу Диденко, в Украине в течение выходных ожидается +24–+29 градусов, местами +29–+31 градус.

Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди
Погода в Украине 18 июля / фото: скриншот с meteoprog
Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди
Погода в Украине 19 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 18–19 июля

И в субботу, и в воскресенье в столице будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха 18 июля будет колебаться в пределах +25–+26 градусов, 19 июля будет жарко, до +30 градусов.

Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди
Погода в Киеве 18 июля / фото: скриншот с meteoprog
Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди
Погода в Киеве 19 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 18 июля в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Только днем и вечером на крайнем западе страны местами пройдут грозовые дожди.

Ранее сообщалось, что в конце второй декады июля погодные условия на территории Украины будет определять антициклон с севера. Поэтому ожидается солнечная и сухая погода с комфортными летними температурами.

Накануне синоптик сообщила, что 17 июля антициклон по имени Laurent обеспечит сухую погоду в большинстве областей, и только на юго-востоке Украины холодный атмосферный фронт принесет локальные грозовые дожди.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометеоцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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